https://ria.ru/20231017/sektsii-1903473977.html

Бесплатные секции для детей участников СВО заработают в Татарстане

Бесплатные секции для детей участников СВО заработают в Татарстане - РИА Новости, 17.10.2023

Бесплатные секции для детей участников СВО заработают в Татарстане

В Республике Татарстан появятся бесплатные спортивные секции для детей участников СВО, сообщил директор по развитию региональной общественной организации "Союз... РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T22:39

2023-10-17T22:39

2023-10-17T22:39

республика татарстан

общество

республика татарстан (татарстан)

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КАЗАНЬ, 17 окт – РИА Новости. В Республике Татарстан появятся бесплатные спортивные секции для детей участников СВО, сообщил директор по развитию региональной общественной организации "Союз отцов" Алексей Сандригайло. Заявление прозвучало на круглом столе в рамках телемарафона "Все СВОи". "Есть договоренность с тремя спортивными клубами, которые будут набирать бесплатные секции для детей, чьи отцы ушли на СВО. Более того, сейчас мы ведем специальные переговоры. У нас есть отцы — тренеры, спортсмены, чтобы открыть подобные секции на базе школ", — сказал спикер. Сегодня, 17 октября в Татарстане проходит масштабная патриотическая акция в поддержку военной службы по контракту "Все СВОи". Все желающие смогут получить актуальную информацию о контрактной службе и СВО. Для удобства в республике действуют пункты отбора на службу по контракту, работает колл-центр 117, где готовы ответить на все интересующие вопросы и оказать содействие. Также всю необходимую информацию можно узнать на сайте heroes-tatarstan.ru.

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республика татарстан (татарстан)

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, республика татарстан (татарстан)