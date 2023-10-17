https://ria.ru/20231017/strelkov-1903402855.html

Суд признал продление ареста Стрелкову законным

Суд признал продление ареста Стрелкову законным - РИА Новости, 17.10.2023

Суд признал продление ареста Стрелкову законным

Мосгорсуд признал законным продление до середины декабря срока ареста бывшему министру обороны ДНР Игорю Стрелкову (Гиркину) по обвинению в публичных призывах к РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T17:18

2023-10-17T17:18

2023-10-17T17:18

донецкая народная республика

москва

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/15/1885567303_0:0:2982:1677_1920x0_80_0_0_95ec155c3f12874876db5002043aa835.jpg

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным продление до середины декабря срока ареста бывшему министру обороны ДНР Игорю Стрелкову (Гиркину) по обвинению в публичных призывах к экстремизму, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Постановление Московского городского суда оставить без изменений, апелляционную жалобу – без удовлетворения", - огласил решение судья Юрий Пасюнин. Мещанский суд Москвы в середине сентября продлил Стрелкову меру пресечения до 18 декабря. Стрелкову предъявлено обвинение в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете и грозит до пяти лет лишения свободы. Он был задержан 21 июля, в тот же день Мещанский суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 18 сентября. Игорь Иванович Стрелков (настоящее имя - Игорь Всеволодович Гиркин) - бывший сотрудник ФСБ, занимал пост министра обороны ДНР. В последнее время известен как блогер и публицист.

https://ria.ru/20221117/mh17-1832266334.html

донецкая народная республика

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия