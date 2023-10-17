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Суд оштрафовал Zoom, не открывшую представительство в России
Суд оштрафовал Zoom, не открывшую представительство в России - РИА Новости, 17.10.2023
Суд оштрафовал Zoom, не открывшую представительство в России
Мировой судья 422-го судебного участка Таганского района Москвы наложил штраф в размере свыше 115 миллионов рублей на сервис видеосвязи Zoom за осуществление... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T13:34
2023-10-17T13:34
2023-10-17T13:49
россия
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происшествия
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Мировой судья 422-го судебного участка Таганского района Москвы наложил штраф в размере свыше 115 миллионов рублей на сервис видеосвязи Zoom за осуществление деятельности без представительства на территории Российской Федерации, передает корреспондент РИА Новости."Zoom Video Communications, Inc. признан виновным в совершении административного правонарушения по части 2 статьи 13.49 КоАП РФ, назначить наказание в виде административного штрафа в размере 115 миллионов 68 тысяч 103 рублей 20 копеек", - огласил решение судья Тимур Вахрамеев.Протокол по части 2 статьи 13.49 КоАП рассматривался в суде впервые. Статья о нарушении так называемого закона о приземлении была введена в кодекс в июле 2022 года. Оборотный штраф на Zoom наложен в размере 1/10 выручки компании за 2022 год, пояснил Вахрамеев.Протокол был составлен Роскомнадзором 23 сентября. По данным ведомства, американская компания осуществляет свою деятельность в России без открытия филиала или представительства на территории РФ в соответствии с требованиями закона "О деятельности иностранных лиц на территории РФ".По информации на сайте Роскомнадзора, более 400 тысяч пользователей ежедневно пользуются продукцией Zoom, а компания получает деньги от российских физических и юридических лиц.По данным, оглашенным судьей, выручка Zoom в России за 2022 год составила 1 миллиард 150 миллионов 681 тысячу рублей.
https://ria.ru/20220803/aliexpress-1806938526.html
https://ria.ru/20230622/prizemlenie-1879838342.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, москва, происшествия, zoom
Россия, Москва, Происшествия, ZOOM
Суд оштрафовал Zoom, не открывшую представительство в России
Zoom оштрафовали на 115 миллионов рублей в рамках закона о приземлении
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Мировой судья 422-го судебного участка Таганского района Москвы наложил штраф в размере свыше 115 миллионов рублей на сервис видеосвязи Zoom за осуществление деятельности без представительства на территории Российской Федерации, передает корреспондент РИА Новости.
"Zoom Video Communications, Inc. признан виновным в совершении административного правонарушения по части 2 статьи 13.49 КоАП РФ, назначить наказание в виде административного штрафа в размере 115 миллионов 68 тысяч 103 рублей 20 копеек", - огласил решение судья Тимур Вахрамеев.
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Протокол по части 2 статьи 13.49 КоАП рассматривался в суде впервые. Статья о нарушении так называемого закона о приземлении была введена в кодекс в июле 2022 года. Оборотный штраф на Zoom наложен в размере 1/10 выручки компании за 2022 год, пояснил Вахрамеев.
Протокол был составлен Роскомнадзором
23 сентября. По данным ведомства, американская компания осуществляет свою деятельность в России без открытия филиала или представительства на территории РФ в соответствии с требованиями закона "О деятельности иностранных лиц на территории РФ".
По информации на сайте Роскомнадзора, более 400 тысяч пользователей ежедневно пользуются продукцией Zoom, а компания получает деньги от российских физических и юридических лиц.
По данным, оглашенным судьей, выручка Zoom в России за 2022 год составила 1 миллиард 150 миллионов 681 тысячу рублей.
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