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Совфед может рассмотреть проект об отмене ратификации ДВЗЯИ 25 октября - РИА Новости, 17.10.2023
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11:47 17.10.2023 (обновлено: 11:54 17.10.2023)
https://ria.ru/20231017/sovfed-1903279933.html
Совфед может рассмотреть проект об отмене ратификации ДВЗЯИ 25 октября
Совфед может рассмотреть проект об отмене ратификации ДВЗЯИ 25 октября - РИА Новости, 17.10.2023
Совфед может рассмотреть проект об отмене ратификации ДВЗЯИ 25 октября
Совет Федерации теоретически может рассмотреть законопроект об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) 25 октября, если РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T11:47
2023-10-17T11:54
совет федерации рф
госдума рф
политика
договор о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний (двзяи)
григорий карасин
леонид слуцкий (политик)
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Совет Федерации теоретически может рассмотреть законопроект об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) 25 октября, если Госдума примет документ к этому времени, сказал РИА Новости глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин.Депутаты рассматривают законопроект об отзыве ратификации ДВЗЯИ 17 октября в первом чтении. Как отмечал ранее председатель комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий, парламентарии могут рассмотреть законопроект 18 октября во втором чтении и 19 октября - в третьем.Отвечая на вопрос агентства, будет ли Совфед 25 октября на пленарном заседании рассматривать законопроект об отзыве ратификации ДВЗЯИ, Карасин отметил: "А как же, будем рассматривать, теоретически, если Госдума успеет принять документ".
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совет федерации рф, госдума рф, политика, договор о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний (двзяи), григорий карасин, леонид слуцкий (политик)
Совет Федерации РФ, Госдума РФ, Политика, Договор о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний (ДВЗЯИ), Григорий Карасин, Леонид Слуцкий (политик)
Совфед может рассмотреть проект об отмене ратификации ДВЗЯИ 25 октября

Карасин: Совфед может рассмотреть проект об отмене ратификации ДВЗЯИ 25 октября

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Совет Федерации теоретически может рассмотреть законопроект об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) 25 октября, если Госдума примет документ к этому времени, сказал РИА Новости глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин.
Депутаты рассматривают законопроект об отзыве ратификации ДВЗЯИ 17 октября в первом чтении. Как отмечал ранее председатель комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий, парламентарии могут рассмотреть законопроект 18 октября во втором чтении и 19 октября - в третьем.
Отвечая на вопрос агентства, будет ли Совфед 25 октября на пленарном заседании рассматривать законопроект об отзыве ратификации ДВЗЯИ, Карасин отметил: "А как же, будем рассматривать, теоретически, если Госдума успеет принять документ".
Здание Государственной думы - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
Комитет ГД рекомендовал принять в I чтении проект о дератификации ДВЗЯИ
16 октября, 17:58
 
Совет Федерации РФГосдума РФПолитикаДоговор о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний (ДВЗЯИ)Григорий КарасинЛеонид Слуцкий (политик)
 
 
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