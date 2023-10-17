https://ria.ru/20231017/serfer-1903429258.html

В Ленинградской области на берегу залива нашли тело серфера

В Ленинградской области на берегу залива нашли тело серфера - РИА Новости, 17.10.2023

В Ленинградской области на берегу залива нашли тело серфера

Тело серфера, который приехал погостить к своим родственникам в Кингисеппский район, нашли на берегу Финского залива в Ленобласти, сообщает пресс-служба СУСК по РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T18:15

2023-10-17T18:15

2023-10-17T19:02

происшествия

финский залив

ленинградская область

следственный комитет россии (ск рф)

кингисеппский район

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 окт - РИА Новости. Тело серфера, который приехал погостить к своим родственникам в Кингисеппский район, нашли на берегу Финского залива в Ленобласти, сообщает пресс-служба СУСК по региону. "Проводится доследственная проверка по факту обнаружения на берегу Нарвской губы Финского залива мужчины с признаками утопления", - сообщает пресс-служба. По предварительным данным, мужчина 1971 года рождения приехал в гости к родственникам в Кингисеппский район Ленобласти. Тринадцатого октября он пошел заниматься серфингом в акваторию Нарвской губы Финского залива, после чего на связь с родственниками не вышел. Через некоторое время тело мужчины без телесных повреждений было обнаружено на берегу Финского залива.

https://ria.ru/20230811/smert-1889415588.html

финский залив

ленинградская область

кингисеппский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, финский залив, ленинградская область, следственный комитет россии (ск рф), кингисеппский район