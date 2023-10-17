https://ria.ru/20231017/shri-lanka-1903093587.html
Эксперты оценили потенциальный рост турпотока на Шри-Ланку
Эксперты оценили потенциальный рост турпотока на Шри-Ланку - РИА Новости, 17.10.2023
Эксперты оценили потенциальный рост турпотока на Шри-Ланку
Рост турпотока на Шри-Ланку из России может составить 10-20 процентов, если страна отменит визовый сбор для туристов, достигающий сейчас 60 долларов, заявил РИА РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T14:06
2023-10-17T14:06
2023-10-17T14:06
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
шри-ланка
артур мурадян
ассоциация туроператоров россии (атор)
визы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/01/1887638951_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_640eba8b7bd0d844f0d82e9101870e66.jpg
МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Рост турпотока на Шри-Ланку из России может составить 10-20 процентов, если страна отменит визовый сбор для туристов, достигающий сейчас 60 долларов, заявил РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян. "Упрощение или отмена визовых формальностей даже для мало "раскрученного" направления всегда приводит к росту числа запросов со стороны туристов. А Шри-Ланка уже сейчас довольно успешно конкурирует с другими безвизовыми направлениями Индийского океана", – сказал Мурадян.По его словам, нет сомнений, что власти страны понимают: временное выпадение доходов от визовых сборов с лихвой компенсируется притоком новых гостей. "Ожидаем, что рост турпотока из России составит 10-20 процентов", – добавил эксперт. Он также выразил надежду, что такое решение будет принято довольно скоро. "Надеемся, что уже в этом сезоне о сборах по 50-60 долларов можно будет забыть", – заключил эксперт.Шри-Ланка изучает меры стимулирования туристического потока из ряда стран, включая Россию. В том числе рассматривается отмена визового сбора для туристов, сообщил в воскресенье министр туризма и земель страны Харин Фернандо изданию Daily Mirror. Однако посольство РФ в Шри-Ланке подчеркнуло, что постановление руководящих органов об обнулении консульского сбора пока не принято.
https://ria.ru/20231015/vizy-1902896108.html
шри-ланка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/01/1887638951_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_5a24e68e8d35269a9d5d3cd339dc64ab.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туризм, туристы, шри-ланка, артур мурадян, ассоциация туроператоров россии (атор), визы
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Шри-Ланка, Артур Мурадян, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Визы
Эксперты оценили потенциальный рост турпотока на Шри-Ланку
Турпоток на Шри-Ланку с отменой визового сбора может вырасти на 10-20 процентов
МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Рост турпотока на Шри-Ланку из России может составить 10-20 процентов, если страна отменит визовый сбор для туристов, достигающий сейчас 60 долларов, заявил РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.
"Упрощение или отмена визовых формальностей даже для мало "раскрученного" направления всегда приводит к росту числа запросов со стороны туристов. А Шри-Ланка уже сейчас довольно успешно конкурирует с другими безвизовыми направлениями Индийского океана", – сказал Мурадян.
По его словам, нет сомнений, что власти страны понимают: временное выпадение доходов от визовых сборов с лихвой компенсируется притоком новых гостей. "Ожидаем, что рост турпотока из России составит 10-20 процентов", – добавил эксперт.
Он также выразил надежду, что такое решение будет принято довольно скоро. "Надеемся, что уже в этом сезоне о сборах по 50-60 долларов можно будет забыть", – заключил эксперт.
Шри-Ланка изучает меры стимулирования туристического потока из ряда стран, включая Россию. В том числе рассматривается отмена визового сбора для туристов, сообщил в воскресенье министр туризма и земель страны Харин Фернандо изданию Daily Mirror. Однако посольство РФ в Шри-Ланке подчеркнуло, что постановление руководящих органов об обнулении консульского сбора пока не принято.
Шри-Ланка намерена отменить визовые сборы для туристов из России