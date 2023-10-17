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Максиму Галкину* грозит первый иноагентский штраф
Максиму Галкину* грозит первый иноагентский штраф - РИА Новости, 17.10.2023
Максиму Галкину* грозит первый иноагентский штраф
Шоумен Максим Галкин не предоставил в Минюст отчет о деятельности иностранного агента, составлен протокол об административном правонарушении, сообщили РИА... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T15:44
2023-10-17T15:44
2023-10-17T16:37
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Шоумен Максим Галкин не предоставил в Минюст отчет о деятельности иностранного агента, составлен протокол об административном правонарушении, сообщили РИА Новости в Головинском суде Москвы. "В суд поступил протокол по части 2 статьи 19.34 ("Нарушение порядка деятельности иностранного агента"). Дата его рассмотрения пока не назначена", — сказали в суде.Артисту грозит штраф до 50 тысяч рублей.Минюст включил Галкина в реестр иностранных агентов в середине сентября прошлого года. В документе указывалось, что страна финансирования Галкина — Украина, а также упоминалось об "осуществлении политической деятельности". Галкин пытался оспорить это решение в суде, но безуспешно. В решении суда говорится, что он принимал участие в создании материалов политической направленности "в интересах иностранного источника в связи с оказанным на него иностранным источником воздействием". Как утверждается, шоумен "распространяет сведения, затрагивающие специальную военную операцию, обвиняя непосредственно Российскую Федерацию в совершении военных преступлений, провоцировании гуманитарной катастрофы, что полностью коррелирует с риторикой представителей действующего на Украине политического режима".* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
https://ria.ru/20231016/inoagenty-1903080869.html
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украина, максим галкин, москва
Шоубиз, Украина, Максим Галкин, Москва
Максиму Галкину* грозит первый иноагентский штраф
На Максима Галкина составили протокол о нарушении законодательства об иноагентах
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Шоумен Максим Галкин не предоставил в Минюст отчет о деятельности иностранного агента, составлен протокол об административном правонарушении, сообщили РИА Новости в Головинском суде Москвы.
«
"В суд поступил протокол по части 2 статьи 19.34 ("Нарушение порядка деятельности иностранного агента"). Дата его рассмотрения пока не назначена", — сказали в суде.
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Артисту грозит штраф до 50 тысяч рублей.
Минюст включил Галкина в реестр иностранных агентов в середине сентября прошлого года. В документе указывалось, что страна финансирования Галкина — Украина
, а также упоминалось об "осуществлении политической деятельности".
Галкин пытался оспорить это решение в суде, но безуспешно. В решении суда говорится, что он принимал участие в создании материалов политической направленности "в интересах иностранного источника в связи с оказанным на него иностранным источником воздействием". Как утверждается, шоумен "распространяет сведения, затрагивающие специальную военную операцию, обвиняя непосредственно Российскую Федерацию в совершении военных преступлений, провоцировании гуманитарной катастрофы, что полностью коррелирует с риторикой представителей действующего на Украине политического режима".
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
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