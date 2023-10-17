https://ria.ru/20231017/ssha-1903359413.html
В США застрелили отсидевшего по ложному приговору чернокожего
В США застрелили отсидевшего по ложному приговору чернокожего - РИА Новости, 17.10.2023
В США застрелили отсидевшего по ложному приговору чернокожего
Отсидевшего 16 лет в тюрьме по ложному приговору чернокожего застрелили в США при досмотре автомобиля, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на Бюро... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T15:52
2023-10-17T15:52
2023-10-17T23:57
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Отсидевшего 16 лет в тюрьме по ложному приговору чернокожего застрелили в США при досмотре автомобиля, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на Бюро расследований Джорджии (GBI). "Чернокожий мужчина, который провел более 16 лет в тюремном заключении во Флориде по ложному приговору, был застрелен в понедельник помощником шерифа в Джорджии после остановки автомобиля для проверки", — пишет агентство. Отмечается, что мужчину звали Леонард Аллен Кюр, ему было 53 года. Кюр был осужден в 2003 году на пожизненное заключение за вооруженное ограбление аптеки в штате Флорида, приговор был вынесен с учетом имевшихся у Кюра на тот момент судимостей за грабеж и другие преступления. В 2020 году Кюр вышел на свободу после того, как экспертная комиссия прокуратуры выяснила, что у мужчины было надежное алиби, которое суд не принял во внимание, а физические свидетельства о его причастности к вменяемому преступлению отсутствовали, пишет агентство. Помощник шерифа округа Камден остановил машину Кюра для проверки, мужчина вышел из машины, однако начал вести себя агрессивно, когда ему сообщили, что его арестовывают. Полицейский попытался усмирить Кюра электрошокером и дубинкой, однако Кюр продолжил сопротивляться, и полицейский достал пистолет и выстрелил в Кюра, приводит агентство сведения из пресс-релиза Бюро расследований Джорджии. Причина остановки автомобиля Кюра не уточняется, указывает агентство. Убийство афроамериканца Джорджа Флойда белым полицейским Дереком Шовином 25 мая 2020 года спровоцировало массовые протесты и беспорядки по всей территории США. В интернете появились видео, на которых заметно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них — Шовина — обвинили в убийстве по неосторожности. По этой статье Шовин приговорен к 22,5 года тюрьмы.
https://ria.ru/20230901/strelba-1893769051.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, сша, флорида, джорджия, джордж флойд
В мире, США, Флорида, Джорджия, Джордж Флойд
В США застрелили отсидевшего по ложному приговору чернокожего
В США при досмотре застрелили мужчину, отсидевшего 16 лет по ложному приговору
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости.
Отсидевшего 16 лет в тюрьме по ложному приговору чернокожего застрелили в США при досмотре автомобиля, передает агентство Ассошиэйтед Пресс
со ссылкой на Бюро расследований Джорджии (GBI).
"Чернокожий мужчина, который провел более 16 лет в тюремном заключении во Флориде
по ложному приговору, был застрелен в понедельник помощником шерифа в Джорджии
после остановки автомобиля для проверки", — пишет агентство.
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Отмечается, что мужчину звали Леонард Аллен Кюр, ему было 53 года. Кюр был осужден в 2003 году на пожизненное заключение за вооруженное ограбление аптеки в штате Флорида, приговор был вынесен с учетом имевшихся у Кюра на тот момент судимостей за грабеж и другие преступления.
В 2020 году Кюр вышел на свободу после того, как экспертная комиссия прокуратуры выяснила, что у мужчины было надежное алиби, которое суд не принял во внимание, а физические свидетельства о его причастности к вменяемому преступлению отсутствовали, пишет агентство.
Помощник шерифа округа Камден остановил машину Кюра для проверки, мужчина вышел из машины, однако начал вести себя агрессивно, когда ему сообщили, что его арестовывают. Полицейский попытался усмирить Кюра электрошокером и дубинкой, однако Кюр продолжил сопротивляться, и полицейский достал пистолет и выстрелил в Кюра, приводит агентство сведения из пресс-релиза Бюро расследований Джорджии.
Причина остановки автомобиля Кюра не уточняется, указывает агентство.
Убийство афроамериканца Джорджа Флойда
белым полицейским Дереком Шовином 25 мая 2020 года спровоцировало массовые протесты и беспорядки по всей территории США. В интернете появились видео, на которых заметно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них — Шовина — обвинили в убийстве по неосторожности. По этой статье Шовин приговорен к 22,5 года тюрьмы.
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