https://ria.ru/20231017/vetnam-1903260004.html
Президент Вьетнама пригласил Путина посетить страну
Президент Вьетнама пригласил Путина посетить страну - РИА Новости, 17.10.2023
Президент Вьетнама пригласил Путина посетить страну
Президент Вьетнама Во Ван Тхыонг пригласил президента РФ Владимира Путина посетить Вьетнам с официальным визитом для обсуждения сотрудничества двух стран. РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T10:31
2023-10-17T10:31
2023-10-17T11:23
вьетнам
россия
владимир путин
в мире
форум "один пояс - один путь"
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ПЕКИН, 17 окт - РИА Новости. Президент Вьетнама Во Ван Тхыонг пригласил президента РФ Владимира Путина посетить Вьетнам с официальным визитом для обсуждения сотрудничества двух стран."Генеральный секретарь (компартии Вьетнама - ред.) Нгуен Фу Чонг, я лично и другие руководители Вьетнама ждем вас с визитом, с официальным визитом во Вьетнам для того, чтобы обсуждать основные виды сотрудничества наших стран. Я считаю, что ваш будущий визит во Вьетнам станет радостью для вьетнамского народа и тоже станет важной вехой в отношениях наших стран", - заявил президент Вьетнама Путину на встрече в преддверии форума "Один пояс, один путь" в Пекине.На той же встрече Во Ван Тхыонг признался российскому лидеру, что в его сердце, как и в сердцах многих вьетнамцев, хранятся "образ красивого пейзажа России, образ о русском характере, образ о добрых русских людях"."Это мы получали и мы почувствовали, когда мы посещали (Россию), учились в России", - добавил вьетнамский президент.
https://ria.ru/20231016/volodin-1903037669.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вьетнам, россия, владимир путин, в мире, форум "один пояс - один путь"
Вьетнам, Россия, Владимир Путин, В мире, Форум "Один пояс - один путь"
Президент Вьетнама пригласил Путина посетить страну
Президент Во Ван Тхыонг пригласил Путина посетить Вьетнам
ПЕКИН, 17 окт - РИА Новости. Президент Вьетнама Во Ван Тхыонг пригласил президента РФ Владимира Путина посетить Вьетнам с официальным визитом для обсуждения сотрудничества двух стран.
"Генеральный секретарь (компартии Вьетнама - ред.) Нгуен Фу Чонг
, я лично и другие руководители Вьетнама ждем вас с визитом, с официальным визитом во Вьетнам для того, чтобы обсуждать основные виды сотрудничества наших стран. Я считаю, что ваш будущий визит во Вьетнам станет радостью для вьетнамского народа и тоже станет важной вехой в отношениях наших стран", - заявил президент Вьетнама Путину на встрече в преддверии форума "Один пояс, один путь" в Пекине
.
На той же встрече Во Ван Тхыонг признался российскому лидеру, что в его сердце, как и в сердцах многих вьетнамцев, хранятся "образ красивого пейзажа России, образ о русском характере, образ о добрых русских людях".
"Это мы получали и мы почувствовали, когда мы посещали (Россию), учились в России", - добавил вьетнамский президент.
Володин встретился с генсекретарем Компартии Вьетнама