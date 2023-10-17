https://ria.ru/20231017/uroki-1903205319.html

Израильские уроки для России

Израильские уроки для России - РИА Новости, 17.10.2023

Израильские уроки для России

Даже спустя всего десять дней после начала новой эскалации палестино-израильского конфликта уже можно говорить о тех уроках, которые Россия извлекла из нее для... РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T08:00

2023-10-17T08:00

2023-10-17T15:40

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

аналитика

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Даже спустя всего десять дней после начала новой эскалации палестино-израильского конфликта уже можно говорить о тех уроках, которые Россия извлекла из нее для себя. Все они касаются Израиля, который долгие годы подавался у нас как пример для подражания. Нам предлагали "учиться у Израиля", делать как он сразу по нескольким направлениям.Первый миф: Израиль успешно борется с террористами, с любой угрозой своей безопасности, уничтожая тех, кого считает нужным, чуть ли не в любой точке мира. Поэтому его боятся и он победит.Реальность оказывается совсем другой. Израиль совершенно произвольно решает, кто террорист, а кто нет: сейчас уже все могли убедиться, что не только израильское руководство, но и большинство израильского общества считает "пособниками-террористами" все население Газы в 2,5 миллиона и готовится к геноциду, то есть к уничтожению и оккупации региона, сопровождаемой выселением большей части жителей сектора, полтора десятилетия находившегося в блокаде. Методы действия израильских спецслужб и вооруженных поселенцев (которые и для палестинцев, и с точки зрения международного права являются оккупантами) в отношении палестинского населения тоже нельзя назвать не чем иным, кроме как провоцированием террора с последующим непропорциональным ответом. Достаточно посмотреть на статистку жертв в предыдущих конфликтах (интифадах, то есть восстаниях палестинцев, операциях против сектора Газа или вторжениях в Ливан) — там везде соотношение будет 1:30, 1:50 в пользу Израиля. На всей территории бывшей британской Палестины живут 14 миллионов человек, из которых половину составляют евреи, а половину — арабы. И только два из семи миллионов арабов имеют израильское гражданство, все остальные находятся в унизительной зависимости (в плане прав человека, экономики и прочего) от Израиля.То, что Израиль называет "борьбой с терроризмом", очень часто оказывается борьбой с партизанами, с доведенными до отчаяния людьми, сопротивляющимися многодесятилетней оккупации, и лишь частично реальной борьбой с террором. Причем методы этой борьбы — и ее абсолютно произвольная трактовка — не уменьшают угрозу Израилю, а лишь увеличивают ее в будущем. Израильская борьба с террором наряду с отказом Израиля от создания Палестинского государства являются едва ли не главными источниками так называемого исламского терроризма.Если бы Россия подражала Израилю, то нам нужно было просто уничтожить Чечню, ликвидировав ее как субъект Федерации и выселив всех чеченцев. Естественно, Россия никогда и не собиралась этого делать, да и в борьбе с террористами, прикрывающимися исламом, мы никогда не опускались до исламофобии. Хотя именно к этому нас подталкивали те, кто призывал следовать примеру Израиля, рассказывая о "присущей исламу не только антиеврейской, но и антихристианской, антиевропейской направленности". В России находится дом множества народов, исповедующих ислам, и подражание Израилю стало бы для нас самоубийственным.Точно так же, как израильская манера наносить ракетные удары по арабским странам (это сейчас они бьют по Сирии и Ливану, а в 80-е разбомбили ядерные объекты в Ираке), убивать иранских физиков-ядерщиков и проводить точечные "операции возмездия" против палестинского руководства (естественно, объявляемого террористическим) по всему миру может казаться эффективной только тому, кто не думает о будущем. Соотношение сил Израиля и арабских стран не вечно будет в пользу еврейского государства — и дело даже не в том, что абсолютная поддержка Тель-Авива со стороны США не гарантирована. Арабский мир сейчас расколот и разобщен, но его счет к Израилю только растет, так же как и счет всего исламского мира численностью 1,5 миллиарда. Надеяться на то, что он никогда не будет предъявлен к оплате, может только безумец.Если бы Россия вела себя со своими соседями так же, как Израиль, мы бы уже вели не одну спецоперацию на Украине (которая для нас является родной, просто заблудшей и ставшей игрушкой в руках внешних сил), а испортили бы отношения со всеми своими соседями на Востоке и Юге. Это не значит, что Россия не должна жестче отстаивать свои интересы на постсоветском пространстве, но мы считаем себя ответственными за него, в отличие от Израиля, который рассматривает себя как осажденную крепость во враждебном окружении, но при этом бесконечно провоцирует соседей (пользуясь наличием американской "крыши").Второй миф: Израиль — это национальное государство еврейского народа, в котором он является настоящим хозяином, обладает всеми правами и защитой, им управляет патриотичная и национально-ориентированная элита. И России нужно брать пример: мы должны стать государством русского народа — с русской культурой, укладом и элитой.Реальность же такова, что израильские законы и атмосфера в обществе (если мы возьмем только его еврейскую часть) действительно чрезвычайно националистичны, правильнее будет даже сказать шовинистичны. Культ превосходства (расового, культурного, интеллектуального и прочего) евреев над арабами пронизывает его сверху донизу — и лишь отчасти объясняется необходимостью вытеснить из национальной памяти ту несправедливость, которая была проявлена к согнанным со своих земель палестинцам. Ощущение собственного избранничества, права на "эту землю" и прочий ультрашовинистический настрой не считаются в Израиле чем-то предосудительным — напротив, на этом строится вся идеология этого государства. Более того, оно является главной скрепой всего еврейского общества, которое по большинству других позиций расколото (сефарды и ашкеназы, религиозные евреи и огромное ЛГБТ-сообщество — это лишь самые яркие полюсы этого раскола). При этом эта убежденность в собственной богоизбранности, в мессианстве и является главной проблемой Израиля, потому что в ней не просто его слабое место, но и верный залог его обреченности на поражение. Ведь все существование нынешней модели Израиля (отрицающего право палестинцев на создание своего государства и не желающего создавать "одно государство двух народов") зависит от существования другого мессианского государства — США (созданного пуританами-кальвинистами в качестве новой "земли обетованной"). Штаты претендуют на мировое доминирование — и в ходе краха их амбиций неизбежно пострадает и их младший партнер (в том числе по "мессианству") — Израиль.В России русский народ является не просто государствообразующим: само наше государство — это форма бытия русского народа. При этом страна действительно многонациональна, а после распада СССР права русских не просто не были должным образом закреплены: "прихватизация" государственной собственности и смена экономического уклада сыграли на руку представителям различных национальных меньшинств, среди которых внушительный процент занимали, кстати, евреи. Русские действительно чувствовали себя ущемленными, оскорбленными и униженными, но когда в 2000-м Путин провозгласил "Слава России!" (слова, до этого непредставимые в устах руководителя страны), ситуация стала меняться. Да, у нас был огромный перекос в культурно-образовательной сфере, в бизнесе в пользу даже не нерусских, а "людей без национальности", считавших патриотизм, любовь к своему народу, гордость своей историей неправильным и чуть ли непостыдным, но и это постепенно выправляется.Россия обретает себя, и при всех проблемах с рождаемостью, с легальной и нелегальной миграцией русский дух все больше определяет направление движения страны. При этом он обладает той самой "всемирной отзывчивостью", то есть не ставит себя выше других народов, в том числе тех, чья Родина находится в России. Русские ценят свою историю, кровь, культуру, цивилизацию, но не превращаются в шовинистов, не считают другие живущие с ними бок о бок народы зверьми или недоразвитыми. Цветущая сложность русской цивилизации не идет ни в какое сравнение с примитивным шовинизмом еврейского государства, не говоря уже о перспективах, которые есть у России и которых, причем по собственной вине, нет у Израиля. Нам не нужно никому подражать, тем более что наш собственный богатейший исторический опыт дает нам самые разнообразные примеры ошибок и достижений, падений и прорывов. На них мы и будем учиться жить на своей земле.

https://ria.ru/20231011/zapad-1901857634.html

https://ria.ru/20231013/izrail-1902376854.html

https://ria.ru/20231012/unichtozhenie-1902123586.html

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в мире, жилье, россия, израиль, ливан, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, аналитика