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Суд признал продление ареста Стрелкову законным - РИА Новости, 17.10.2023
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17:18 17.10.2023
https://ria.ru/20231017/strelkov-1903402855.html
Суд признал продление ареста Стрелкову законным
Суд признал продление ареста Стрелкову законным - РИА Новости, 17.10.2023
Суд признал продление ареста Стрелкову законным
Мосгорсуд признал законным продление до середины декабря срока ареста бывшему министру обороны ДНР Игорю Стрелкову (Гиркину) по обвинению в публичных призывах к РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T17:18
2023-10-17T17:18
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным продление до середины декабря срока ареста бывшему министру обороны ДНР Игорю Стрелкову (Гиркину) по обвинению в публичных призывах к экстремизму, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Постановление Московского городского суда оставить без изменений, апелляционную жалобу – без удовлетворения", - огласил решение судья Юрий Пасюнин. Мещанский суд Москвы в середине сентября продлил Стрелкову меру пресечения до 18 декабря. Стрелкову предъявлено обвинение в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете и грозит до пяти лет лишения свободы. Он был задержан 21 июля, в тот же день Мещанский суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 18 сентября. Игорь Иванович Стрелков (настоящее имя - Игорь Всеволодович Гиркин) - бывший сотрудник ФСБ, занимал пост министра обороны ДНР. В последнее время известен как блогер и публицист.
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донецкая народная республика, москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия
Донецкая Народная Республика, Москва, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Россия
Суд признал продление ареста Стрелкову законным

Мосгорсуд признал продление до середины декабря срока ареста Стрелкову законным

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкИгорь Стрелков
Игорь Стрелков - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Игорь Стрелков. Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным продление до середины декабря срока ареста бывшему министру обороны ДНР Игорю Стрелкову (Гиркину) по обвинению в публичных призывах к экстремизму, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Постановление Московского городского суда оставить без изменений, апелляционную жалобу – без удовлетворения", - огласил решение судья Юрий Пасюнин.
Мещанский суд Москвы в середине сентября продлил Стрелкову меру пресечения до 18 декабря.
Стрелкову предъявлено обвинение в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете и грозит до пяти лет лишения свободы. Он был задержан 21 июля, в тот же день Мещанский суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 18 сентября.
Игорь Иванович Стрелков (настоящее имя - Игорь Всеволодович Гиркин) - бывший сотрудник ФСБ, занимал пост министра обороны ДНР. В последнее время известен как блогер и публицист.
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