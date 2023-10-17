https://ria.ru/20231017/udar-1903455169.html
В Газе заявили о гибели более 500 человек при ударе Израиля по больнице
В Газе заявили о гибели более 500 человек при ударе Израиля по больнице - РИА Новости, 17.10.2023
В Газе заявили о гибели более 500 человек при ударе Израиля по больнице
Несколько сотен человек погибли при израильском ударе по баптистской больнице в секторе Газа, сообщил Al-Jazeera со ссылкой на представителя Минздрава анклава. РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T20:32
2023-10-17T20:32
2023-10-17T23:05
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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КАИР, 17 окт — РИА Новости. Несколько сотен человек погибли при израильском ударе по баптистской больнице в секторе Газа, сообщил Al-Jazeera со ссылкой на представителя Минздрава анклава."Более 500 жертв при обстреле больницы "Аль-Ахли Аль-Маадани", — приводит телеканал его слова.В свою очередь, Армия обороны Израиля сообщила, что проводит расследование и связывает произошедшее с "неудачным запуском ракеты ХАМАС".Позднее президент Палестины Аббас объявил трехдневный траур по жертвам удара. По информации источника, после произошедшего он также отказался от участия в четырехстороннем саммите в Иордании. На него должны были приехать лидеры Иордании, Египта, США и Палестины.Очередное обострение произошло 7 октября, когда военное крыло палестинского движения ХАМАС провело беспрецедентную по масштабу ракетную атаку на Израиль из сектора Газа. Кроме того, после ударов бойцы движения проникли в приграничные районы. В ответ Армия обороны Израиля мобилизовала резервы и в течение нескольких дней после нападения военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой, а также провели серию авиаударов по объектам, в том числе гражданским, на территории региона.Число жертв в секторе Газа превысило две тысячи человек, а погибших жителей Израиля — тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 человек.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН двугосударственной формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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РИА Новости
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в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, владимир путин, россия, хамас, оон, израиль
В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Владимир Путин, Россия, ХАМАС, ООН, Израиль
В Газе заявили о гибели более 500 человек при ударе Израиля по больнице
Минздрав Газы: при израильском ударе по больнице погибли более 500 человек
КАИР, 17 окт — РИА Новости.
Несколько сотен человек погибли при израильском ударе по баптистской больнице в секторе Газа, сообщил Al-Jazeera
со ссылкой на представителя Минздрава анклава.
"Более 500 жертв при обстреле больницы "Аль-Ахли Аль-Маадани", — приводит телеканал его слова.
В свою очередь, Армия обороны Израиля сообщила, что проводит расследование и связывает произошедшее с "неудачным запуском ракеты ХАМАС".
Позднее президент Палестины Аббас объявил трехдневный траур по жертвам удара. По информации источника, после произошедшего он также отказался от участия в четырехстороннем саммите в Иордании. На него должны были приехать лидеры Иордании, Египта, США и Палестины.
Очередное обострение произошло 7 октября, когда военное крыло палестинского движения ХАМАС
провело беспрецедентную по масштабу ракетную атаку на Израиль из сектора Газа. Кроме того, после ударов бойцы движения проникли в приграничные районы. В ответ Армия обороны Израиля мобилизовала резервы и в течение нескольких дней после нападения военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой, а также провели серию авиаударов по объектам, в том числе гражданским, на территории региона.
Число жертв в секторе Газа превысило две тысячи человек, а погибших жителей Израиля — тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 человек.
МИД России
призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина
, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН
двугосударственной формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
.
Арабо-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, в течение десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
В ХАМАС сообщили о гибели не менее 16 журналистов при израильских ударах