https://ria.ru/20231017/tailand-1903344647.html

Эксперт рассказала, что означают розовые носки у премьера Таиланда

Эксперт рассказала, что означают розовые носки у премьера Таиланда - РИА Новости, 17.10.2023

Эксперт рассказала, что означают розовые носки у премьера Таиланда

Розовые носки, которые премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин надел на встречу с российским президентом Владимиром Путиным, могут отсылать к культурным... РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T15:18

2023-10-17T15:18

2023-10-17T15:41

таиланд

в мире

россия

татьяна баранова

сеттха тхависин

владимир путин

форум "один пояс - один путь"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/11/1903345762_0:735:2335:2048_1920x0_80_0_0_ca850417e2d9310f7f409ba9c7ae19d0.jpg

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Розовые носки, которые премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин надел на встречу с российским президентом Владимиром Путиным, могут отсылать к культурным особенностям тайского народа, сообщила РИА Новости эксперт по протоколу Татьяна Баранова. Ранее Путин на полях форума "Один пояс, один путь" в Китае встретился с премьер-министром Таиланда Сеттхой Тхависином. "Во-первых, это специфика местной культуры... В Таиланде розовый цвет - цвет вторника. У них есть отдельные цвета, которые соответствуют дням недели", - рассказала Баранова. Она добавила, что эти правила связаны с верованиями населения, поэтому они имеют религиозное значение и выбор цвета носков премьер-министром совершенно оправдан. Кроме того, по ее словам, в последнее время наблюдается тенденция, когда многие политики надевают носки с ярким принтом или ярких цветов. В качестве примера она назвала премьер-министра Канады Джастина Трюдо, который известен своими необычными носками. "В целом общественность уже более-менее спокойно относится. Вопрос только в том, какие цели человек ставит, если он никого не оскорбляет, если ничего плохого не написано или это не какое-то там сочетание цветов, которое могло бы кого-то оскорбить каким-то образом, то я не думаю, что кто-то сильно будет оскорблен и будет переживать", - добавила Баранова.

https://ria.ru/20231016/tailand-1903037530.html

https://ria.ru/20230416/gastrodiplomatiya-1865302945.html

таиланд

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

таиланд, в мире, россия, татьяна баранова, сеттха тхависин, владимир путин, форум "один пояс - один путь"