https://ria.ru/20231017/shtraf-1903355871.html

Максиму Галкину* грозит первый иноагентский штраф

Максиму Галкину* грозит первый иноагентский штраф - РИА Новости, 17.10.2023

Максиму Галкину* грозит первый иноагентский штраф

Шоумен Максим Галкин не предоставил в Минюст отчет о деятельности иностранного агента, составлен протокол об административном правонарушении, сообщили РИА... РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T15:44

2023-10-17T15:44

2023-10-17T16:37

шоубиз

украина

максим галкин

москва

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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Шоумен Максим Галкин не предоставил в Минюст отчет о деятельности иностранного агента, составлен протокол об административном правонарушении, сообщили РИА Новости в Головинском суде Москвы. "В суд поступил протокол по части 2 статьи 19.34 ("Нарушение порядка деятельности иностранного агента"). Дата его рассмотрения пока не назначена", — сказали в суде.Артисту грозит штраф до 50 тысяч рублей.Минюст включил Галкина в реестр иностранных агентов в середине сентября прошлого года. В документе указывалось, что страна финансирования Галкина — Украина, а также упоминалось об "осуществлении политической деятельности". Галкин пытался оспорить это решение в суде, но безуспешно. В решении суда говорится, что он принимал участие в создании материалов политической направленности "в интересах иностранного источника в связи с оказанным на него иностранным источником воздействием". Как утверждается, шоумен "распространяет сведения, затрагивающие специальную военную операцию, обвиняя непосредственно Российскую Федерацию в совершении военных преступлений, провоцировании гуманитарной катастрофы, что полностью коррелирует с риторикой представителей действующего на Украине политического режима".* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20231016/inoagenty-1903080869.html

https://ria.ru/20231017/inoagent-1903236436.html

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