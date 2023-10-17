https://ria.ru/20231017/spros-1903346553.html
Мишустин рассказал, где в России сложился наибольший кадровый спрос
Мишустин рассказал, где в России сложился наибольший кадровый спрос - РИА Новости, 17.10.2023
Мишустин рассказал, где в России сложился наибольший кадровый спрос
Наибольший кадровый спрос в России сложился сейчас в машиностроении, в химическом секторе, транспорте, в ближайшие годы он будет только расти, сообщил... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T15:23
2023-10-17T15:23
2023-10-17T15:38
экономика
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Наибольший кадровый спрос в России сложился сейчас в машиностроении, в химическом секторе, транспорте, в ближайшие годы он будет только расти, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Наибольший спрос на работников сложился в нашем машиностроении, в химическом секторе, в строительстве, на транспорте. В ближайшие несколько лет он, конечно, будет так же расти, особенно будет расти в сфере науки, в сфере здравоохранения, в сфере информационных технологий", - сказал он на стратегической сессии по развитию системы образования для рынка труда.Мишустин подчеркнул, что системе образования нужны качественные изменения, чтобы выпускники вузов и колледжей "выходили на рынок труда, в первую очередь, с теми компетенциями, которые позволят выполнять соответствующие функции., быть востребованными, ну и, конечно, конкурентоспособными".Глава правительства добавил, что сформирован хороший задел, с прошлого учебного года все старшие классы страны стали профильными по самым актуальным направлениям."Пересмотрены серьезно подходы к подготовке студентов наших колледжей. Запустили финальный проект "Профессионалитет", он очень перспективный, быстро набирает темп", - сказал Мишустин.
https://ria.ru/20230921/kadry-1897826095.html
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экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин рассказал, где в России сложился наибольший кадровый спрос
Мишустин: наибольший кадровый спрос сложился в машиностроении, в транспорте
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Наибольший кадровый спрос в России сложился сейчас в машиностроении, в химическом секторе, транспорте, в ближайшие годы он будет только расти, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Наибольший спрос на работников сложился в нашем машиностроении, в химическом секторе, в строительстве, на транспорте. В ближайшие несколько лет он, конечно, будет так же расти, особенно будет расти в сфере науки, в сфере здравоохранения, в сфере информационных технологий", - сказал он на стратегической сессии по развитию системы образования для рынка труда.
Мишустин подчеркнул, что системе образования нужны качественные изменения, чтобы выпускники вузов и колледжей "выходили на рынок труда, в первую очередь, с теми компетенциями, которые позволят выполнять соответствующие функции., быть востребованными, ну и, конечно, конкурентоспособными".
Глава правительства добавил, что сформирован хороший задел, с прошлого учебного года все старшие классы страны стали профильными по самым актуальным направлениям.
"Пересмотрены серьезно подходы к подготовке студентов наших колледжей. Запустили финальный проект "Профессионалитет", он очень перспективный, быстро набирает темп", - сказал Мишустин.
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