https://ria.ru/20231017/toyota-1903224677.html

СМИ: Toyota остановила работу 10 линий на 6 из 14 заводов в Японии

СМИ: Toyota остановила работу 10 линий на 6 из 14 заводов в Японии - РИА Новости, 17.10.2023

СМИ: Toyota остановила работу 10 линий на 6 из 14 заводов в Японии

Автоконцерн Toyota остановил работу на десяти линиях шести из четырнадцати заводов в Японии, сообщило агентство Киодо. РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T05:36

2023-10-17T05:36

2023-10-17T06:19

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ТОКИО, 17 окт – РИА Новости. Автоконцерн Toyota остановил работу на десяти линиях шести из четырнадцати заводов в Японии, сообщило агентство Киодо. Остановка вызвана перебоем в поставке деталей, в частности, пружин, из-за аварии со взрывом на заводе в Фудзиоке в понедельник. Решение о возможности запуска заводов со среды будет принято вечером во вторник. Автоконцерн располагает в Японии 14 заводами на 28 линий.

https://ria.ru/20230906/toyota-1894601396.html

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в мире, япония, toyota corolla, авто