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Эксперт рассказала, что означают розовые носки у премьера Таиланда - РИА Новости, 17.10.2023
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15:18 17.10.2023 (обновлено: 15:41 17.10.2023)
https://ria.ru/20231017/tailand-1903344647.html
Эксперт рассказала, что означают розовые носки у премьера Таиланда
Эксперт рассказала, что означают розовые носки у премьера Таиланда - РИА Новости, 17.10.2023
Эксперт рассказала, что означают розовые носки у премьера Таиланда
Розовые носки, которые премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин надел на встречу с российским президентом Владимиром Путиным, могут отсылать к культурным... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T15:18
2023-10-17T15:41
таиланд
в мире
россия
татьяна баранова
сеттха тхависин
владимир путин
форум "один пояс - один путь"
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Розовые носки, которые премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин надел на встречу с российским президентом Владимиром Путиным, могут отсылать к культурным особенностям тайского народа, сообщила РИА Новости эксперт по протоколу Татьяна Баранова. Ранее Путин на полях форума "Один пояс, один путь" в Китае встретился с премьер-министром Таиланда Сеттхой Тхависином. "Во-первых, это специфика местной культуры... В Таиланде розовый цвет - цвет вторника. У них есть отдельные цвета, которые соответствуют дням недели", - рассказала Баранова. Она добавила, что эти правила связаны с верованиями населения, поэтому они имеют религиозное значение и выбор цвета носков премьер-министром совершенно оправдан. Кроме того, по ее словам, в последнее время наблюдается тенденция, когда многие политики надевают носки с ярким принтом или ярких цветов. В качестве примера она назвала премьер-министра Канады Джастина Трюдо, который известен своими необычными носками. "В целом общественность уже более-менее спокойно относится. Вопрос только в том, какие цели человек ставит, если он никого не оскорбляет, если ничего плохого не написано или это не какое-то там сочетание цветов, которое могло бы кого-то оскорбить каким-то образом, то я не думаю, что кто-то сильно будет оскорблен и будет переживать", - добавила Баранова.
https://ria.ru/20231016/tailand-1903037530.html
https://ria.ru/20230416/gastrodiplomatiya-1865302945.html
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таиланд, в мире, россия, татьяна баранова, сеттха тхависин, владимир путин, форум "один пояс - один путь"
Таиланд, В мире, Россия, Татьяна Баранова, Сеттха Тхависин, Владимир Путин, Форум "Один пояс - один путь"
Эксперт рассказала, что означают розовые носки у премьера Таиланда

Эксперт Баранова: розовые носки премьера отсылают к особенностям культуры тайцев

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин во время встречи в Пекине с президентом РФ Владимиром Путиным. 17 октября 2023
Премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин во время встречи в Пекине с президентом РФ Владимиром Путиным. 17 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин во время встречи в Пекине с президентом РФ Владимиром Путиным. 17 октября 2023
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Розовые носки, которые премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин надел на встречу с российским президентом Владимиром Путиным, могут отсылать к культурным особенностям тайского народа, сообщила РИА Новости эксперт по протоколу Татьяна Баранова.
Ранее Путин на полях форума "Один пояс, один путь" в Китае встретился с премьер-министром Таиланда Сеттхой Тхависином.
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"Во-первых, это специфика местной культуры... В Таиланде розовый цвет - цвет вторника. У них есть отдельные цвета, которые соответствуют дням недели", - рассказала Баранова. Она добавила, что эти правила связаны с верованиями населения, поэтому они имеют религиозное значение и выбор цвета носков премьер-министром совершенно оправдан.
Кроме того, по ее словам, в последнее время наблюдается тенденция, когда многие политики надевают носки с ярким принтом или ярких цветов. В качестве примера она назвала премьер-министра Канады Джастина Трюдо, который известен своими необычными носками.
"В целом общественность уже более-менее спокойно относится. Вопрос только в том, какие цели человек ставит, если он никого не оскорбляет, если ничего плохого не написано или это не какое-то там сочетание цветов, которое могло бы кого-то оскорбить каким-то образом, то я не думаю, что кто-то сильно будет оскорблен и будет переживать", - добавила Баранова.
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ТаиландВ миреРоссияТатьяна БарановаСеттха ТхависинВладимир ПутинФорум "Один пояс - один путь"
 
 
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