https://ria.ru/20231017/senator-1903442835.html

Сенатор от Югры осудил активиста из Тюмени за обвинения в адрес губернатора

Сенатор от Югры осудил активиста из Тюмени за обвинения в адрес губернатора - РИА Новости, 17.10.2023

Сенатор от Югры осудил активиста из Тюмени за обвинения в адрес губернатора

Сенатор от Ханты-Мансийского автономного округа Эдуард Исаков заявил, что слова губернатора Натальи Комаровой об обмундировании бойцов спецоперации, из-за... РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T19:09

2023-10-17T19:09

2023-10-17T19:09

ханты-мансийский автономный округ

ханты-мансийский автономный округ

эдуард исаков

наталья комарова

донбасс

тюмень

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/03/1776268459_0:18:3072:1746_1920x0_80_0_0_29ee48bd84a941b828fd0a7bb7daf31f.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 окт – РИА Новости. Сенатор от Ханты-Мансийского автономного округа Эдуард Исаков заявил, что слова губернатора Натальи Комаровой об обмундировании бойцов спецоперации, из-за которых тюменский общественник написал заявление в полицию, вырваны из контекста, глава региона является примером для россиян, регулярно приезжает в Донбасс и помогает военнослужащим. Ранее местный портал 86.ru написал, что общественник из Тюмени Юрий Рябцев написал на Комарову заявление в полицию, обвинив ее в дискредитации российской армии. Причиной стал ответ главы региона на жалобу об оснащении солдат во время встречи с жителями Нижневартовска. Как указывает портал, губернатор заявила, что власти не были готовы к спецоперации и она им была не нужна, но пообещала разобраться в жалобе местной жительницы. "Наш губернатор Югры Наталья Комарова – пример всем гражданам России, а не только югорчанам. Она регулярно лично приезжает на Донбасс, включая линию соприкосновения, чтобы из первых уст узнать, в чем нуждаются мирные граждане и наши воины. Еженедельно к ней поступают огромное количество заявок от наших военнослужащих", - написал Исаков в своем Telegram-канале. Он отметил, что глава региона искренне переживает за семьи военнослужащих и "признает, что она тоже человек и у нее не всегда все получается сделать оперативно". Самого Рябцева, написавшего заявление в полицию, сенатор назвал кляузником, который вырвал слова губернатора из контекста. Он добавил, Рябцев не замечен в помощи военнослужащим, среди общественников Тюмени, активно помогающих солдатам, его никто не знает.

https://radiosputnik.ria.ru/20231009/bykov-1901550835.html

ханты-мансийский автономный округ

донбасс

тюмень

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ханты-мансийский автономный округ, эдуард исаков, наталья комарова, донбасс, тюмень