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"Масштабное снабжение": в США сравнили траты на Израиль и Украину
"Масштабное снабжение": в США сравнили траты на Израиль и Украину - РИА Новости, 17.10.2023
"Масштабное снабжение": в США сравнили траты на Израиль и Украину
В отличие от Украины, Израиль нуждается лишь в скромной финансовой помощи, заявил в интервью Fox News бывший американский посол в Израиле Дэвид Фридман. РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T06:12
2023-10-17T06:12
2023-10-17T12:26
в мире
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дэвид фридман
джо байден
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. В отличие от Украины, Израиль нуждается лишь в скромной финансовой помощи, заявил в интервью Fox News бывший американский посол в Израиле Дэвид Фридман.Как отметил экс-дипломат, "к счастью" для Израиля, США заранее выделяли деньги на его финансирование, вместе с тем нападение ХАМАС оказалось "беспрецедентным" и "неожиданным"."Нужно масштабное снабжение, много новых боеприпасов взамен израсходованных. Возможность противостоять Ливану в случае каких-либо поползновений с его стороны. Больше (ракет для. — Прим. ред.) "Железного купола". Много всего", — признал Фридман.При этом он указал, что Израилю "не потребуется столько, сколько Украине, тут даже сравнивать нечего"."Мы сейчас говорим об Израиле и Украине, а ведь это совершенно разные темы. В Израиль не надо отправлять даже малой доли того, что мы тратим на Украину. Но Израилю и вправду нужна какая-то небольшая помощь — один, два или три миллиарда долларов. Конечно, им это нужно. Но это не сравнить с Украиной", — добавил он.Ранее президент Джо Байден заявил, что США располагают достаточными ресурсами, чтобы одновременно оказывать поддержку как Украине, так и Израилю в свете нынешнего обострения конфликта в Газе.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства.Военное крыло палестинского движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы". Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов.
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в мире, израиль, украина, сша, дэвид фридман, джо байден, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Украина, США, Дэвид Фридман, Джо Байден, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
"Масштабное снабжение": в США сравнили траты на Израиль и Украину
Американский экс-дипломат Фридман: на Израиль не надо тратиться, как на Украину
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости.
В отличие от Украины, Израиль нуждается лишь в скромной финансовой помощи, заявил в интервью Fox News
бывший американский посол в Израиле Дэвид Фридман.
Как отметил экс-дипломат, "к счастью" для Израиля, США
заранее выделяли деньги на его финансирование, вместе с тем нападение ХАМАС
оказалось "беспрецедентным" и "неожиданным".
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"Нужно масштабное снабжение, много новых боеприпасов взамен израсходованных. Возможность противостоять Ливану
в случае каких-либо поползновений с его стороны. Больше (ракет для. — Прим. ред.) "Железного купола". Много всего", — признал Фридман.
При этом он указал, что Израилю "не потребуется столько, сколько Украине, тут даже сравнивать нечего".
"Мы сейчас говорим об Израиле и Украине, а ведь это совершенно разные темы. В Израиль не надо отправлять даже малой доли того, что мы тратим на Украину. Но Израилю и вправду нужна какая-то небольшая помощь — один, два или три миллиарда долларов. Конечно, им это нужно. Но это не сравнить с Украиной", — добавил он.
Ранее президент Джо Байден
заявил, что США располагают достаточными ресурсами, чтобы одновременно оказывать поддержку как Украине, так и Израилю в свете нынешнего обострения конфликта в Газе.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства.
Военное крыло палестинского движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы". Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов.
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