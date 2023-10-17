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СМИ: Toyota остановила работу 10 линий на 6 из 14 заводов в Японии - РИА Новости, 17.10.2023
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05:36 17.10.2023 (обновлено: 06:19 17.10.2023)
https://ria.ru/20231017/toyota-1903224677.html
СМИ: Toyota остановила работу 10 линий на 6 из 14 заводов в Японии
СМИ: Toyota остановила работу 10 линий на 6 из 14 заводов в Японии - РИА Новости, 17.10.2023
СМИ: Toyota остановила работу 10 линий на 6 из 14 заводов в Японии
Автоконцерн Toyota остановил работу на десяти линиях шести из четырнадцати заводов в Японии, сообщило агентство Киодо. РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T05:36
2023-10-17T06:19
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авто
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ТОКИО, 17 окт – РИА Новости. Автоконцерн Toyota остановил работу на десяти линиях шести из четырнадцати заводов в Японии, сообщило агентство Киодо. Остановка вызвана перебоем в поставке деталей, в частности, пружин, из-за аварии со взрывом на заводе в Фудзиоке в понедельник. Решение о возможности запуска заводов со среды будет принято вечером во вторник. Автоконцерн располагает в Японии 14 заводами на 28 линий.
https://ria.ru/20230906/toyota-1894601396.html
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в мире, япония, toyota corolla, авто
В мире, Япония, Toyota Corolla, Авто
СМИ: Toyota остановила работу 10 линий на 6 из 14 заводов в Японии

"Киодо": Toyota остановила работу 10 линий на 6 из 14 заводов в Японии

© AP Photo / Shizuo KambayashiЛоготип компании Toyota
Логотип компании Toyota - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© AP Photo / Shizuo Kambayashi
Логотип компании Toyota. Архивное фото
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ТОКИО, 17 окт – РИА Новости. Автоконцерн Toyota остановил работу на десяти линиях шести из четырнадцати заводов в Японии, сообщило агентство Киодо.
Остановка вызвана перебоем в поставке деталей, в частности, пружин, из-за аварии со взрывом на заводе в Фудзиоке в понедельник. Решение о возможности запуска заводов со среды будет принято вечером во вторник.
Автосалон Toyota - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
Toyota назвала причину остановки всех своих заводов
6 сентября, 18:17
Автоконцерн располагает в Японии 14 заводами на 28 линий.
 
В миреЯпонияToyota CorollaАвто
 
 
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