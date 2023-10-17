Путин ответил Байдену поговоркой на слова про желание подавить его
Путин после слов Байдена призвал США учиться уважать интересы других стран
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Владимир Путин, комментируя заявление президента США Джо Байдена про желание "подавить" его, напомнил в интервью телеканалу "Россия 24" про известную поговорку.
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"У нас в России есть известная поговорочка: век живи — век учись. Это касается не только президента Байдена, а политических элит США в целом. Надо научиться уважать других, и тогда никого не надо будет подавлять", — сказал он.
По словам главы государства, стремление постоянно подавлять кого-то по поводу и без ведет к проблемам. Он отметил, что представители США с присущим им обычным блеском любят и хорошо делают это, протокольно улыбаясь и хлопая всех по плечу. Однако уважение к другим странам заключается в том, чтобы учитывать их интересы, подчеркнул Путин. Он добавил, что Вашингтону есть еще чему учиться, в частности — умению искать компромиссы.
Президент также выразил мнение, что слова Байдена относятся не к нему лично, а к интересам России в целом. Он подчеркнул, что подавить их невозможно и их придется учитывать.
Накануне Байден, рассказывая о своих целях при возможном переизбрании на второй срок, заявил, что планирует объединить Европу для "подавления" президента России Владимира Путина. В Кремле ответили, что подобные попытки Вашингтона обречены на провал. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, это не новые идеи, об этом говорит и Байден, и европейские лидеры.
Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют Трамп, бывший вице-президент Майк Пенс, губернатор Флориды Рон Десантис, бизнесмен Вивек Рамасвами, бывший постпред США при ООН Никки Хейли, сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт, бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи и другие. Нынешний президент США Джо Байден в апреле заявил, что также намерен переизбираться.