https://ria.ru/20231017/tosochka-1903223411.html

В зоне СВО применили новейшую огнеметную систему "Тосочка"

В зоне СВО применили новейшую огнеметную систему "Тосочка" - РИА Новости, 17.10.2023

В зоне СВО применили новейшую огнеметную систему "Тосочка"

Расчет тяжелой огнеметной системы ТОС-2 "Тосочка" подразделений радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) Центрального военного округа уничтожил... РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T05:07

2023-10-17T05:07

2023-10-17T09:38

специальная военная операция на украине

россия

войска рхбз

тос-2

центральный военный округ

москва

безопасность

мотовилихинские заводы

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ЛУГАНСК, 17 окт - РИА Новости. Расчет тяжелой огнеметной системы ТОС-2 "Тосочка" подразделений радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) Центрального военного округа уничтожил скопление украинской пехоты на одном из укрепленных районов в зоне специальной военной операции, сообщили РИА Новости в Минобороны России."Привязавшись к местности, экипаж провел пуск термобарическим снарядом повышенной дальности, успешно поразив скопление пехоты противника, сконцентрированной в укрепленном районе", - уточнили в ведомстве.Специалисты РХБЗ высоко оценивают тактико-технические характеристики "Тосочки". Они выросли за счет повышенной мобильности, усиленной огневой мощи, а также увеличенной дальности и точности используемых боеприпасов, отметили в Минобороны."Тосочка" отличается от стоящих сегодня на вооружении ТОС-1 "Буратино" и ТОС-1А "Солнцепек" улучшенными тактико-техническими характеристиками. Комплекс установлен на колесном шасси автомобиля "Урал" с повышенной проходимостью, имеет увеличенную дальность стрельбы, автоматизированные системы прицеливания, стрельбы и управления огнем. Кроме того, тяжелый огнемет оборудован краном-манипулятором и не нуждается в транспортно-заряжающей машине.Изготовлением боевой машины занимается ЗАО "Специальное конструкторское бюро" группы предприятий "Мотовилихинские заводы", находящееся под управлением "РТ-Капитала".Впервые "Тосочку" представили в июне 2020 года на параде Победы в Москве, тогда четыре боевых машины проехали по Красной площади в составе механизированной бригады. Новые тяжелые огнеметные системы уже начали поступать в войска, где проходит их опытная эксплуатация. В случае успешного завершения госиспытаний "Тосочку" примут на вооружение.

https://ria.ru/20231005/solntsepek-1900580226.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Уничтожение пехоты противника тяжелой огнеметной системой ТОС-2 Российские военные применили для уничтожения пехоты противника в зоне СВО тяжелую огнеметную систему ТОС-2 "Тосочка". Она оснащена термобарическим снарядом повышенной дальности. "Тосочка" отличается от "Буратино" и "Солнцепека" улучшенными характеристиками: комплекс установлен на шасси "Урала", имеет автоматизированные системы прицеливания, стрельбы и управления огнем, не нуждается в транспортно-заряжающей машине. 2023-10-17T05:07 true PT1M42S

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россия, войска рхбз, тос-2, центральный военный округ, москва, безопасность, мотовилихинские заводы, тос-1 «буратино», тос-1а "солнцепек"