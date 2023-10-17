https://ria.ru/20231017/stroymaterialy-1903448220.html

Ингушетия отправила очередную партию стройматериалов для жителей Запорожья

Ингушетия отправила очередную партию стройматериалов для жителей Запорожья - РИА Новости, 17.10.2023

Ингушетия отправила очередную партию стройматериалов для жителей Запорожья

Власти Ингушетии отправили очередную партию строительных материалов для жителей города Молочанск в Токмакском районе Запорожской области, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T19:50

2023-10-17T19:50

2023-10-17T19:50

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НАЛЬЧИК, 17 окт – РИА Новости. Власти Ингушетии отправили очередную партию строительных материалов для жителей города Молочанск в Токмакском районе Запорожской области, сообщила пресс-служба главы региона. "Фуру укомплектовали инструментами и материалами для ремонтно-восстановительных и малярных работ. В списке из 78 наименований: брус, доска, кирпич, цемент, рубероид, минеральная вата, трубы, межкомнатные двери и многое другое, в чем остро нуждается город для восстановления жилья и социальных объектов", - говорится в сообщении. Кроме того, жителям Молочанска отправлены яблоки из садов ингушского фруктового хозяйства "Сад-Гигант". "Очередная партия строительных материалов приобретена и отправлена в Молочанск по поручению главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова за счет средств Национального фонда развития республики", - уточнила пресс-служба. Ранее в августе Ингушетия передала администрации Токмакского района школьные принадлежности, учебники и продукты питания, а в сентябре республика отправила первую партию строительных материалов.

https://ria.ru/20230822/fond-1891591172.html

https://ria.ru/20230718/spetsoperatsiya-1884950317.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, запорожье, запорожская область, республика ингушетия