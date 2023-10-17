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Президент Вьетнама пригласил Путина посетить страну - РИА Новости, 17.10.2023
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10:31 17.10.2023 (обновлено: 11:23 17.10.2023)
https://ria.ru/20231017/vetnam-1903260004.html
Президент Вьетнама пригласил Путина посетить страну
Президент Вьетнама пригласил Путина посетить страну - РИА Новости, 17.10.2023
Президент Вьетнама пригласил Путина посетить страну
Президент Вьетнама Во Ван Тхыонг пригласил президента РФ Владимира Путина посетить Вьетнам с официальным визитом для обсуждения сотрудничества двух стран. РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T10:31
2023-10-17T11:23
вьетнам
россия
владимир путин
в мире
форум "один пояс - один путь"
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ПЕКИН, 17 окт - РИА Новости. Президент Вьетнама Во Ван Тхыонг пригласил президента РФ Владимира Путина посетить Вьетнам с официальным визитом для обсуждения сотрудничества двух стран."Генеральный секретарь (компартии Вьетнама - ред.) Нгуен Фу Чонг, я лично и другие руководители Вьетнама ждем вас с визитом, с официальным визитом во Вьетнам для того, чтобы обсуждать основные виды сотрудничества наших стран. Я считаю, что ваш будущий визит во Вьетнам станет радостью для вьетнамского народа и тоже станет важной вехой в отношениях наших стран", - заявил президент Вьетнама Путину на встрече в преддверии форума "Один пояс, один путь" в Пекине.На той же встрече Во Ван Тхыонг признался российскому лидеру, что в его сердце, как и в сердцах многих вьетнамцев, хранятся "образ красивого пейзажа России, образ о русском характере, образ о добрых русских людях"."Это мы получали и мы почувствовали, когда мы посещали (Россию), учились в России", - добавил вьетнамский президент.
https://ria.ru/20231016/volodin-1903037669.html
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вьетнам, россия, владимир путин, в мире, форум "один пояс - один путь"
Вьетнам, Россия, Владимир Путин, В мире, Форум "Один пояс - один путь"
Президент Вьетнама пригласил Путина посетить страну

Президент Во Ван Тхыонг пригласил Путина посетить Вьетнам

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Вьетнама Во Ван Тхыонг во время встречи в Пекине. 17 октября 2023
Президент РФ Владимир Путин и президент Вьетнама Во Ван Тхыонг во время встречи в Пекине. 17 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент РФ Владимир Путин и президент Вьетнама Во Ван Тхыонг во время встречи в Пекине. 17 октября 2023
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ПЕКИН, 17 окт - РИА Новости. Президент Вьетнама Во Ван Тхыонг пригласил президента РФ Владимира Путина посетить Вьетнам с официальным визитом для обсуждения сотрудничества двух стран.
"Генеральный секретарь (компартии Вьетнама - ред.) Нгуен Фу Чонг, я лично и другие руководители Вьетнама ждем вас с визитом, с официальным визитом во Вьетнам для того, чтобы обсуждать основные виды сотрудничества наших стран. Я считаю, что ваш будущий визит во Вьетнам станет радостью для вьетнамского народа и тоже станет важной вехой в отношениях наших стран", - заявил президент Вьетнама Путину на встрече в преддверии форума "Один пояс, один путь" в Пекине.
На той же встрече Во Ван Тхыонг признался российскому лидеру, что в его сердце, как и в сердцах многих вьетнамцев, хранятся "образ красивого пейзажа России, образ о русском характере, образ о добрых русских людях".
"Это мы получали и мы почувствовали, когда мы посещали (Россию), учились в России", - добавил вьетнамский президент.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
Володин встретился с генсекретарем Компартии Вьетнама
16 октября, 12:48
 
ВьетнамРоссияВладимир ПутинВ миреФорум "Один пояс - один путь"
 
 
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