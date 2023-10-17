Рейтинг@Mail.ru
ЦАХАЛ заявил об ударах по объектам "Хезболлах" в Ливане - РИА Новости, 17.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:38 17.10.2023 (обновлено: 01:46 17.10.2023)
https://ria.ru/20231017/tsakhal-1903214168.html
ЦАХАЛ заявил об ударах по объектам "Хезболлах" в Ливане
ЦАХАЛ заявил об ударах по объектам "Хезболлах" в Ливане - РИА Новости, 17.10.2023
ЦАХАЛ заявил об ударах по объектам "Хезболлах" в Ливане
Армия обороны Израиля сообщила, что наносит удары по объектам движения "Хезболлах" в Ливане. РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T01:38
2023-10-17T01:46
израиль
в мире
украинский демократический альянс за реформы (удар)
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
россия
ливан
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153268/94/1532689455_0:68:3403:1982_1920x0_80_0_0_a2420c4c8c586c674a48246d1d95b514.jpg
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля сообщила, что наносит удары по объектам движения "Хезболлах" в Ливане."В настоящее время Армия обороны Израиля наносит удары по террористическим объектам (движения - ред.) "Хезболлах" в Ливане", - говорится в сообщении армии.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 2 тысячи человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС может находиться, по разным данным, до 199 израильтян.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231016/otvet-1903095183.html
израиль
россия
ливан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153268/94/1532689455_337:0:3068:2048_1920x0_80_0_0_04d6fae9d100f59820cd58827638636a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
израиль, в мире, украинский демократический альянс за реформы (удар), хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, россия, ливан, владимир путин, хамас
Израиль, В мире, Украинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР), Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Россия, Ливан, Владимир Путин, ХАМАС
ЦАХАЛ заявил об ударах по объектам "Хезболлах" в Ливане

ЦАХАЛ заявил о нанесении ударов по объектам движения "Хезболлах" в Ливане

© РИА Новости / Ахмет Абед | Перейти в медиабанкЗапуск ракет Израиля
Запуск ракет Израиля - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© РИА Новости / Ахмет Абед
Перейти в медиабанк
Запуск ракет Израиля. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля сообщила, что наносит удары по объектам движения "Хезболлах" в Ливане.
«
"В настоящее время Армия обороны Израиля наносит удары по террористическим объектам (движения - ред.) "Хезболлах" в Ливане", - говорится в сообщении армии.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 2 тысячи человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС может находиться, по разным данным, до 199 израильтян.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
Нетаньяху предупредил "Хезболлах" и Иран об ответе Израиля на любые атаки
Вчера, 16:38
 
ИзраильВ миреУкраинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР)ХезболлаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуРоссияЛиванВладимир ПутинХАМАС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала