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Максиму Галкину* грозит первый иноагентский штраф - РИА Новости, 17.10.2023
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Шоубиз
 
15:44 17.10.2023 (обновлено: 16:37 17.10.2023)
https://ria.ru/20231017/shtraf-1903355871.html
Максиму Галкину* грозит первый иноагентский штраф
Максиму Галкину* грозит первый иноагентский штраф - РИА Новости, 17.10.2023
Максиму Галкину* грозит первый иноагентский штраф
Шоумен Максим Галкин не предоставил в Минюст отчет о деятельности иностранного агента, составлен протокол об административном правонарушении, сообщили РИА... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T15:44
2023-10-17T16:37
шоубиз
украина
максим галкин
москва
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Шоумен Максим Галкин не предоставил в Минюст отчет о деятельности иностранного агента, составлен протокол об административном правонарушении, сообщили РИА Новости в Головинском суде Москвы. &quot;В суд поступил протокол по части 2 статьи 19.34 (&quot;Нарушение порядка деятельности иностранного агента&quot;). Дата его рассмотрения пока не назначена&quot;, — сказали в суде.Артисту грозит штраф до 50 тысяч рублей.Минюст включил Галкина в реестр иностранных агентов в середине сентября прошлого года. В документе указывалось, что страна финансирования Галкина — Украина, а также упоминалось об "осуществлении политической деятельности". Галкин пытался оспорить это решение в суде, но безуспешно. В решении суда говорится, что он принимал участие в создании материалов политической направленности "в интересах иностранного источника в связи с оказанным на него иностранным источником воздействием". Как утверждается, шоумен "распространяет сведения, затрагивающие специальную военную операцию, обвиняя непосредственно Российскую Федерацию в совершении военных преступлений, провоцировании гуманитарной катастрофы, что полностью коррелирует с риторикой представителей действующего на Украине политического режима".* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
https://ria.ru/20231016/inoagenty-1903080869.html
https://ria.ru/20231017/inoagent-1903236436.html
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украина, максим галкин, москва
Шоубиз, Украина, Максим Галкин, Москва
Максиму Галкину* грозит первый иноагентский штраф

На Максима Галкина составили протокол о нарушении законодательства об иноагентах

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкМаксим Галкин*
Максим Галкин* - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Максим Галкин*. Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Шоумен Максим Галкин не предоставил в Минюст отчет о деятельности иностранного агента, составлен протокол об административном правонарушении, сообщили РИА Новости в Головинском суде Москвы.
«

"В суд поступил протокол по части 2 статьи 19.34 ("Нарушение порядка деятельности иностранного агента"). Дата его рассмотрения пока не назначена", — сказали в суде.

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Артисту грозит штраф до 50 тысяч рублей.
Минюст включил Галкина в реестр иностранных агентов в середине сентября прошлого года. В документе указывалось, что страна финансирования Галкина — Украина, а также упоминалось об "осуществлении политической деятельности".
Галкин пытался оспорить это решение в суде, но безуспешно. В решении суда говорится, что он принимал участие в создании материалов политической направленности "в интересах иностранного источника в связи с оказанным на него иностранным источником воздействием". Как утверждается, шоумен "распространяет сведения, затрагивающие специальную военную операцию, обвиняя непосредственно Российскую Федерацию в совершении военных преступлений, провоцировании гуманитарной катастрофы, что полностью коррелирует с риторикой представителей действующего на Украине политического режима".
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
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