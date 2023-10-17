https://ria.ru/20231017/terakt-1903262744.html
СМИ: полиция ищет еще двух подозреваемых после теракта в Брюсселе
СМИ: полиция ищет еще двух подозреваемых после теракта в Брюсселе - РИА Новости, 17.10.2023
СМИ: полиция ищет еще двух подозреваемых после теракта в Брюсселе
Подозреваемый в теракте в Брюсселе скончался от полученных в ходе перестрелки ранений, сообщил телеканал LN24. РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T10:41
2023-10-17T10:41
2023-10-17T10:56
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брюссель
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БРЮССЕЛЬ, 17 окт - РИА Новости. Подозреваемый в теракте в Брюсселе скончался от полученных в ходе перестрелки ранений, сообщил телеканал LN24.Ранее сообщалось, что полиция Брюсселя после нейтрализации подозреваемого в теракте против шведских футбольных болельщиков разыскивает еще двух человек.Телеканал RTBF сообщал, что бельгийские власти подтвердили, что мужчина, нейтрализованный утром во вторник в коммуне Схарбек, действительно является Абдесалемом Л., подозреваемым в совершении теракта в понедельник, он находился в реанимации."Абдесалем Л., совершивший нападение, скончался", - сообщает телеканал во вторник.Неизвестный в оранжевом сигнальном жилете в районе 19.00 (20.00 мск) в понедельник подъехал к зданию в центре Брюсселя и с криками "Аллах Акбар" начал стрелять в людей, одетых в форму сборной Швеции по футболу. На распространенном в соцсетях видео нападавший преследовал людей и стрелял в них, предположительно, из автомата Калашникова.Сообщалось о двух погибших гражданах Швеции, еще один человек ранен. Жертвами стали шведы, которые приехали в Брюссель поболеть за национальную футбольную сборную в матче Швеция-Бельгия. Позднее напавший записал видео, в котором заявил, что принадлежит к группировке "Исламское государство"*.Бельгийские власти сообщали, что на футбольных фанатов в Брюсселе напал некий 45-летний выходец из Туниса Абдесалем Л., мужчина якобы был известен бельгийским спецслужбам своими радикальными взглядами. Мужчина проживал в брюссельской коммуне Схарбек, в его доме проводился обыск.Матч сборных Бельгии и Швеции был прекращен, поскольку шведские игроки отказались выйти на поле после перерыва. Полиция сначала не выпускала болельщиков со стадиона, однако через несколько часов все были эвакуированы. В кризисном центре болельщикам порекомендовали сразу возвращаться к себе домой или в отель и никуда не выходить. Уровень опасности в Брюсселе был повышен до максимального четвертого.* Террористическая организация, запрещена в России
https://ria.ru/20231017/terakt-1903216412.html
https://ria.ru/20231017/bryussel-1903260149.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, брюссель, швеция, бельгия, исламское государство
В мире, Брюссель, Швеция, Бельгия, Исламское государство
СМИ: полиция ищет еще двух подозреваемых после теракта в Брюсселе
LN24: полиция ищет еще двух подозреваемых в причастности к стрельбе в Брюсселе
БРЮССЕЛЬ, 17 окт - РИА Новости.
Подозреваемый в теракте в Брюсселе скончался от полученных в ходе перестрелки ранений, сообщил телеканал LN24
.
Ранее сообщалось, что полиция Брюсселя после нейтрализации подозреваемого в теракте против шведских футбольных болельщиков разыскивает еще двух человек.
Телеканал RTBF сообщал, что бельгийские власти подтвердили, что мужчина, нейтрализованный утром во вторник в коммуне Схарбек, действительно является Абдесалемом Л., подозреваемым в совершении теракта в понедельник, он находился в реанимации.
"Абдесалем Л., совершивший нападение, скончался", - сообщает телеканал во вторник.
Неизвестный в оранжевом сигнальном жилете в районе 19.00 (20.00 мск) в понедельник подъехал к зданию в центре Брюсселя и с криками "Аллах Акбар" начал стрелять в людей, одетых в форму сборной Швеции по футболу. На распространенном в соцсетях видео нападавший преследовал людей и стрелял в них, предположительно, из автомата Калашникова.
Мусульманский совет Бельгии осудил теракт в Брюсселе
Сообщалось о двух погибших гражданах Швеции, еще один человек ранен. Жертвами стали шведы, которые приехали в Брюссель поболеть за национальную футбольную сборную в матче Швеция-Бельгия. Позднее напавший записал видео, в котором заявил, что принадлежит к группировке "Исламское государство"*.
Бельгийские власти сообщали, что на футбольных фанатов в Брюсселе напал некий 45-летний выходец из Туниса Абдесалем Л., мужчина якобы был известен бельгийским спецслужбам своими радикальными взглядами. Мужчина проживал в брюссельской коммуне Схарбек, в его доме проводился обыск.
Матч сборных Бельгии и Швеции был прекращен, поскольку шведские игроки отказались выйти на поле после перерыва. Полиция сначала не выпускала болельщиков со стадиона, однако через несколько часов все были эвакуированы. В кризисном центре болельщикам порекомендовали сразу возвращаться к себе домой или в отель и никуда не выходить. Уровень опасности в Брюсселе был повышен до максимального четвертого.
* Террористическая организация, запрещена в России
СМИ: умер подозреваемый в нападении в Брюсселе