https://ria.ru/20231017/stroymaterialy-1903448220.html
Ингушетия отправила очередную партию стройматериалов для жителей Запорожья
Ингушетия отправила очередную партию стройматериалов для жителей Запорожья - РИА Новости, 17.10.2023
Ингушетия отправила очередную партию стройматериалов для жителей Запорожья
Власти Ингушетии отправили очередную партию строительных материалов для жителей города Молочанск в Токмакском районе Запорожской области, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T19:50
2023-10-17T19:50
2023-10-17T19:50
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НАЛЬЧИК, 17 окт – РИА Новости. Власти Ингушетии отправили очередную партию строительных материалов для жителей города Молочанск в Токмакском районе Запорожской области, сообщила пресс-служба главы региона. "Фуру укомплектовали инструментами и материалами для ремонтно-восстановительных и малярных работ. В списке из 78 наименований: брус, доска, кирпич, цемент, рубероид, минеральная вата, трубы, межкомнатные двери и многое другое, в чем остро нуждается город для восстановления жилья и социальных объектов", - говорится в сообщении. Кроме того, жителям Молочанска отправлены яблоки из садов ингушского фруктового хозяйства "Сад-Гигант". "Очередная партия строительных материалов приобретена и отправлена в Молочанск по поручению главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова за счет средств Национального фонда развития республики", - уточнила пресс-служба. Ранее в августе Ингушетия передала администрации Токмакского района школьные принадлежности, учебники и продукты питания, а в сентябре республика отправила первую партию строительных материалов.
https://ria.ru/20230822/fond-1891591172.html
https://ria.ru/20230718/spetsoperatsiya-1884950317.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, запорожье, запорожская область, республика ингушетия
Надежные люди, Общество, Запорожье, Запорожская область, Республика Ингушетия
Ингушетия отправила очередную партию стройматериалов для жителей Запорожья
Власти Ингушетии отправила еще одну партию стройматериалов для жителей Запорожья