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Сенатор от Югры осудил активиста из Тюмени за обвинения в адрес губернатора - РИА Новости, 17.10.2023
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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
 
19:09 17.10.2023
https://ria.ru/20231017/senator-1903442835.html
Сенатор от Югры осудил активиста из Тюмени за обвинения в адрес губернатора
Сенатор от Югры осудил активиста из Тюмени за обвинения в адрес губернатора - РИА Новости, 17.10.2023
Сенатор от Югры осудил активиста из Тюмени за обвинения в адрес губернатора
Сенатор от Ханты-Мансийского автономного округа Эдуард Исаков заявил, что слова губернатора Натальи Комаровой об обмундировании бойцов спецоперации, из-за... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T19:09
2023-10-17T19:09
ханты-мансийский автономный округ
ханты-мансийский автономный округ
эдуард исаков
наталья комарова
донбасс
тюмень
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 окт – РИА Новости. Сенатор от Ханты-Мансийского автономного округа Эдуард Исаков заявил, что слова губернатора Натальи Комаровой об обмундировании бойцов спецоперации, из-за которых тюменский общественник написал заявление в полицию, вырваны из контекста, глава региона является примером для россиян, регулярно приезжает в Донбасс и помогает военнослужащим. Ранее местный портал 86.ru написал, что общественник из Тюмени Юрий Рябцев написал на Комарову заявление в полицию, обвинив ее в дискредитации российской армии. Причиной стал ответ главы региона на жалобу об оснащении солдат во время встречи с жителями Нижневартовска. Как указывает портал, губернатор заявила, что власти не были готовы к спецоперации и она им была не нужна, но пообещала разобраться в жалобе местной жительницы. "Наш губернатор Югры Наталья Комарова – пример всем гражданам России, а не только югорчанам. Она регулярно лично приезжает на Донбасс, включая линию соприкосновения, чтобы из первых уст узнать, в чем нуждаются мирные граждане и наши воины. Еженедельно к ней поступают огромное количество заявок от наших военнослужащих", - написал Исаков в своем Telegram-канале. Он отметил, что глава региона искренне переживает за семьи военнослужащих и "признает, что она тоже человек и у нее не всегда все получается сделать оперативно". Самого Рябцева, написавшего заявление в полицию, сенатор назвал кляузником, который вырвал слова губернатора из контекста. Он добавил, Рябцев не замечен в помощи военнослужащим, среди общественников Тюмени, активно помогающих солдатам, его никто не знает.
https://radiosputnik.ria.ru/20231009/bykov-1901550835.html
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ханты-мансийский автономный округ, эдуард исаков, наталья комарова, донбасс, тюмень
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Эдуард Исаков, Наталья Комарова, Донбасс, Тюмень

Сенатор от Югры осудил активиста из Тюмени за обвинения в адрес губернатора

© РИА Новости / Александр Натрускин | Перейти в медиабанкЧлен Совета Федерации, двукратный чемпион мира по силовому троеборью Эдуард Исаков
Член Совета Федерации, двукратный чемпион мира по силовому троеборью Эдуард Исаков - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Член Совета Федерации, двукратный чемпион мира по силовому троеборью Эдуард Исаков. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 окт – РИА Новости. Сенатор от Ханты-Мансийского автономного округа Эдуард Исаков заявил, что слова губернатора Натальи Комаровой об обмундировании бойцов спецоперации, из-за которых тюменский общественник написал заявление в полицию, вырваны из контекста, глава региона является примером для россиян, регулярно приезжает в Донбасс и помогает военнослужащим.
Ранее местный портал 86.ru написал, что общественник из Тюмени Юрий Рябцев написал на Комарову заявление в полицию, обвинив ее в дискредитации российской армии. Причиной стал ответ главы региона на жалобу об оснащении солдат во время встречи с жителями Нижневартовска. Как указывает портал, губернатор заявила, что власти не были готовы к спецоперации и она им была не нужна, но пообещала разобраться в жалобе местной жительницы.
"Наш губернатор Югры Наталья Комарова – пример всем гражданам России, а не только югорчанам. Она регулярно лично приезжает на Донбасс, включая линию соприкосновения, чтобы из первых уст узнать, в чем нуждаются мирные граждане и наши воины. Еженедельно к ней поступают огромное количество заявок от наших военнослужащих", - написал Исаков в своем Telegram-канале.
Он отметил, что глава региона искренне переживает за семьи военнослужащих и "признает, что она тоже человек и у нее не всегда все получается сделать оперативно".
Самого Рябцева, написавшего заявление в полицию, сенатор назвал кляузником, который вырвал слова губернатора из контекста. Он добавил, Рябцев не замечен в помощи военнослужащим, среди общественников Тюмени, активно помогающих солдатам, его никто не знает.
Писатель Дмитрий Быков* - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
Источник: писателя Быкова* проверяют по статье о дискредитации ВС России
9 октября, 16:31
 
Ханты-Мансийский Автономный ОкругХанты-Мансийский автономный округЭдуард ИсаковНаталья КомароваДонбассТюмень
 
 
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