https://ria.ru/20231017/slova-1903451289.html

Путин ответил Байдену поговоркой на слова про желание подавить его

Путин ответил Байдену поговоркой на слова про желание подавить его - РИА Новости, 18.10.2023

Путин ответил Байдену поговоркой на слова про желание подавить его

Владимир Путин, комментируя заявление президента США Джо Байдена про желание "подавить" его, напомнил в интервью телеканалу "Россия 24" про известную поговорку. РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-17T20:02

2023-10-17T20:02

2023-10-18T03:18

в мире

россия

сша

джо байден

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0d/1902503559_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_7ae01fe654fd880fc4833c319bf12fa4.jpg

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Владимир Путин, комментируя заявление президента США Джо Байдена про желание "подавить" его, напомнил в интервью телеканалу "Россия 24" про известную поговорку."У нас в России есть известная поговорочка: век живи — век учись. Это касается не только президента Байдена, а политических элит США в целом. Надо научиться уважать других, и тогда никого не надо будет подавлять", — сказал он.По словам главы государства, стремление постоянно подавлять кого-то по поводу и без ведет к проблемам. Он отметил, что представители США с присущим им обычным блеском любят и хорошо делают это, протокольно улыбаясь и хлопая всех по плечу. Однако уважение к другим странам заключается в том, чтобы учитывать их интересы, подчеркнул Путин. Он добавил, что Вашингтону есть еще чему учиться, в частности — умению искать компромиссы.Президент также выразил мнение, что слова Байдена относятся не к нему лично, а к интересам России в целом. Он подчеркнул, что подавить их невозможно и их придется учитывать. Накануне Байден, рассказывая о своих целях при возможном переизбрании на второй срок, заявил, что планирует объединить Европу для "подавления" президента России Владимира Путина. В Кремле ответили, что подобные попытки Вашингтона обречены на провал. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, это не новые идеи, об этом говорит и Байден, и европейские лидеры.Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют Трамп, бывший вице-президент Майк Пенс, губернатор Флориды Рон Десантис, бизнесмен Вивек Рамасвами, бывший постпред США при ООН Никки Хейли, сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт, бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи и другие. Нынешний президент США Джо Байден в апреле заявил, что также намерен переизбираться.

https://ria.ru/20231016/bayden-1903011844.html

https://ria.ru/20231017/interesy-1903450008.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сша, джо байден, владимир путин