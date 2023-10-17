https://ria.ru/20231017/shkolnik-1903406494.html

В Ижевске школьник нанес три ножевых ранения однокласснику

В Ижевске школьник нанес три ножевых ранения однокласснику - РИА Новости, 17.10.2023

В Ижевске школьник нанес три ножевых ранения однокласснику

Восьмиклассник нанес три ножевых ранения однокласснику во время урока в одной из школ Ижевска, раненый мальчик в тяжелом состоянии госпитализирован, сообщает... РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T17:26

2023-10-17T17:26

2023-10-17T17:26

происшествия

ижевск

россия

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УФА, 17 окт - РИА Новости. Восьмиклассник нанес три ножевых ранения однокласснику во время урока в одной из школ Ижевска, раненый мальчик в тяжелом состоянии госпитализирован, сообщает СУСК РФ по Удмуртии. "По данным следствия, 17 октября 14-летний учащийся восьмого класса в одной из ижевских школ во время урока нанес три ножевых ранения однокласснику. Потерпевший госпитализирован, в настоящее время ему оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении на сайте ведомства. Следователи возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ (покушение на убийство). Криминалисты допрашивают очевидцев, информирует ведомство. Вице-премьер правительства Удмуртии Эльвира Пинчук в своем Telegram-канале сообщила о состоянии раненого мальчика. "Пострадавший в школе №50 ребенок госпитализирован в Республиканскую детскую клиническую больницу, его состояние оценивается как средне-тяжелое, жизни мальчика ничего не угрожает", - уточнила она.

https://ria.ru/20231012/sud-1902242626.html

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происшествия, ижевск, россия