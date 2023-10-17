Рейтинг@Mail.ru
Бречалов рассказал о работе аграриев в Удмуртии - РИА Новости, 17.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Для тега Удмуртская республика - РИА Новости, 1920, 31.10.2019
Удмуртская Республика
 
08:55 17.10.2023
https://ria.ru/20231017/udmurtiya-1903235583.html
Бречалов рассказал о работе аграриев в Удмуртии
Бречалов рассказал о работе аграриев в Удмуртии - РИА Новости, 17.10.2023
Бречалов рассказал о работе аграриев в Удмуртии
Аграрии Удмуртии собрали более 3,8 тысячи тонн овощей для так называемого " борщевого набора", заявил глава республики Александр Бречалов в своём... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T08:55
2023-10-17T08:55
удмуртская республика
экономика
дебесский район
александр бречалов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102052/69/1020526911_0:180:3003:1869_1920x0_80_0_0_cefdd6208976c8cc500bd8c086827685.jpg
УФА, 17 окт - РИА Новости. Аграрии Удмуртии собрали более 3,8 тысячи тонн овощей для так называемого " борщевого набора", заявил глава республики Александр Бречалов в своём Telegram-канале. "На полях собирают борщ. Наши овощеводы убирают урожай – свеклу, морковь, капусту, лук. На сегодня обработали 69% площадей, собрали 3855 тонн", - поделился хорошими новостями Бречалов. Глава Удмуртии рассказал, что овощами занимаются 7 районов республики. Самые большие площади под "борщевой набор" у сельхозпредприятий Можгинского, Малопургинского, Воткинского и Дебесского районов. Эти четыре района на сегодня собрали 93% всех овощей. Урожайность хорошая – больше 310 центнеров с гектара. "Продолжаются работы и на картофельных полях – в склады и хранилища убрано больше 74 тысяч тонн "второго хлеба", - отметил Бречалов. В пресс-службе главы региона сообщили, что развитие агропромышленного комплекса – одно из основных направлений в экономике республики. Для покрытия всех потребностей по зерновым ведется работа по обновлению парка техники, строительству зернохранилищ, привлечению кадров, применению новых технологий, введению в оборот неиспользуемых земель сельхозназначения. "Бречалов напомнил, что в прошлом году в оборот было введено более 13 тысяч гектар. В этом планируется эту цифру увеличить. Всего на производство и реализацию зерна в 2023 году выделено более 222 миллионов рублей. В целом же в отрасли растениеводства господдержка сельского хозяйства составила 396 миллионов рублей", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20231009/udmurtiya-1901584012.html
https://ria.ru/20230926/shkoly-1898753521.html
дебесский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102052/69/1020526911_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_fedbbbb66149fb0db3fc83d0d0c09375.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, дебесский район, александр бречалов
Удмуртская Республика, Экономика, Дебесский район, Александр Бречалов
Бречалов рассказал о работе аграриев в Удмуртии

Бречалов: аграрии Удмуртии собрали 3,8 тысячи тонн овощей из борщевого набора

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкВыращивание овощей в тепличном хозяйстве
Выращивание овощей в тепличном хозяйстве - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в медиабанк
Выращивание овощей в тепличном хозяйстве. Архивное фото
Читать ria.ru в
УФА, 17 окт - РИА Новости. Аграрии Удмуртии собрали более 3,8 тысячи тонн овощей для так называемого " борщевого набора", заявил глава республики Александр Бречалов в своём Telegram-канале.
"На полях собирают борщ. Наши овощеводы убирают урожай – свеклу, морковь, капусту, лук. На сегодня обработали 69% площадей, собрали 3855 тонн", - поделился хорошими новостями Бречалов.
Уборка зерна - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
Хлеборобы Удмуртии обеспечили хлебом жителей региона, сообщил Бречалов
9 октября, 18:34
Глава Удмуртии рассказал, что овощами занимаются 7 районов республики. Самые большие площади под "борщевой набор" у сельхозпредприятий Можгинского, Малопургинского, Воткинского и Дебесского районов. Эти четыре района на сегодня собрали 93% всех овощей. Урожайность хорошая – больше 310 центнеров с гектара.
"Продолжаются работы и на картофельных полях – в склады и хранилища убрано больше 74 тысяч тонн "второго хлеба", - отметил Бречалов.
В пресс-службе главы региона сообщили, что развитие агропромышленного комплекса – одно из основных направлений в экономике республики. Для покрытия всех потребностей по зерновым ведется работа по обновлению парка техники, строительству зернохранилищ, привлечению кадров, применению новых технологий, введению в оборот неиспользуемых земель сельхозназначения.
"Бречалов напомнил, что в прошлом году в оборот было введено более 13 тысяч гектар. В этом планируется эту цифру увеличить. Всего на производство и реализацию зерна в 2023 году выделено более 222 миллионов рублей. В целом же в отрасли растениеводства господдержка сельского хозяйства составила 396 миллионов рублей", - добавили в пресс-службе.
Концепция благоустройства общественного пространства в Удмуртии
Бречалов: на безопасность школ в Удмуртии направили два миллиарда рублей
26 сентября, 15:37
 
Удмуртская РеспубликаЭкономикаДебесский районАлександр Бречалов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала