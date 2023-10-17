https://ria.ru/20231017/udmurtiya-1903235583.html
Бречалов рассказал о работе аграриев в Удмуртии
Бречалов рассказал о работе аграриев в Удмуртии - РИА Новости, 17.10.2023
Бречалов рассказал о работе аграриев в Удмуртии
Аграрии Удмуртии собрали более 3,8 тысячи тонн овощей для так называемого " борщевого набора", заявил глава республики Александр Бречалов в своём... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T08:55
2023-10-17T08:55
2023-10-17T08:55
удмуртская республика
экономика
дебесский район
александр бречалов
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УФА, 17 окт - РИА Новости. Аграрии Удмуртии собрали более 3,8 тысячи тонн овощей для так называемого " борщевого набора", заявил глава республики Александр Бречалов в своём Telegram-канале. "На полях собирают борщ. Наши овощеводы убирают урожай – свеклу, морковь, капусту, лук. На сегодня обработали 69% площадей, собрали 3855 тонн", - поделился хорошими новостями Бречалов. Глава Удмуртии рассказал, что овощами занимаются 7 районов республики. Самые большие площади под "борщевой набор" у сельхозпредприятий Можгинского, Малопургинского, Воткинского и Дебесского районов. Эти четыре района на сегодня собрали 93% всех овощей. Урожайность хорошая – больше 310 центнеров с гектара. "Продолжаются работы и на картофельных полях – в склады и хранилища убрано больше 74 тысяч тонн "второго хлеба", - отметил Бречалов. В пресс-службе главы региона сообщили, что развитие агропромышленного комплекса – одно из основных направлений в экономике республики. Для покрытия всех потребностей по зерновым ведется работа по обновлению парка техники, строительству зернохранилищ, привлечению кадров, применению новых технологий, введению в оборот неиспользуемых земель сельхозназначения. "Бречалов напомнил, что в прошлом году в оборот было введено более 13 тысяч гектар. В этом планируется эту цифру увеличить. Всего на производство и реализацию зерна в 2023 году выделено более 222 миллионов рублей. В целом же в отрасли растениеводства господдержка сельского хозяйства составила 396 миллионов рублей", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20231009/udmurtiya-1901584012.html
https://ria.ru/20230926/shkoly-1898753521.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, дебесский район, александр бречалов
Удмуртская Республика, Экономика, Дебесский район, Александр Бречалов
Бречалов рассказал о работе аграриев в Удмуртии
Бречалов: аграрии Удмуртии собрали 3,8 тысячи тонн овощей из борщевого набора
УФА, 17 окт - РИА Новости.
Аграрии Удмуртии собрали более 3,8 тысячи тонн овощей для так называемого " борщевого набора", заявил глава республики Александр Бречалов в своём Telegram-канале
.
"На полях собирают борщ. Наши овощеводы убирают урожай – свеклу, морковь, капусту, лук. На сегодня обработали 69% площадей, собрали 3855 тонн", - поделился хорошими новостями Бречалов.
Хлеборобы Удмуртии обеспечили хлебом жителей региона, сообщил Бречалов
Глава Удмуртии рассказал, что овощами занимаются 7 районов республики. Самые большие площади под "борщевой набор" у сельхозпредприятий Можгинского, Малопургинского, Воткинского и Дебесского районов
. Эти четыре района на сегодня собрали 93% всех овощей. Урожайность хорошая – больше 310 центнеров с гектара.
"Продолжаются работы и на картофельных полях – в склады и хранилища убрано больше 74 тысяч тонн "второго хлеба", - отметил Бречалов.
В пресс-службе главы региона сообщили, что развитие агропромышленного комплекса – одно из основных направлений в экономике республики. Для покрытия всех потребностей по зерновым ведется работа по обновлению парка техники, строительству зернохранилищ, привлечению кадров, применению новых технологий, введению в оборот неиспользуемых земель сельхозназначения.
"Бречалов напомнил, что в прошлом году в оборот было введено более 13 тысяч гектар. В этом планируется эту цифру увеличить. Всего на производство и реализацию зерна в 2023 году выделено более 222 миллионов рублей. В целом же в отрасли растениеводства господдержка сельского хозяйства составила 396 миллионов рублей", - добавили в пресс-службе.
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