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В Ижевске школьник нанес три ножевых ранения однокласснику - РИА Новости, 17.10.2023
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17:26 17.10.2023
https://ria.ru/20231017/shkolnik-1903406494.html
В Ижевске школьник нанес три ножевых ранения однокласснику
В Ижевске школьник нанес три ножевых ранения однокласснику - РИА Новости, 17.10.2023
В Ижевске школьник нанес три ножевых ранения однокласснику
Восьмиклассник нанес три ножевых ранения однокласснику во время урока в одной из школ Ижевска, раненый мальчик в тяжелом состоянии госпитализирован, сообщает... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T17:26
2023-10-17T17:26
происшествия
ижевск
россия
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УФА, 17 окт - РИА Новости. Восьмиклассник нанес три ножевых ранения однокласснику во время урока в одной из школ Ижевска, раненый мальчик в тяжелом состоянии госпитализирован, сообщает СУСК РФ по Удмуртии. "По данным следствия, 17 октября 14-летний учащийся восьмого класса в одной из ижевских школ во время урока нанес три ножевых ранения однокласснику. Потерпевший госпитализирован, в настоящее время ему оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении на сайте ведомства. Следователи возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ (покушение на убийство). Криминалисты допрашивают очевидцев, информирует ведомство. Вице-премьер правительства Удмуртии Эльвира Пинчук в своем Telegram-канале сообщила о состоянии раненого мальчика. "Пострадавший в школе №50 ребенок госпитализирован в Республиканскую детскую клиническую больницу, его состояние оценивается как средне-тяжелое, жизни мальчика ничего не угрожает", - уточнила она.
https://ria.ru/20231012/sud-1902242626.html
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происшествия, ижевск, россия
Происшествия, Ижевск, Россия
В Ижевске школьник нанес три ножевых ранения однокласснику

В Ижевске школьник нанес три ножевых ранения однокласснику во время урока

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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УФА, 17 окт - РИА Новости. Восьмиклассник нанес три ножевых ранения однокласснику во время урока в одной из школ Ижевска, раненый мальчик в тяжелом состоянии госпитализирован, сообщает СУСК РФ по Удмуртии.
«
"По данным следствия, 17 октября 14-летний учащийся восьмого класса в одной из ижевских школ во время урока нанес три ножевых ранения однокласснику. Потерпевший госпитализирован, в настоящее время ему оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
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Следователи возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ (покушение на убийство). Криминалисты допрашивают очевидцев, информирует ведомство.
Вице-премьер правительства Удмуртии Эльвира Пинчук в своем Telegram-канале сообщила о состоянии раненого мальчика.
«
"Пострадавший в школе №50 ребенок госпитализирован в Республиканскую детскую клиническую больницу, его состояние оценивается как средне-тяжелое, жизни мальчика ничего не угрожает", - уточнила она.
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