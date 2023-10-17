https://ria.ru/20231017/sovfed-1903279933.html

Совфед может рассмотреть проект об отмене ратификации ДВЗЯИ 25 октября

Совфед может рассмотреть проект об отмене ратификации ДВЗЯИ 25 октября - РИА Новости, 17.10.2023

Совфед может рассмотреть проект об отмене ратификации ДВЗЯИ 25 октября

Совет Федерации теоретически может рассмотреть законопроект об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) 25 октября, если РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T11:47

2023-10-17T11:47

2023-10-17T11:54

совет федерации рф

госдума рф

политика

договор о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний (двзяи)

григорий карасин

леонид слуцкий (политик)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775034646_100:458:2926:2048_1920x0_80_0_0_0195244a52533d6c1a2172dfd56b6be2.jpg

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Совет Федерации теоретически может рассмотреть законопроект об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) 25 октября, если Госдума примет документ к этому времени, сказал РИА Новости глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин.Депутаты рассматривают законопроект об отзыве ратификации ДВЗЯИ 17 октября в первом чтении. Как отмечал ранее председатель комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий, парламентарии могут рассмотреть законопроект 18 октября во втором чтении и 19 октября - в третьем.Отвечая на вопрос агентства, будет ли Совфед 25 октября на пленарном заседании рассматривать законопроект об отзыве ратификации ДВЗЯИ, Карасин отметил: "А как же, будем рассматривать, теоретически, если Госдума успеет принять документ".

https://ria.ru/20231016/dvzyai-1903116568.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

совет федерации рф, госдума рф, политика, договор о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний (двзяи), григорий карасин, леонид слуцкий (политик)