https://ria.ru/20231017/sukhogruz-1903279387.html
Экипаж севшего на мель в Кольском заливе сухогруза эвакуировали
Экипаж севшего на мель в Кольском заливе сухогруза эвакуировали - РИА Новости, 17.10.2023
Экипаж севшего на мель в Кольском заливе сухогруза эвакуировали
Вертолет Ми-8 Северо-Западного авиационного поисково-спасательного центра взял на борт экипаж сухогруза "Александр Гусев", который во вторник утром сел на мель... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T11:45
2023-10-17T11:45
2023-10-17T11:55
происшествия
кольский залив
баренцево море
мурманск
северо-западная транспортная прокуратура
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МУРМАНСК, 17 окт - РИА Новости. Вертолет Ми-8 Северо-Западного авиационного поисково-спасательного центра взял на борт экипаж сухогруза "Александр Гусев", который во вторник утром сел на мель в Кольском заливе Баренцева моря, сообщили РИА Новости в спасательной службе. "Экипаж судна зашел на борт вертолета и был направлен в аэропорт базирования в Мурмашах", - сказал собеседник агентства. Восемь человек, находившиеся на борту грузового судна "Александр Гусев", доставлены на берег, разлива нефтепродуктов не произошло, сообщили в пресс-службе северо-западной транспортной прокуратуры."Экипаж доставлен на берег. Разлива нефтепродуктов нет. Вопрос буксировки судна будет решаться после улучшения погодных условий", - говорится в сообщении.Сообщается, что существовала угроза опрокидывания судна, экипаж выбрался на берег. Судно село на мель рано утром во вторник, к нему были направлены спасатели. В Мурманске наблюдается сильный ветер, идет мокрый снег с дождем. По данным пресс-службы Северо-западной транспортной прокуратуры, судно село на мель в губе Карелинская из-за сложных метеоусловий.
https://ria.ru/20230619/teplokhod-1879053236.html
https://ria.ru/20230905/barzha-1894301068.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кольский залив, баренцево море, мурманск, северо-западная транспортная прокуратура, ми-8 амтш
Происшествия, Кольский залив, Баренцево море, Мурманск, Северо-Западная транспортная прокуратура, Ми-8 АМТШ
Экипаж севшего на мель в Кольском заливе сухогруза эвакуировали
Экипаж севшего на мель в Кольском заливе сухогруза эвакуировали на вертолете
МУРМАНСК, 17 окт - РИА Новости. Вертолет Ми-8 Северо-Западного авиационного поисково-спасательного центра взял на борт экипаж сухогруза "Александр Гусев", который во вторник утром сел на мель в Кольском заливе Баренцева моря, сообщили РИА Новости в спасательной службе.
"Экипаж судна зашел на борт вертолета и был направлен в аэропорт базирования в Мурмашах", - сказал собеседник агентства.
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Восемь человек, находившиеся на борту грузового судна "Александр Гусев", доставлены на берег, разлива нефтепродуктов не произошло, сообщили в пресс-службе северо-западной транспортной прокуратуры.
"Экипаж доставлен на берег. Разлива нефтепродуктов нет. Вопрос буксировки судна будет решаться после улучшения погодных условий", - говорится в сообщении.
Сообщается, что существовала угроза опрокидывания судна, экипаж выбрался на берег. Судно село на мель рано утром во вторник, к нему были направлены спасатели. В Мурманске
наблюдается сильный ветер, идет мокрый снег с дождем. По данным пресс-службы Северо-западной транспортной прокуратуры
, судно село на мель в губе Карелинская из-за сложных метеоусловий.
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