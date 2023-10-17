Израиль заявил об авиаударе по штаб-квартире ХАМАС
ЦАХАЛ заявил о нанесении военной авиацией удара по штаб-квартире ХАМАС
© AP Photo / Leo CorreaДым после израильского авиаудара по сектору Газа
© AP Photo / Leo Correa
Дым после израильского авиаудара по сектору Газа. Архивное фото
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Израильские истребители нанесли удар по штаб-квартире палестинского движения ХАМАС, заявили в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
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"Истребители Армии обороны Израиля нанесли удар по штаб-квартире террористической организации ХАМАС и убили военного агента ХАМАС", — говорится в сообщении.
Кроме того, как утверждается, ЦАХАЛ нанес ночью удары по военным объектам, принадлежащим ХАМАС и "Джихаду", а также по банку, который использовался для финансирования палестинского движения.
Обострение конфликта на Ближнем Востоке
Утром 7 октября Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге еврейского государства.
В ответ ЦАХАЛ начал операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде территории: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу. Несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о 16 погибших и восьми пропавших без вести россиянах, а также о многих гражданах других стран.
Москва призвала стороны прекратить боевые действия. По словам Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН двугосударственной формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.