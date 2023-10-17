https://ria.ru/20231017/ssha-1903359413.html

В США застрелили отсидевшего по ложному приговору чернокожего

В США застрелили отсидевшего по ложному приговору чернокожего - РИА Новости, 17.10.2023

В США застрелили отсидевшего по ложному приговору чернокожего

Отсидевшего 16 лет в тюрьме по ложному приговору чернокожего застрелили в США при досмотре автомобиля, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на Бюро... РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T15:52

2023-10-17T15:52

2023-10-17T23:57

в мире

сша

флорида

джорджия

джордж флойд

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/11/1903419774_0:429:1846:1467_1920x0_80_0_0_1533fdabbb1bdb479db618b4cfd7d020.png

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Отсидевшего 16 лет в тюрьме по ложному приговору чернокожего застрелили в США при досмотре автомобиля, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на Бюро расследований Джорджии (GBI). "Чернокожий мужчина, который провел более 16 лет в тюремном заключении во Флориде по ложному приговору, был застрелен в понедельник помощником шерифа в Джорджии после остановки автомобиля для проверки", — пишет агентство. Отмечается, что мужчину звали Леонард Аллен Кюр, ему было 53 года. Кюр был осужден в 2003 году на пожизненное заключение за вооруженное ограбление аптеки в штате Флорида, приговор был вынесен с учетом имевшихся у Кюра на тот момент судимостей за грабеж и другие преступления. В 2020 году Кюр вышел на свободу после того, как экспертная комиссия прокуратуры выяснила, что у мужчины было надежное алиби, которое суд не принял во внимание, а физические свидетельства о его причастности к вменяемому преступлению отсутствовали, пишет агентство. Помощник шерифа округа Камден остановил машину Кюра для проверки, мужчина вышел из машины, однако начал вести себя агрессивно, когда ему сообщили, что его арестовывают. Полицейский попытался усмирить Кюра электрошокером и дубинкой, однако Кюр продолжил сопротивляться, и полицейский достал пистолет и выстрелил в Кюра, приводит агентство сведения из пресс-релиза Бюро расследований Джорджии. Причина остановки автомобиля Кюра не уточняется, указывает агентство. Убийство афроамериканца Джорджа Флойда белым полицейским Дереком Шовином 25 мая 2020 года спровоцировало массовые протесты и беспорядки по всей территории США. В интернете появились видео, на которых заметно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них — Шовина — обвинили в убийстве по неосторожности. По этой статье Шовин приговорен к 22,5 года тюрьмы.

https://ria.ru/20230901/strelba-1893769051.html

https://ria.ru/20230809/agenty-1889181453.html

сша

флорида

джорджия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, флорида, джорджия, джордж флойд