https://ria.ru/20231017/udar-1903466490.html

Трюдо назвал удар по больнице в Газе ужасающим и неприемлемым

Трюдо назвал удар по больнице в Газе ужасающим и неприемлемым - РИА Новости, 17.10.2023

Трюдо назвал удар по больнице в Газе ужасающим и неприемлемым

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал сообщения о бомбардировке больницы в секторе Газа "ужасающими и абсолютно неприемлемыми", призвал соблюдать нормы... РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T21:50

2023-10-17T21:50

2023-10-17T21:50

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ВАШИНГТОН, 17 окт – РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал сообщения о бомбардировке больницы в секторе Газа "ужасающими и абсолютно неприемлемыми", призвал соблюдать нормы международного права. "Новости, поступающие из Газы, ужасают и абсолютно неприемлемы. Международное гуманитарное и международное право должны соблюдаться в этом и во всех случаях", - заявил Трюдо. Ранее телеканал "Аль-Джазира" сообщил со ссылкой на представителя министерства здравоохранения сектора Газа, что более 500 человек погибли при израильском ударе по больнице "Аль-Ахли Аль-Маадани". Согласно израильскому телеканалу i24, после сообщений о попадании ракеты в больницу в секторе Газа Армия обороны Израиля проводит расследование, однако связывает трагедию с неудачным запуском ракеты ХАМАС.

https://ria.ru/20231017/bolnitsa-1903465443.html

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в мире, канада, израиль, джастин трюдо, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году