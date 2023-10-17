https://ria.ru/20231017/serfer-1903429258.html
В Ленинградской области на берегу залива нашли тело серфера
В Ленинградской области на берегу залива нашли тело серфера - РИА Новости, 17.10.2023
В Ленинградской области на берегу залива нашли тело серфера
Тело серфера, который приехал погостить к своим родственникам в Кингисеппский район, нашли на берегу Финского залива в Ленобласти, сообщает пресс-служба СУСК по РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T18:15
2023-10-17T18:15
2023-10-17T19:02
происшествия
финский залив
ленинградская область
следственный комитет россии (ск рф)
кингисеппский район
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 окт - РИА Новости. Тело серфера, который приехал погостить к своим родственникам в Кингисеппский район, нашли на берегу Финского залива в Ленобласти, сообщает пресс-служба СУСК по региону. "Проводится доследственная проверка по факту обнаружения на берегу Нарвской губы Финского залива мужчины с признаками утопления", - сообщает пресс-служба. По предварительным данным, мужчина 1971 года рождения приехал в гости к родственникам в Кингисеппский район Ленобласти. Тринадцатого октября он пошел заниматься серфингом в акваторию Нарвской губы Финского залива, после чего на связь с родственниками не вышел. Через некоторое время тело мужчины без телесных повреждений было обнаружено на берегу Финского залива.
https://ria.ru/20230811/smert-1889415588.html
финский залив
ленинградская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, финский залив, ленинградская область, следственный комитет россии (ск рф), кингисеппский район
Происшествия, Финский залив, Ленинградская область, Следственный комитет России (СК РФ), Кингисеппский район
В Ленинградской области на берегу залива нашли тело серфера
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