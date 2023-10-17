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Король Иордании отреагировал на удар по больнице в секторе Газа - РИА Новости, 17.10.2023
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23:29 17.10.2023
https://ria.ru/20231017/udar-1903479928.html
Король Иордании отреагировал на удар по больнице в секторе Газа
Король Иордании отреагировал на удар по больнице в секторе Газа - РИА Новости, 17.10.2023
Король Иордании отреагировал на удар по больнице в секторе Газа
Король Иордании Абдалла II назвал военным преступлением удар по больнице в секторе Газа, сообщила канцелярия иорданского монарха. РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T23:29
2023-10-17T23:29
в мире
израиль
иордания
палестина
владимир путин
махмуд аббас
абдалла ii
хамас
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КАИР, 17 окт - РИА Новости. Король Иордании Абдалла II назвал военным преступлением удар по больнице в секторе Газа, сообщила канцелярия иорданского монарха. Ранее представитель минздрава Газы заявил, что удар по баптистской больнице "Аль-Ахли" в секторе Газа нанес Израиль, более 500 человек погибли. Президент Палестины Махмуд Аббас объявил трехдневный траур по жертвам. По данным палестинского минздрава, большинство погибших - женщины и дети. При этом израильский телеканал i24 сообщил, что первоначальное расследование армии Израиля показало, что взрыв в больнице в секторе Газа был вызван неудачным пуском ракеты ХАМАС. Позднее армия Израиля обвинила в трагедии группировку "Исламский джихад". "Резня в баптистской больнице в Газе является отвратительным военным преступлением, о котором нельзя молчать. Израиль должен немедленно прекратить свою жестокую агрессию", - сказал Абдалла II, слова которого опубликовала его канцелярия. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 2 тысячи человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231017/bolnitsa-1903479287.html
https://ria.ru/20231017/udar-1903473731.html
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в мире, израиль, иордания, палестина, владимир путин, махмуд аббас, абдалла ii, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Иордания, Палестина, Владимир Путин, Махмуд Аббас, Абдалла II, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Король Иордании отреагировал на удар по больнице в секторе Газа

Король Иордании назвал военным преступлением удар по больнице в секторе Газа

© РИА Новости / Тарек Алиян | Перейти в медиабанкПострадавшие в секторе Газа
Пострадавшие в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© РИА Новости / Тарек Алиян
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Пострадавшие в секторе Газа . Архивное фото
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КАИР, 17 окт - РИА Новости. Король Иордании Абдалла II назвал военным преступлением удар по больнице в секторе Газа, сообщила канцелярия иорданского монарха.
Ранее представитель минздрава Газы заявил, что удар по баптистской больнице "Аль-Ахли" в секторе Газа нанес Израиль, более 500 человек погибли. Президент Палестины Махмуд Аббас объявил трехдневный траур по жертвам. По данным палестинского минздрава, большинство погибших - женщины и дети. При этом израильский телеканал i24 сообщил, что первоначальное расследование армии Израиля показало, что взрыв в больнице в секторе Газа был вызван неудачным пуском ракеты ХАМАС. Позднее армия Израиля обвинила в трагедии группировку "Исламский джихад".
Жертвы удара по больнице Аль-Ахли Аль-Маадани - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
Нетаньяху заявил о непричастности Израиля к удару по больнице в Газе
Вчера, 23:24
«
"Резня в баптистской больнице в Газе является отвратительным военным преступлением, о котором нельзя молчать. Израиль должен немедленно прекратить свою жестокую агрессию", - сказал Абдалла II, слова которого опубликовала его канцелярия.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 2 тысячи человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
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Вчера, 22:36
 
В миреИзраильИорданияПалестинаВладимир ПутинМахмуд АббасАбдалла IIХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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