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Победитель шоу "Классная тема" проведет открытый урок на форуме "Россия"

Победитель шоу "Классная тема" проведет открытый урок на форуме "Россия" - РИА Новости, 17.10.2023

Победитель шоу "Классная тема" проведет открытый урок на форуме "Россия"

Победитель шоу "Классная тема", преподаватель физики из Нальчика, кандидат физических наук Аслан Кашежев проведет открытый урок на площадке Кабардино-Балкарии... РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T18:17

2023-10-17T18:17

2023-10-17T18:17

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НАЛЬЧИК, 17 окт – РИА Новости. Победитель шоу "Классная тема", преподаватель физики из Нальчика, кандидат физических наук Аслан Кашежев проведет открытый урок на площадке Кабардино-Балкарии на международной выставке-форуме "Россия" в Москве, сообщило правительство КБР. По данным властей региона, презентация экономического и инвестиционного потенциала Кабардино-Балкарии на выставке-форуме "Россия" будет проходить с 1 по 8 декабря, а 9 декабря состоится выставочный день Кабардино-Балкарии. "Образовательная программа региона включает открытый урок от лучшего учителя России-2022 Аслана Кашежева, презентации проектов республиканских образовательных центров "Кванториум" и "Антарес", встречи со студентами, ординаторами и аспирантами", - говорится в сообщении. Отмечается, что гости форума смогут познакомиться с природой и достопримечательностями Кабардино-Балкарии посредством виртуальных 3D-экскурсий, выставок декоративно-прикладного искусства, поучаствовать в викторинах, розыгрышах туристических путевок, мастер-классах по плетению арджена и валянию шерсти, попробовать блюда национальной кухни. "В рамках культурной программы выступят государственные ансамбли "Кабардинка", "Балкария", "Терские казаки", народный ансамбль "Шагди", состоится концерт, посвященный 85-летию выдающегося дирижера современности Юрия Темирканова, и литературно-музыкальный вечер "Мы горской песни два крыла" о жизни и творчестве народных поэтов Кабардино-Балкарии Алима Кешокова и Кайсына Кулиева", - сообщили в правительстве. Международная выставка-форум "Россия" будет проходить с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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