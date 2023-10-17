https://ria.ru/20231017/udmurtiya-1903235583.html

Бречалов рассказал о работе аграриев в Удмуртии

Бречалов рассказал о работе аграриев в Удмуртии - РИА Новости, 17.10.2023

Бречалов рассказал о работе аграриев в Удмуртии

Аграрии Удмуртии собрали более 3,8 тысячи тонн овощей для так называемого " борщевого набора", заявил глава республики Александр Бречалов в своём... РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T08:55

2023-10-17T08:55

2023-10-17T08:55

удмуртская республика

экономика

дебесский район

александр бречалов

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УФА, 17 окт - РИА Новости. Аграрии Удмуртии собрали более 3,8 тысячи тонн овощей для так называемого " борщевого набора", заявил глава республики Александр Бречалов в своём Telegram-канале. "На полях собирают борщ. Наши овощеводы убирают урожай – свеклу, морковь, капусту, лук. На сегодня обработали 69% площадей, собрали 3855 тонн", - поделился хорошими новостями Бречалов. Глава Удмуртии рассказал, что овощами занимаются 7 районов республики. Самые большие площади под "борщевой набор" у сельхозпредприятий Можгинского, Малопургинского, Воткинского и Дебесского районов. Эти четыре района на сегодня собрали 93% всех овощей. Урожайность хорошая – больше 310 центнеров с гектара. "Продолжаются работы и на картофельных полях – в склады и хранилища убрано больше 74 тысяч тонн "второго хлеба", - отметил Бречалов. В пресс-службе главы региона сообщили, что развитие агропромышленного комплекса – одно из основных направлений в экономике республики. Для покрытия всех потребностей по зерновым ведется работа по обновлению парка техники, строительству зернохранилищ, привлечению кадров, применению новых технологий, введению в оборот неиспользуемых земель сельхозназначения. "Бречалов напомнил, что в прошлом году в оборот было введено более 13 тысяч гектар. В этом планируется эту цифру увеличить. Всего на производство и реализацию зерна в 2023 году выделено более 222 миллионов рублей. В целом же в отрасли растениеводства господдержка сельского хозяйства составила 396 миллионов рублей", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20231009/udmurtiya-1901584012.html

https://ria.ru/20230926/shkoly-1898753521.html

дебесский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, дебесский район, александр бречалов