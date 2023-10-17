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В зоне СВО применили новейшую огнеметную систему "Тосочка" - РИА Новости, 17.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:07 17.10.2023 (обновлено: 09:38 17.10.2023)
https://ria.ru/20231017/tosochka-1903223411.html
В зоне СВО применили новейшую огнеметную систему "Тосочка"
В зоне СВО применили новейшую огнеметную систему "Тосочка" - РИА Новости, 17.10.2023
В зоне СВО применили новейшую огнеметную систему "Тосочка"
Расчет тяжелой огнеметной системы ТОС-2 "Тосочка" подразделений радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) Центрального военного округа уничтожил... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T05:07
2023-10-17T09:38
специальная военная операция на украине
россия
войска рхбз
тос-2
центральный военный округ
москва
безопасность
мотовилихинские заводы
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ЛУГАНСК, 17 окт - РИА Новости. Расчет тяжелой огнеметной системы ТОС-2 "Тосочка" подразделений радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) Центрального военного округа уничтожил скопление украинской пехоты на одном из укрепленных районов в зоне специальной военной операции, сообщили РИА Новости в Минобороны России."Привязавшись к местности, экипаж провел пуск термобарическим снарядом повышенной дальности, успешно поразив скопление пехоты противника, сконцентрированной в укрепленном районе", - уточнили в ведомстве.Специалисты РХБЗ высоко оценивают тактико-технические характеристики "Тосочки". Они выросли за счет повышенной мобильности, усиленной огневой мощи, а также увеличенной дальности и точности используемых боеприпасов, отметили в Минобороны."Тосочка" отличается от стоящих сегодня на вооружении ТОС-1 "Буратино" и ТОС-1А "Солнцепек" улучшенными тактико-техническими характеристиками. Комплекс установлен на колесном шасси автомобиля "Урал" с повышенной проходимостью, имеет увеличенную дальность стрельбы, автоматизированные системы прицеливания, стрельбы и управления огнем. Кроме того, тяжелый огнемет оборудован краном-манипулятором и не нуждается в транспортно-заряжающей машине.Изготовлением боевой машины занимается ЗАО "Специальное конструкторское бюро" группы предприятий "Мотовилихинские заводы", находящееся под управлением "РТ-Капитала".Впервые "Тосочку" представили в июне 2020 года на параде Победы в Москве, тогда четыре боевых машины проехали по Красной площади в составе механизированной бригады. Новые тяжелые огнеметные системы уже начали поступать в войска, где проходит их опытная эксплуатация. В случае успешного завершения госиспытаний "Тосочку" примут на вооружение.
https://ria.ru/20231005/solntsepek-1900580226.html
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Уничтожение пехоты противника тяжелой огнеметной системой ТОС-2
Российские военные применили для уничтожения пехоты противника в зоне СВО тяжелую огнеметную систему ТОС-2 "Тосочка". Она оснащена термобарическим снарядом повышенной дальности. "Тосочка" отличается от "Буратино" и "Солнцепека" улучшенными характеристиками: комплекс установлен на шасси "Урала", имеет автоматизированные системы прицеливания, стрельбы и управления огнем, не нуждается в транспортно-заряжающей машине.
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россия, войска рхбз, тос-2, центральный военный округ, москва, безопасность, мотовилихинские заводы, тос-1 «буратино», тос-1а "солнцепек"
Специальная военная операция на Украине, Россия, Войска РХБЗ, ТОС-2, Центральный военный округ, Москва, Безопасность, Мотовилихинские заводы, ТОС-1 «Буратино», ТОС-1А "Солнцепек"
В зоне СВО применили новейшую огнеметную систему "Тосочка"

В зоне СВО против скопления сил ВСУ применили огнеметную систему ТОС-2 "Тосочка"

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ЛУГАНСК, 17 окт - РИА Новости. Расчет тяжелой огнеметной системы ТОС-2 "Тосочка" подразделений радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) Центрального военного округа уничтожил скопление украинской пехоты на одном из укрепленных районов в зоне специальной военной операции, сообщили РИА Новости в Минобороны России.
«
"Привязавшись к местности, экипаж провел пуск термобарическим снарядом повышенной дальности, успешно поразив скопление пехоты противника, сконцентрированной в укрепленном районе", - уточнили в ведомстве.
Специалисты РХБЗ высоко оценивают тактико-технические характеристики "Тосочки". Они выросли за счет повышенной мобильности, усиленной огневой мощи, а также увеличенной дальности и точности используемых боеприпасов, отметили в Минобороны.
"Тосочка" отличается от стоящих сегодня на вооружении ТОС-1 "Буратино" и ТОС-1А "Солнцепек" улучшенными тактико-техническими характеристиками. Комплекс установлен на колесном шасси автомобиля "Урал" с повышенной проходимостью, имеет увеличенную дальность стрельбы, автоматизированные системы прицеливания, стрельбы и управления огнем. Кроме того, тяжелый огнемет оборудован краном-манипулятором и не нуждается в транспортно-заряжающей машине.
Изготовлением боевой машины занимается ЗАО "Специальное конструкторское бюро" группы предприятий "Мотовилихинские заводы", находящееся под управлением "РТ-Капитала".
Впервые "Тосочку" представили в июне 2020 года на параде Победы в Москве, тогда четыре боевых машины проехали по Красной площади в составе механизированной бригады. Новые тяжелые огнеметные системы уже начали поступать в войска, где проходит их опытная эксплуатация. В случае успешного завершения госиспытаний "Тосочку" примут на вооружение.
Члены экипажа тяжелой огнемётной системы ТОС-1А Солнцепёк - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
"Солнцепеки" поразили "опорники" ВСУ на Купянском направлении
5 октября, 05:07
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВойска РХБЗТОС-2Центральный военный округМоскваБезопасностьМотовилихинские заводыТОС-1 «Буратино»ТОС-1А "Солнцепек"
 
 
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