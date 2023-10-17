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Эксперты оценили потенциальный рост турпотока на Шри-Ланку - РИА Новости, 17.10.2023
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Туризм
 
14:06 17.10.2023
https://ria.ru/20231017/shri-lanka-1903093587.html
Эксперты оценили потенциальный рост турпотока на Шри-Ланку
Эксперты оценили потенциальный рост турпотока на Шри-Ланку - РИА Новости, 17.10.2023
Эксперты оценили потенциальный рост турпотока на Шри-Ланку
Рост турпотока на Шри-Ланку из России может составить 10-20 процентов, если страна отменит визовый сбор для туристов, достигающий сейчас 60 долларов, заявил РИА РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T14:06
2023-10-17T14:06
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
шри-ланка
артур мурадян
ассоциация туроператоров россии (атор)
визы
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МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Рост турпотока на Шри-Ланку из России может составить 10-20 процентов, если страна отменит визовый сбор для туристов, достигающий сейчас 60 долларов, заявил РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян. "Упрощение или отмена визовых формальностей даже для мало "раскрученного" направления всегда приводит к росту числа запросов со стороны туристов. А Шри-Ланка уже сейчас довольно успешно конкурирует с другими безвизовыми направлениями Индийского океана", – сказал Мурадян.По его словам, нет сомнений, что власти страны понимают: временное выпадение доходов от визовых сборов с лихвой компенсируется притоком новых гостей. "Ожидаем, что рост турпотока из России составит 10-20 процентов", – добавил эксперт. Он также выразил надежду, что такое решение будет принято довольно скоро. "Надеемся, что уже в этом сезоне о сборах по 50-60 долларов можно будет забыть", – заключил эксперт.Шри-Ланка изучает меры стимулирования туристического потока из ряда стран, включая Россию. В том числе рассматривается отмена визового сбора для туристов, сообщил в воскресенье министр туризма и земель страны Харин Фернандо изданию Daily Mirror. Однако посольство РФ в Шри-Ланке подчеркнуло, что постановление руководящих органов об обнулении консульского сбора пока не принято.
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новости - туризм, туризм, туристы, шри-ланка, артур мурадян, ассоциация туроператоров россии (атор), визы
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Шри-Ланка, Артур Мурадян, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Визы
Эксперты оценили потенциальный рост турпотока на Шри-Ланку

Турпоток на Шри-Ланку с отменой визового сбора может вырасти на 10-20 процентов

© iStock.com / Oleh_SlobodeniukДевушка идет кататься на серфе на Шри-Ланке
Девушка идет кататься на серфе на Шри-Ланке - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© iStock.com / Oleh_Slobodeniuk
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МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Рост турпотока на Шри-Ланку из России может составить 10-20 процентов, если страна отменит визовый сбор для туристов, достигающий сейчас 60 долларов, заявил РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.
"Упрощение или отмена визовых формальностей даже для мало "раскрученного" направления всегда приводит к росту числа запросов со стороны туристов. А Шри-Ланка уже сейчас довольно успешно конкурирует с другими безвизовыми направлениями Индийского океана", – сказал Мурадян.
По его словам, нет сомнений, что власти страны понимают: временное выпадение доходов от визовых сборов с лихвой компенсируется притоком новых гостей. "Ожидаем, что рост турпотока из России составит 10-20 процентов", – добавил эксперт.
Он также выразил надежду, что такое решение будет принято довольно скоро. "Надеемся, что уже в этом сезоне о сборах по 50-60 долларов можно будет забыть", – заключил эксперт.
Шри-Ланка изучает меры стимулирования туристического потока из ряда стран, включая Россию. В том числе рассматривается отмена визового сбора для туристов, сообщил в воскресенье министр туризма и земель страны Харин Фернандо изданию Daily Mirror. Однако посольство РФ в Шри-Ланке подчеркнуло, что постановление руководящих органов об обнулении консульского сбора пока не принято.
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ТуризмНовости - ТуризмТуризмтуристыШри-ЛанкаАртур МурадянАссоциация туроператоров России (АТОР)Визы
 
 
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