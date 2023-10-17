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СМИ: США направляет к берегам Израиля две тысячи морпехов - РИА Новости, 17.10.2023
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00:48 17.10.2023 (обновлено: 01:02 17.10.2023)
https://ria.ru/20231017/ssha-1903211077.html
СМИ: США направляет к берегам Израиля две тысячи морпехов
СМИ: США направляет к берегам Израиля две тысячи морпехов - РИА Новости, 17.10.2023
СМИ: США направляет к берегам Израиля две тысячи морпехов
США направляют к берегам Израиля команду быстрого реагирования из 2 тысяч морских пехотинцев, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник в Пентагоне. РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T00:48
2023-10-17T01:02
в мире
сша
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
россия
джеральд форд
хамас
пентагон
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ВАШИНГТОН, 17 окт - РИА Новости. США направляют к берегам Израиля команду быстрого реагирования из 2 тысяч морских пехотинцев, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник в Пентагоне."Силы быстрого реагирования морской пехоты направляются к берегам Израиля. Две 2 тысячи морпехов и моряков присоединятся к растущему количеству морских военных сил, скапливающихся у Израиля", - говорится в сообщении телеканала.Ранее американский авианосец "Джеральд Форд" с ударной группой прибыл в восточную часть Средиземного моря. Белый дом подчеркивал, что его размещение в регионе должно удержать третьи стороны от расширения эскалации вокруг Израиля. Шеф Пентагона Ллойд Остин затем сообщил об отправке туда же ударной группы с авианосцем "Эйзенхауэр".Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 2 тысячи человек, а погибших жителей Израиля – тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС находятся более 150 израильтян.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231017/kongressvuman-1903211963.html
https://ria.ru/20231016/izrail-1903207555.html
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в мире, сша, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, россия, джеральд форд, хамас, пентагон, оон, владимир путин, ллойд остин
В мире, США, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Россия, Джеральд Форд, ХАМАС, Пентагон, ООН, Владимир Путин, Ллойд Остин
СМИ: США направляет к берегам Израиля две тысячи морпехов

CNN: США направляет к берегам Израиля две тысячи морских пехотинцев

© AP Photo / Pool/ Jason ReedМорпехи США во время построения
Морпехи США во время построения - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© AP Photo / Pool/ Jason Reed
Морпехи США во время построения. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 окт - РИА Новости. США направляют к берегам Израиля команду быстрого реагирования из 2 тысяч морских пехотинцев, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник в Пентагоне.
«
"Силы быстрого реагирования морской пехоты направляются к берегам Израиля. Две 2 тысячи морпехов и моряков присоединятся к растущему количеству морских военных сил, скапливающихся у Израиля", - говорится в сообщении телеканала.
Ранее американский авианосец "Джеральд Форд" с ударной группой прибыл в восточную часть Средиземного моря. Белый дом подчеркивал, что его размещение в регионе должно удержать третьи стороны от расширения эскалации вокруг Израиля. Шеф Пентагона Ллойд Остин затем сообщил об отправке туда же ударной группы с авианосцем "Эйзенхауэр".
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 2 тысячи человек, а погибших жителей Израиля – тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС находятся более 150 израильтян.
Американские военные - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
Конгрессвуман призвала США не отправлять военных в Израиль
00:59
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Кнессет. Иерусалим, Израиль - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
США требуют от Израиля стратегию после свержения ХАМАС, пишут СМИ
Вчера, 23:57
 
В миреСШАИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуРоссияДжеральд ФордХАМАСПентагонООНВладимир ПутинЛлойд Остин
 
 
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