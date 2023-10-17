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Экипаж севшего на мель в Кольском заливе сухогруза эвакуировали - РИА Новости, 17.10.2023
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11:45 17.10.2023 (обновлено: 11:55 17.10.2023)
https://ria.ru/20231017/sukhogruz-1903279387.html
Экипаж севшего на мель в Кольском заливе сухогруза эвакуировали
Экипаж севшего на мель в Кольском заливе сухогруза эвакуировали - РИА Новости, 17.10.2023
Экипаж севшего на мель в Кольском заливе сухогруза эвакуировали
Вертолет Ми-8 Северо-Западного авиационного поисково-спасательного центра взял на борт экипаж сухогруза "Александр Гусев", который во вторник утром сел на мель... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T11:45
2023-10-17T11:55
происшествия
кольский залив
баренцево море
мурманск
северо-западная транспортная прокуратура
ми-8 амтш
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МУРМАНСК, 17 окт - РИА Новости. Вертолет Ми-8 Северо-Западного авиационного поисково-спасательного центра взял на борт экипаж сухогруза "Александр Гусев", который во вторник утром сел на мель в Кольском заливе Баренцева моря, сообщили РИА Новости в спасательной службе. "Экипаж судна зашел на борт вертолета и был направлен в аэропорт базирования в Мурмашах", - сказал собеседник агентства. Восемь человек, находившиеся на борту грузового судна "Александр Гусев", доставлены на берег, разлива нефтепродуктов не произошло, сообщили в пресс-службе северо-западной транспортной прокуратуры."Экипаж доставлен на берег. Разлива нефтепродуктов нет. Вопрос буксировки судна будет решаться после улучшения погодных условий", - говорится в сообщении.Сообщается, что существовала угроза опрокидывания судна, экипаж выбрался на берег. Судно село на мель рано утром во вторник, к нему были направлены спасатели. В Мурманске наблюдается сильный ветер, идет мокрый снег с дождем. По данным пресс-службы Северо-западной транспортной прокуратуры, судно село на мель в губе Карелинская из-за сложных метеоусловий.
https://ria.ru/20230619/teplokhod-1879053236.html
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кольский залив
баренцево море
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происшествия, кольский залив, баренцево море, мурманск, северо-западная транспортная прокуратура, ми-8 амтш
Происшествия, Кольский залив, Баренцево море, Мурманск, Северо-Западная транспортная прокуратура, Ми-8 АМТШ
Экипаж севшего на мель в Кольском заливе сухогруза эвакуировали

Экипаж севшего на мель в Кольском заливе сухогруза эвакуировали на вертолете

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкКорабли на рейде в акватории Кольского залива
Корабли на рейде в акватории Кольского залива - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© РИА Новости / Павел Львов
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Корабли на рейде в акватории Кольского залива. Архивное фото
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МУРМАНСК, 17 окт - РИА Новости. Вертолет Ми-8 Северо-Западного авиационного поисково-спасательного центра взял на борт экипаж сухогруза "Александр Гусев", который во вторник утром сел на мель в Кольском заливе Баренцева моря, сообщили РИА Новости в спасательной службе.
"Экипаж судна зашел на борт вертолета и был направлен в аэропорт базирования в Мурмашах", - сказал собеседник агентства.
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Восемь человек, находившиеся на борту грузового судна "Александр Гусев", доставлены на берег, разлива нефтепродуктов не произошло, сообщили в пресс-службе северо-западной транспортной прокуратуры.
"Экипаж доставлен на берег. Разлива нефтепродуктов нет. Вопрос буксировки судна будет решаться после улучшения погодных условий", - говорится в сообщении.
Сообщается, что существовала угроза опрокидывания судна, экипаж выбрался на берег. Судно село на мель рано утром во вторник, к нему были направлены спасатели. В Мурманске наблюдается сильный ветер, идет мокрый снег с дождем. По данным пресс-службы Северо-западной транспортной прокуратуры, судно село на мель в губе Карелинская из-за сложных метеоусловий.
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ПроисшествияКольский заливБаренцево мореМурманскСеверо-Западная транспортная прокуратураМи-8 АМТШ
 
 
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