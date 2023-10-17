https://ria.ru/20231017/sotsvyplaty-1903689916.html

Более пяти тысяч семей очередников в Петербурге получат соцвыплаты на жилье

Более пяти тысяч семей очередников в Петербурге получат соцвыплаты на жилье - РИА Новости, 18.10.2023

Более пяти тысяч семей очередников в Петербурге получат соцвыплаты на жилье

В Санкт-Петербурге в этом году социальные выплаты получат более 5 тысяч семей, стоящих в очереди за жильем, сообщает пресс-служба администрации губернатора... РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-17T14:22

2023-10-17T14:22

2023-10-18T19:27

общество

жилье

санкт-петербург

россия

александр беглов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 окт - РИА Новости. В Санкт-Петербурге в этом году социальные выплаты получат более 5 тысяч семей, стоящих в очереди за жильем, сообщает пресс-служба администрации губернатора города. В настоящее время городские очередники получили социальные выплаты на общую сумму 18 миллиардов рублей. Это 97% от запланированного бюджета на весь текущий год. Обладателями выплат уже стали 4,6 тысяч семей. Всего до конца года их получат более 5 тысяч семей. В Петербурге социальные выплаты предоставляются шести категориям городских очередников: жители расселяемых коммунальных квартир, многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами, заемщики и созаемщики по ипотечным кредитам, очередники "общей" очереди, в том числе работники бюджетной сферы, молодые семьи. Льготные категории граждан и молодые семьи также получают содействие за счет средств федерального бюджета в рамках госпрограммы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации". "Как подчеркнул президент России Владимир Владимирович Путин, одна из важнейших задач любой семьи - обеспечить себе достойные жилищные условия, а задача государства - сделать все для того, чтобы эти цели достигались. Обеспечение петербуржцев жильем - одно из важнейших направлений социальной политики города. Общий объем полученных жителями социальных выплат говорит о востребованности у них разработанных городом жилищных программ. Эти меры поддержки служат действенным механизмом улучшения жилищных условий наших горожан", - сказал губернатор Петербурга Александр Беглов, слова которого приводит пресс-служба. Он также отметил, что социальные выплаты жителям Петербурга способствуют достижению цели национального проекта "Жилье и городская среда" – созданию комфортных условий для граждан и обеспечению семей возможностями для покупки и строительства нового жилья. К настоящему времени в Северной столице молодые семьи получили 859 свидетельств на общую сумму 2,06 миллиарда рублей. Заемщикам по договорам ипотечного кредитования выдано 292 свидетельства на общую сумму 291 миллион рублей. В рамках расселения коммунальных квартир выдано 1530 свидетельств на 3,85 миллиарда рублей. Очередникам из общей очереди выдано 710 свидетельств на 1,88 миллиарда рублей. Многодетные семьи получили 829 свидетельств на сумму 6,91 миллиарда рублей. Социальные выплаты также получили 223 из 225 семей, имеющих детей-инвалидов. Оставшимся двум семьям вручат свидетельства в ближайшее время. Таким образом, в Петербурге помощь в покупке жилья оказана горожанам, вступившим в программу до 28 июля 2023 года. Практически ликвидирована очередь на получение соцвыплат для этой категории жителей. Это стало возможным благодаря рекордной сумме 2,34 миллиарда рублей. Из них 1,9 миллиарда рублей выделены по поручению губернатора в рамках дополнительного финансирования. Средний размер социальной выплаты семьям с детьми-инвалидами наибольший среди всех категорий: около 10,3 миллиона рублей. Кроме того, в Петербурге недавно была запущена социальная ипотека - новый механизм помощи в приобретении жилья для городских очередников. Теперь квартиры в домах из адресного перечня программы "Доступное жилье" могут выбрать участники и других жилищных программ. Также они смогут купить квартиры в капитально отремонтированных домах по льготной стоимости, используя при этом средства социальной выплаты. В случае если соцвыплаты и собственных средств не хватит для покупки квартиры, участник сможет оформить льготный ипотечный заем в Центре доступного жилья. В настоящее время обеспеченность жильем в Петербурге достигла почти 28 квадратных метров на человека. В соответствии с документами стратегического планирования город должен был достичь это результата только через 10 лет. Кроме того, введены регулярные корректировки предельной цены квадратного метра, чтобы приблизить ее к рыночной при покупке жилья для льготников.

https://realty.ria.ru/20231017/peterburg-1903316853.html

https://realty.ria.ru/20231018/minstroy-1903579877.html

https://ria.ru/20231018/peterburg-1903648655.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, жилье, санкт-петербург, россия, александр беглов