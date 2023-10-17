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Домики для уток начали убирать с московских прудов к зиме - РИА Новости, 17.10.2023
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14:15 17.10.2023
https://ria.ru/20231017/utki-1903324317.html
Домики для уток начали убирать с московских прудов к зиме
Домики для уток начали убирать с московских прудов к зиме - РИА Новости, 17.10.2023
Домики для уток начали убирать с московских прудов к зиме
Утиные домики начали демонтировать с московских прудов к зиме, до конца ноября предстоит убрать 150 плавучих конструкций, сообщается на сайте мэра и... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T14:15
2023-10-17T14:15
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городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Утиные домики начали демонтировать с московских прудов к зиме, до конца ноября предстоит убрать 150 плавучих конструкций, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к подъему на берег утиных домиков, расположенных на московских прудах. До конца ноября им предстоит убрать 150 плавучих конструкций... Весной деревянные конструкции вернут на пруды, чтобы они могли снова служить островками безопасности для пернатых", - говорится в сообщении. Уточняется, что все утиные домики поднимут из воды до появления льда на водоемах, так как морозы быстро разрушают их. В работах задействуют лодки и краны-манипуляторы - вес каждого домика составляет от 30 до 50 килограммов.
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москва, городское хозяйство москвы, утки
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы, утки

Домики для уток начали убирать с московских прудов к зиме

© Фото : Официальный сайт Мэра МосквыДомики для уток начали убирать с московских прудов к зиме
Домики для уток начали убирать с московских прудов к зиме - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© Фото : Официальный сайт Мэра Москвы
Домики для уток начали убирать с московских прудов к зиме
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Утиные домики начали демонтировать с московских прудов к зиме, до конца ноября предстоит убрать 150 плавучих конструкций, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к подъему на берег утиных домиков, расположенных на московских прудах. До конца ноября им предстоит убрать 150 плавучих конструкций... Весной деревянные конструкции вернут на пруды, чтобы они могли снова служить островками безопасности для пернатых", - говорится в сообщении.
Уточняется, что все утиные домики поднимут из воды до появления льда на водоемах, так как морозы быстро разрушают их. В работах задействуют лодки и краны-манипуляторы - вес каждого домика составляет от 30 до 50 килограммов.
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