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Трюдо назвал удар по больнице в Газе ужасающим и неприемлемым - РИА Новости, 17.10.2023
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21:50 17.10.2023
https://ria.ru/20231017/udar-1903466490.html
Трюдо назвал удар по больнице в Газе ужасающим и неприемлемым
Трюдо назвал удар по больнице в Газе ужасающим и неприемлемым - РИА Новости, 17.10.2023
Трюдо назвал удар по больнице в Газе ужасающим и неприемлемым
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал сообщения о бомбардировке больницы в секторе Газа "ужасающими и абсолютно неприемлемыми", призвал соблюдать нормы... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T21:50
2023-10-17T21:50
в мире
канада
израиль
джастин трюдо
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ВАШИНГТОН, 17 окт – РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал сообщения о бомбардировке больницы в секторе Газа "ужасающими и абсолютно неприемлемыми", призвал соблюдать нормы международного права. "Новости, поступающие из Газы, ужасают и абсолютно неприемлемы. Международное гуманитарное и международное право должны соблюдаться в этом и во всех случаях", - заявил Трюдо. Ранее телеканал "Аль-Джазира" сообщил со ссылкой на представителя министерства здравоохранения сектора Газа, что более 500 человек погибли при израильском ударе по больнице "Аль-Ахли Аль-Маадани". Согласно израильскому телеканалу i24, после сообщений о попадании ракеты в больницу в секторе Газа Армия обороны Израиля проводит расследование, однако связывает трагедию с неудачным запуском ракеты ХАМАС.
https://ria.ru/20231017/bolnitsa-1903465443.html
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в мире, канада, израиль, джастин трюдо, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Канада, Израиль, Джастин Трюдо, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Трюдо назвал удар по больнице в Газе ужасающим и неприемлемым

Трюдо назвал удар по больнице в Газе ужасающим и абсолютно неприемлемым

© Sputnik / Асатур Есаянц | Перейти в медиабанкПремьер-министр Канады Джастин Трюдо
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 окт – РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал сообщения о бомбардировке больницы в секторе Газа "ужасающими и абсолютно неприемлемыми", призвал соблюдать нормы международного права.
«
"Новости, поступающие из Газы, ужасают и абсолютно неприемлемы. Международное гуманитарное и международное право должны соблюдаться в этом и во всех случаях", - заявил Трюдо.
Дым после израильского авиаудара по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
Израиль допустил, что в больницу в Газе попала ракета ХАМАС
Вчера, 21:43
Ранее телеканал "Аль-Джазира" сообщил со ссылкой на представителя министерства здравоохранения сектора Газа, что более 500 человек погибли при израильском ударе по больнице "Аль-Ахли Аль-Маадани".
Согласно израильскому телеканалу i24, после сообщений о попадании ракеты в больницу в секторе Газа Армия обороны Израиля проводит расследование, однако связывает трагедию с неудачным запуском ракеты ХАМАС.
Дым после израильского авиаудара по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
Аббас объявил трехдневный траур по жертвам удара по больнице в Газе
Вчера, 21:24
 
В миреКанадаИзраильДжастин ТрюдоХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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