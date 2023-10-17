Рейтинг@Mail.ru
Ингушетия отправила очередную партию стройматериалов для жителей Запорожья - РИА Новости, 17.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди
Надежные люди
 
19:50 17.10.2023
https://ria.ru/20231017/stroymaterialy-1903448220.html
Ингушетия отправила очередную партию стройматериалов для жителей Запорожья
Ингушетия отправила очередную партию стройматериалов для жителей Запорожья - РИА Новости, 17.10.2023
Ингушетия отправила очередную партию стройматериалов для жителей Запорожья
Власти Ингушетии отправили очередную партию строительных материалов для жителей города Молочанск в Токмакском районе Запорожской области, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T19:50
2023-10-17T19:50
надежные люди
общество
запорожье
запорожская область
республика ингушетия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/18/1797743616_0:0:2730:1537_1920x0_80_0_0_9355975dc682aeb676c59a4c5bb678bc.jpg
НАЛЬЧИК, 17 окт – РИА Новости. Власти Ингушетии отправили очередную партию строительных материалов для жителей города Молочанск в Токмакском районе Запорожской области, сообщила пресс-служба главы региона. "Фуру укомплектовали инструментами и материалами для ремонтно-восстановительных и малярных работ. В списке из 78 наименований: брус, доска, кирпич, цемент, рубероид, минеральная вата, трубы, межкомнатные двери и многое другое, в чем остро нуждается город для восстановления жилья и социальных объектов", - говорится в сообщении. Кроме того, жителям Молочанска отправлены яблоки из садов ингушского фруктового хозяйства "Сад-Гигант". "Очередная партия строительных материалов приобретена и отправлена в Молочанск по поручению главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова за счет средств Национального фонда развития республики", - уточнила пресс-служба. Ранее в августе Ингушетия передала администрации Токмакского района школьные принадлежности, учебники и продукты питания, а в сентябре республика отправила первую партию строительных материалов.
https://ria.ru/20230822/fond-1891591172.html
https://ria.ru/20230718/spetsoperatsiya-1884950317.html
запорожье
запорожская область
республика ингушетия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/18/1797743616_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_72b1205c7f687633825f6b0ba36f0592.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, запорожье, запорожская область, республика ингушетия
Надежные люди, Общество, Запорожье, Запорожская область, Республика Ингушетия
Ингушетия отправила очередную партию стройматериалов для жителей Запорожья

Власти Ингушетии отправила еще одну партию стройматериалов для жителей Запорожья

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкРабочий на предприятии стройматериалов
Рабочий на предприятии стройматериалов - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Рабочий на предприятии стройматериалов. Архивное фото
Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 17 окт – РИА Новости. Власти Ингушетии отправили очередную партию строительных материалов для жителей города Молочанск в Токмакском районе Запорожской области, сообщила пресс-служба главы региона.
«
"Фуру укомплектовали инструментами и материалами для ремонтно-восстановительных и малярных работ. В списке из 78 наименований: брус, доска, кирпич, цемент, рубероид, минеральная вата, трубы, межкомнатные двери и многое другое, в чем остро нуждается город для восстановления жилья и социальных объектов", - говорится в сообщении.
Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
Фонду "Защитники Отечества" в Ингушетии выделили спецтранспорт и ФАП
22 августа, 19:11
Кроме того, жителям Молочанска отправлены яблоки из садов ингушского фруктового хозяйства "Сад-Гигант".
«
"Очередная партия строительных материалов приобретена и отправлена в Молочанск по поручению главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова за счет средств Национального фонда развития республики", - уточнила пресс-служба.
Ранее в августе Ингушетия передала администрации Токмакского района школьные принадлежности, учебники и продукты питания, а в сентябре республика отправила первую партию строительных материалов.
ВС России с гумпомощью в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
Ингушетия отправила 28 тонн гуманитарной помощи бойцам в зоне спецоперации
18 июля, 21:00
 
Надежные людиОбществоЗапорожьеЗапорожская областьРеспублика Ингушетия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала