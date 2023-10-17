Рейтинг@Mail.ru
На развитие туризма в России выделили 52 миллиарда рублей на три года - РИА Новости, 17.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
11:44 17.10.2023
https://ria.ru/20231017/turizm-1903256930.html
На развитие туризма в России выделили 52 миллиарда рублей на три года
На развитие туризма в России выделили 52 миллиарда рублей на три года - РИА Новости, 17.10.2023
На развитие туризма в России выделили 52 миллиарда рублей на три года
В государственную программу "Развитие туризма" в РФ на 2024-2026 годы заложено 52 миллиарда рублей, сообщил замминистра экономического развития Дмитрий... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T11:44
2023-10-17T11:44
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104803/11/1048031101_0:114:2500:1520_1920x0_80_0_0_11c844e0bc513b9355b8c99a352bd496.jpg
МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. В государственную программу "Развитие туризма" в РФ на 2024-2026 годы заложено 52 миллиарда рублей, сообщил замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков. "На трехлетний период 2024-2026 годы в государственной программе "Развитие туризма" заложено 52 миллиарда рублей. Из них 43 миллиарда рублей – на 2024 год. Мы рассчитываем на 48-50 миллиардов рублей ежегодно до 2030 года. Целевые ориентиры к 2030 году – 140 миллионов турпоездок ежегодно, 238 тысяч новых гостиничных номеров", – сказал Вахруков. Министерство отмечает, что также будет продолжена программа инфраструктурной поддержки кластеров. Кроме того, в следующем году планируется запустить программу продвижения российского туристического бренда за рубежом, которая предусматривает в том числе участие в выставках и субсидирование зарубежных чартеров. Минэкономразвития России определило перечень из 17 приоритетных стран, в отношении которых будет реализована данная стратегия.
https://ria.ru/20231011/dokhody-1902066245.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104803/11/1048031101_279:0:2500:1666_1920x0_80_0_0_eb8ae5590a55eded542dd766d785c3e7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, туризм, туристы, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
На развитие туризма в России выделили 52 миллиарда рублей на три года

МЭР: на развитие туризма в России на 2024-2026 годы заложено 52 миллиарда рублей

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЗдание Минэкономразвития в Москве
Здание Минэкономразвития в Москве - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. В государственную программу "Развитие туризма" в РФ на 2024-2026 годы заложено 52 миллиарда рублей, сообщил замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков.
"На трехлетний период 2024-2026 годы в государственной программе "Развитие туризма" заложено 52 миллиарда рублей. Из них 43 миллиарда рублей – на 2024 год. Мы рассчитываем на 48-50 миллиардов рублей ежегодно до 2030 года. Целевые ориентиры к 2030 году – 140 миллионов турпоездок ежегодно, 238 тысяч новых гостиничных номеров", – сказал Вахруков.
Министерство отмечает, что также будет продолжена программа инфраструктурной поддержки кластеров. Кроме того, в следующем году планируется запустить программу продвижения российского туристического бренда за рубежом, которая предусматривает в том числе участие в выставках и субсидирование зарубежных чартеров. Минэкономразвития России определило перечень из 17 приоритетных стран, в отношении которых будет реализована данная стратегия.
Бассейн и горки в в отеле в Анапе - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
Доходы от внутреннего туризма в России выросли в полтора раза
11 октября, 18:04
 
ТуризмНовости - ТуризмТуризмтуристыМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала