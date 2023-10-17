https://ria.ru/20231017/vetnam-1903260004.html

Президент Вьетнама пригласил Путина посетить страну

Президент Вьетнама пригласил Путина посетить страну - РИА Новости, 17.10.2023

Президент Вьетнама пригласил Путина посетить страну

Президент Вьетнама Во Ван Тхыонг пригласил президента РФ Владимира Путина посетить Вьетнам с официальным визитом для обсуждения сотрудничества двух стран. РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T10:31

2023-10-17T10:31

2023-10-17T11:23

вьетнам

россия

владимир путин

в мире

форум "один пояс - один путь"

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ПЕКИН, 17 окт - РИА Новости. Президент Вьетнама Во Ван Тхыонг пригласил президента РФ Владимира Путина посетить Вьетнам с официальным визитом для обсуждения сотрудничества двух стран."Генеральный секретарь (компартии Вьетнама - ред.) Нгуен Фу Чонг, я лично и другие руководители Вьетнама ждем вас с визитом, с официальным визитом во Вьетнам для того, чтобы обсуждать основные виды сотрудничества наших стран. Я считаю, что ваш будущий визит во Вьетнам станет радостью для вьетнамского народа и тоже станет важной вехой в отношениях наших стран", - заявил президент Вьетнама Путину на встрече в преддверии форума "Один пояс, один путь" в Пекине.На той же встрече Во Ван Тхыонг признался российскому лидеру, что в его сердце, как и в сердцах многих вьетнамцев, хранятся "образ красивого пейзажа России, образ о русском характере, образ о добрых русских людях"."Это мы получали и мы почувствовали, когда мы посещали (Россию), учились в России", - добавил вьетнамский президент.

https://ria.ru/20231016/volodin-1903037669.html

вьетнам

россия

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

вьетнам, россия, владимир путин, в мире, форум "один пояс - один путь"