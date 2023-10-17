https://ria.ru/20231017/toyota-1903224677.html
СМИ: Toyota остановила работу 10 линий на 6 из 14 заводов в Японии
СМИ: Toyota остановила работу 10 линий на 6 из 14 заводов в Японии - РИА Новости, 17.10.2023
СМИ: Toyota остановила работу 10 линий на 6 из 14 заводов в Японии
Автоконцерн Toyota остановил работу на десяти линиях шести из четырнадцати заводов в Японии, сообщило агентство Киодо. РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T05:36
2023-10-17T05:36
2023-10-17T06:19
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ТОКИО, 17 окт – РИА Новости. Автоконцерн Toyota остановил работу на десяти линиях шести из четырнадцати заводов в Японии, сообщило агентство Киодо. Остановка вызвана перебоем в поставке деталей, в частности, пружин, из-за аварии со взрывом на заводе в Фудзиоке в понедельник. Решение о возможности запуска заводов со среды будет принято вечером во вторник. Автоконцерн располагает в Японии 14 заводами на 28 линий.
https://ria.ru/20230906/toyota-1894601396.html
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в мире, япония, toyota corolla, авто
В мире, Япония, Toyota Corolla, Авто
СМИ: Toyota остановила работу 10 линий на 6 из 14 заводов в Японии
"Киодо": Toyota остановила работу 10 линий на 6 из 14 заводов в Японии