https://ria.ru/20231017/terakt-1903262744.html

СМИ: полиция ищет еще двух подозреваемых после теракта в Брюсселе

СМИ: полиция ищет еще двух подозреваемых после теракта в Брюсселе - РИА Новости, 17.10.2023

СМИ: полиция ищет еще двух подозреваемых после теракта в Брюсселе

Подозреваемый в теракте в Брюсселе скончался от полученных в ходе перестрелки ранений, сообщил телеканал LN24. РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T10:41

2023-10-17T10:41

2023-10-17T10:56

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БРЮССЕЛЬ, 17 окт - РИА Новости. Подозреваемый в теракте в Брюсселе скончался от полученных в ходе перестрелки ранений, сообщил телеканал LN24.Ранее сообщалось, что полиция Брюсселя после нейтрализации подозреваемого в теракте против шведских футбольных болельщиков разыскивает еще двух человек.Телеканал RTBF сообщал, что бельгийские власти подтвердили, что мужчина, нейтрализованный утром во вторник в коммуне Схарбек, действительно является Абдесалемом Л., подозреваемым в совершении теракта в понедельник, он находился в реанимации."Абдесалем Л., совершивший нападение, скончался", - сообщает телеканал во вторник.Неизвестный в оранжевом сигнальном жилете в районе 19.00 (20.00 мск) в понедельник подъехал к зданию в центре Брюсселя и с криками "Аллах Акбар" начал стрелять в людей, одетых в форму сборной Швеции по футболу. На распространенном в соцсетях видео нападавший преследовал людей и стрелял в них, предположительно, из автомата Калашникова.Сообщалось о двух погибших гражданах Швеции, еще один человек ранен. Жертвами стали шведы, которые приехали в Брюссель поболеть за национальную футбольную сборную в матче Швеция-Бельгия. Позднее напавший записал видео, в котором заявил, что принадлежит к группировке "Исламское государство"*.Бельгийские власти сообщали, что на футбольных фанатов в Брюсселе напал некий 45-летний выходец из Туниса Абдесалем Л., мужчина якобы был известен бельгийским спецслужбам своими радикальными взглядами. Мужчина проживал в брюссельской коммуне Схарбек, в его доме проводился обыск.Матч сборных Бельгии и Швеции был прекращен, поскольку шведские игроки отказались выйти на поле после перерыва. Полиция сначала не выпускала болельщиков со стадиона, однако через несколько часов все были эвакуированы. В кризисном центре болельщикам порекомендовали сразу возвращаться к себе домой или в отель и никуда не выходить. Уровень опасности в Брюсселе был повышен до максимального четвертого.* Террористическая организация, запрещена в России

https://ria.ru/20231017/terakt-1903216412.html

https://ria.ru/20231017/bryussel-1903260149.html

брюссель

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бельгия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, брюссель, швеция, бельгия, исламское государство