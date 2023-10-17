https://ria.ru/20231017/sukhogruz-1903279387.html

Экипаж севшего на мель в Кольском заливе сухогруза эвакуировали

Экипаж севшего на мель в Кольском заливе сухогруза эвакуировали - РИА Новости, 17.10.2023

Экипаж севшего на мель в Кольском заливе сухогруза эвакуировали

Вертолет Ми-8 Северо-Западного авиационного поисково-спасательного центра взял на борт экипаж сухогруза "Александр Гусев", который во вторник утром сел на мель... РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T11:45

2023-10-17T11:45

2023-10-17T11:55

происшествия

кольский залив

баренцево море

мурманск

северо-западная транспортная прокуратура

ми-8 амтш

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МУРМАНСК, 17 окт - РИА Новости. Вертолет Ми-8 Северо-Западного авиационного поисково-спасательного центра взял на борт экипаж сухогруза "Александр Гусев", который во вторник утром сел на мель в Кольском заливе Баренцева моря, сообщили РИА Новости в спасательной службе. "Экипаж судна зашел на борт вертолета и был направлен в аэропорт базирования в Мурмашах", - сказал собеседник агентства. Восемь человек, находившиеся на борту грузового судна "Александр Гусев", доставлены на берег, разлива нефтепродуктов не произошло, сообщили в пресс-службе северо-западной транспортной прокуратуры."Экипаж доставлен на берег. Разлива нефтепродуктов нет. Вопрос буксировки судна будет решаться после улучшения погодных условий", - говорится в сообщении.Сообщается, что существовала угроза опрокидывания судна, экипаж выбрался на берег. Судно село на мель рано утром во вторник, к нему были направлены спасатели. В Мурманске наблюдается сильный ветер, идет мокрый снег с дождем. По данным пресс-службы Северо-западной транспортной прокуратуры, судно село на мель в губе Карелинская из-за сложных метеоусловий.

https://ria.ru/20230619/teplokhod-1879053236.html

https://ria.ru/20230905/barzha-1894301068.html

кольский залив

баренцево море

мурманск

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, кольский залив, баренцево море, мурманск, северо-западная транспортная прокуратура, ми-8 амтш