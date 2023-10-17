https://ria.ru/20231017/tosochka-1903223411.html
В зоне СВО применили новейшую огнеметную систему "Тосочка"
В зоне СВО применили новейшую огнеметную систему "Тосочка" - РИА Новости, 17.10.2023
В зоне СВО применили новейшую огнеметную систему "Тосочка"
Расчет тяжелой огнеметной системы ТОС-2 "Тосочка" подразделений радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) Центрального военного округа уничтожил... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T05:07
2023-10-17T05:07
2023-10-17T09:38
специальная военная операция на украине
россия
войска рхбз
тос-2
центральный военный округ
москва
безопасность
мотовилихинские заводы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/11/1903243880_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_fa7848cdc7ee33f46235932384da55e9.jpg
ЛУГАНСК, 17 окт - РИА Новости. Расчет тяжелой огнеметной системы ТОС-2 "Тосочка" подразделений радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) Центрального военного округа уничтожил скопление украинской пехоты на одном из укрепленных районов в зоне специальной военной операции, сообщили РИА Новости в Минобороны России."Привязавшись к местности, экипаж провел пуск термобарическим снарядом повышенной дальности, успешно поразив скопление пехоты противника, сконцентрированной в укрепленном районе", - уточнили в ведомстве.Специалисты РХБЗ высоко оценивают тактико-технические характеристики "Тосочки". Они выросли за счет повышенной мобильности, усиленной огневой мощи, а также увеличенной дальности и точности используемых боеприпасов, отметили в Минобороны."Тосочка" отличается от стоящих сегодня на вооружении ТОС-1 "Буратино" и ТОС-1А "Солнцепек" улучшенными тактико-техническими характеристиками. Комплекс установлен на колесном шасси автомобиля "Урал" с повышенной проходимостью, имеет увеличенную дальность стрельбы, автоматизированные системы прицеливания, стрельбы и управления огнем. Кроме того, тяжелый огнемет оборудован краном-манипулятором и не нуждается в транспортно-заряжающей машине.Изготовлением боевой машины занимается ЗАО "Специальное конструкторское бюро" группы предприятий "Мотовилихинские заводы", находящееся под управлением "РТ-Капитала".Впервые "Тосочку" представили в июне 2020 года на параде Победы в Москве, тогда четыре боевых машины проехали по Красной площади в составе механизированной бригады. Новые тяжелые огнеметные системы уже начали поступать в войска, где проходит их опытная эксплуатация. В случае успешного завершения госиспытаний "Тосочку" примут на вооружение.
https://ria.ru/20231005/solntsepek-1900580226.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/11/1903243880_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_b64c33a60b2ea6f7e4a1bc4a4d2074f5.jpg
Уничтожение пехоты противника тяжелой огнеметной системой ТОС-2
Российские военные применили для уничтожения пехоты противника в зоне СВО тяжелую огнеметную систему ТОС-2 "Тосочка". Она оснащена термобарическим снарядом повышенной дальности. "Тосочка" отличается от "Буратино" и "Солнцепека" улучшенными характеристиками: комплекс установлен на шасси "Урала", имеет автоматизированные системы прицеливания, стрельбы и управления огнем, не нуждается в транспортно-заряжающей машине.
2023-10-17T05:07
true
PT1M42S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, войска рхбз, тос-2, центральный военный округ, москва, безопасность, мотовилихинские заводы, тос-1 «буратино», тос-1а "солнцепек"
Специальная военная операция на Украине, Россия, Войска РХБЗ, ТОС-2, Центральный военный округ, Москва, Безопасность, Мотовилихинские заводы, ТОС-1 «Буратино», ТОС-1А "Солнцепек"
В зоне СВО применили новейшую огнеметную систему "Тосочка"
В зоне СВО против скопления сил ВСУ применили огнеметную систему ТОС-2 "Тосочка"