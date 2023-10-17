https://ria.ru/20231017/turizm-1903256930.html
На развитие туризма в России выделили 52 миллиарда рублей на три года
На развитие туризма в России выделили 52 миллиарда рублей на три года - РИА Новости, 17.10.2023
На развитие туризма в России выделили 52 миллиарда рублей на три года
В государственную программу "Развитие туризма" в РФ на 2024-2026 годы заложено 52 миллиарда рублей, сообщил замминистра экономического развития Дмитрий... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T11:44
2023-10-17T11:44
2023-10-17T11:44
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МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. В государственную программу "Развитие туризма" в РФ на 2024-2026 годы заложено 52 миллиарда рублей, сообщил замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков. "На трехлетний период 2024-2026 годы в государственной программе "Развитие туризма" заложено 52 миллиарда рублей. Из них 43 миллиарда рублей – на 2024 год. Мы рассчитываем на 48-50 миллиардов рублей ежегодно до 2030 года. Целевые ориентиры к 2030 году – 140 миллионов турпоездок ежегодно, 238 тысяч новых гостиничных номеров", – сказал Вахруков. Министерство отмечает, что также будет продолжена программа инфраструктурной поддержки кластеров. Кроме того, в следующем году планируется запустить программу продвижения российского туристического бренда за рубежом, которая предусматривает в том числе участие в выставках и субсидирование зарубежных чартеров. Минэкономразвития России определило перечень из 17 приоритетных стран, в отношении которых будет реализована данная стратегия.
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Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
На развитие туризма в России выделили 52 миллиарда рублей на три года
МЭР: на развитие туризма в России на 2024-2026 годы заложено 52 миллиарда рублей
МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. В государственную программу "Развитие туризма" в РФ на 2024-2026 годы заложено 52 миллиарда рублей, сообщил замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков.
"На трехлетний период 2024-2026 годы в государственной программе "Развитие туризма" заложено 52 миллиарда рублей. Из них 43 миллиарда рублей – на 2024 год. Мы рассчитываем на 48-50 миллиардов рублей ежегодно до 2030 года. Целевые ориентиры к 2030 году – 140 миллионов турпоездок ежегодно, 238 тысяч новых гостиничных номеров", – сказал Вахруков.
Министерство отмечает, что также будет продолжена программа инфраструктурной поддержки кластеров. Кроме того, в следующем году планируется запустить программу продвижения российского туристического бренда за рубежом, которая предусматривает в том числе участие в выставках и субсидирование зарубежных чартеров. Минэкономразвития России определило перечень из 17 приоритетных стран, в отношении которых будет реализована данная стратегия.
Доходы от внутреннего туризма в России выросли в полтора раза