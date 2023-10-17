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Бесплатные секции для детей участников СВО заработают в Татарстане - РИА Новости, 17.10.2023
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Республика Татарстан
 
22:39 17.10.2023
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Бесплатные секции для детей участников СВО заработают в Татарстане
Бесплатные секции для детей участников СВО заработают в Татарстане - РИА Новости, 17.10.2023
Бесплатные секции для детей участников СВО заработают в Татарстане
В Республике Татарстан появятся бесплатные спортивные секции для детей участников СВО, сообщил директор по развитию региональной общественной организации "Союз... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T22:39
2023-10-17T22:39
республика татарстан
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КАЗАНЬ, 17 окт – РИА Новости. В Республике Татарстан появятся бесплатные спортивные секции для детей участников СВО, сообщил директор по развитию региональной общественной организации "Союз отцов" Алексей Сандригайло. Заявление прозвучало на круглом столе в рамках телемарафона "Все СВОи". "Есть договоренность с тремя спортивными клубами, которые будут набирать бесплатные секции для детей, чьи отцы ушли на СВО. Более того, сейчас мы ведем специальные переговоры. У нас есть отцы — тренеры, спортсмены, чтобы открыть подобные секции на базе школ", — сказал спикер. Сегодня, 17 октября в Татарстане проходит масштабная патриотическая акция в поддержку военной службы по контракту "Все СВОи". Все желающие смогут получить актуальную информацию о контрактной службе и СВО. Для удобства в республике действуют пункты отбора на службу по контракту, работает колл-центр 117, где готовы ответить на все интересующие вопросы и оказать содействие. Также всю необходимую информацию можно узнать на сайте heroes-tatarstan.ru.
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общество, республика татарстан (татарстан)
Республика Татарстан, Общество, Республика Татарстан (Татарстан)

Бесплатные секции для детей участников СВО заработают в Татарстане

© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкВетераны СВО
Ветераны СВО - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© РИА Новости / Виталий Невар
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Ветераны СВО. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 17 окт – РИА Новости. В Республике Татарстан появятся бесплатные спортивные секции для детей участников СВО, сообщил директор по развитию региональной общественной организации "Союз отцов" Алексей Сандригайло.
Заявление прозвучало на круглом столе в рамках телемарафона "Все СВОи".
«
"Есть договоренность с тремя спортивными клубами, которые будут набирать бесплатные секции для детей, чьи отцы ушли на СВО. Более того, сейчас мы ведем специальные переговоры. У нас есть отцы — тренеры, спортсмены, чтобы открыть подобные секции на базе школ", — сказал спикер.
Сегодня, 17 октября в Татарстане проходит масштабная патриотическая акция в поддержку военной службы по контракту "Все СВОи". Все желающие смогут получить актуальную информацию о контрактной службе и СВО.
Для удобства в республике действуют пункты отбора на службу по контракту, работает колл-центр 117, где готовы ответить на все интересующие вопросы и оказать содействие. Также всю необходимую информацию можно узнать на сайте heroes-tatarstan.ru.
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