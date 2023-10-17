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Израиль заявил об авиаударе по штаб-квартире ХАМАС

Израиль заявил об авиаударе по штаб-квартире ХАМАС - РИА Новости, 17.10.2023

Израиль заявил об авиаударе по штаб-квартире ХАМАС

Израильские истребители нанесли удар по штаб-квартире палестинского движения ХАМАС, заявили в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T07:30

2023-10-17T07:30

2023-10-17T10:40

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

израиль

владимир путин

хамас

оон

россия

восточный иерусалим

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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Израильские истребители нанесли удар по штаб-квартире палестинского движения ХАМАС, заявили в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ)."Истребители Армии обороны Израиля нанесли удар по штаб-квартире террористической организации ХАМАС и убили военного агента ХАМАС", — говорится в сообщении.Кроме того, как утверждается, ЦАХАЛ нанес ночью удары по военным объектам, принадлежащим ХАМАС и "Джихаду", а также по банку, который использовался для финансирования палестинского движения.Обострение конфликта на Ближнем ВостокеУтром 7 октября Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге еврейского государства.В ответ ЦАХАЛ начал операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде территории: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу. Несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о 16 погибших и восьми пропавших без вести россиянах, а также о многих гражданах других стран.Москва призвала стороны прекратить боевые действия. По словам Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН двугосударственной формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20231017/izrail-1903228542.html

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россия

восточный иерусалим

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, израиль, владимир путин, хамас, оон, россия, восточный иерусалим