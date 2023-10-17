Рейтинг@Mail.ru
Путин ответил Байдену поговоркой на слова про желание подавить его - РИА Новости, 18.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:02 17.10.2023 (обновлено: 03:18 18.10.2023)
https://ria.ru/20231017/slova-1903451289.html
Путин ответил Байдену поговоркой на слова про желание подавить его
Путин ответил Байдену поговоркой на слова про желание подавить его - РИА Новости, 18.10.2023
Путин ответил Байдену поговоркой на слова про желание подавить его
Владимир Путин, комментируя заявление президента США Джо Байдена про желание "подавить" его, напомнил в интервью телеканалу "Россия 24" про известную поговорку. РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-17T20:02
2023-10-18T03:18
в мире
россия
сша
джо байден
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0d/1902503559_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_7ae01fe654fd880fc4833c319bf12fa4.jpg
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Владимир Путин, комментируя заявление президента США Джо Байдена про желание "подавить" его, напомнил в интервью телеканалу "Россия 24" про известную поговорку.&quot;У нас в России есть известная поговорочка: век живи — век учись. Это касается не только президента Байдена, а политических элит США в целом. Надо научиться уважать других, и тогда никого не надо будет подавлять&quot;, — сказал он.По словам главы государства, стремление постоянно подавлять кого-то по поводу и без ведет к проблемам. Он отметил, что представители США с присущим им обычным блеском любят и хорошо делают это, протокольно улыбаясь и хлопая всех по плечу. Однако уважение к другим странам заключается в том, чтобы учитывать их интересы, подчеркнул Путин. Он добавил, что Вашингтону есть еще чему учиться, в частности — умению искать компромиссы.Президент также выразил мнение, что слова Байдена относятся не к нему лично, а к интересам России в целом. Он подчеркнул, что подавить их невозможно и их придется учитывать. Накануне Байден, рассказывая о своих целях при возможном переизбрании на второй срок, заявил, что планирует объединить Европу для "подавления" президента России Владимира Путина. В Кремле ответили, что подобные попытки Вашингтона обречены на провал. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, это не новые идеи, об этом говорит и Байден, и европейские лидеры.Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют Трамп, бывший вице-президент Майк Пенс, губернатор Флориды Рон Десантис, бизнесмен Вивек Рамасвами, бывший постпред США при ООН Никки Хейли, сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт, бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи и другие. Нынешний президент США Джо Байден в апреле заявил, что также намерен переизбираться.
https://ria.ru/20231016/bayden-1903011844.html
https://ria.ru/20231017/interesy-1903450008.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0d/1902503559_110:0:2841:2048_1920x0_80_0_0_46123070474ab75de9c30d91b65f18f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, джо байден, владимир путин
В мире, Россия, США, Джо Байден, Владимир Путин
Путин ответил Байдену поговоркой на слова про желание подавить его

Путин после слов Байдена призвал США учиться уважать интересы других стран

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Владимир Путин, комментируя заявление президента США Джо Байдена про желание "подавить" его, напомнил в интервью телеканалу "Россия 24" про известную поговорку.
«

"У нас в России есть известная поговорочка: век живи — век учись. Это касается не только президента Байдена, а политических элит США в целом. Надо научиться уважать других, и тогда никого не надо будет подавлять", — сказал он.

По словам главы государства, стремление постоянно подавлять кого-то по поводу и без ведет к проблемам. Он отметил, что представители США с присущим им обычным блеском любят и хорошо делают это, протокольно улыбаясь и хлопая всех по плечу. Однако уважение к другим странам заключается в том, чтобы учитывать их интересы, подчеркнул Путин. Он добавил, что Вашингтону есть еще чему учиться, в частности — умению искать компромиссы.
Президент также выразил мнение, что слова Байдена относятся не к нему лично, а к интересам России в целом. Он подчеркнул, что подавить их невозможно и их придется учитывать.
Президент США Джо Байден выступает на заседании своего кабинета в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
"Опасный бред". Слова Байдена о Путине шокировали пользователей Сети
16 октября, 11:22
Накануне Байден, рассказывая о своих целях при возможном переизбрании на второй срок, заявил, что планирует объединить Европу для "подавления" президента России Владимира Путина. В Кремле ответили, что подобные попытки Вашингтона обречены на провал. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, это не новые идеи, об этом говорит и Байден, и европейские лидеры.
Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют Трамп, бывший вице-президент Майк Пенс, губернатор Флориды Рон Десантис, бизнесмен Вивек Рамасвами, бывший постпред США при ООН Никки Хейли, сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт, бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи и другие. Нынешний президент США Джо Байден в апреле заявил, что также намерен переизбираться.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
Путин заявил, что Орбан умеет отстаивать свои интересы
Вчера, 19:57
 
В миреРоссияСШАДжо БайденВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала