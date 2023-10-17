https://ria.ru/20231017/sanktsii-1903392938.html
Силуанов заявил, что Россия адаптировалась к санкциям
Силуанов заявил, что Россия адаптировалась к санкциям - РИА Новости, 17.10.2023
Силуанов заявил, что Россия адаптировалась к санкциям
Россия в целом адаптировалась к санкциям, но в планах большая работа по их преодолению, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью телеканалу Asharq... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T16:56
2023-10-17T16:56
2023-10-17T16:56
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
антон силуанов
министерство финансов рф (минфин россии)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Россия в целом адаптировалась к санкциям, но в планах большая работа по их преодолению, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью телеканалу Asharq News Bloomberg."В целом Россия адаптировалась, можно сказать так, к санкциям, но у нас в планах большая работа по преодолению этих санкций, с тем чтобы развивать свои технологии, с тем чтобы меньше зависеть от тех ограничений, которые вводят наши недружественные страны, - быть более независимыми", - сказал он.По словам министра, несмотря на все ограничения, вызовы и нестабильность мировой экономики, "финансы Российской Федерации чувствуют себя устойчиво". "Показатели дефицита бюджета ниже, чем мы ожидали, и в этом году мы оцениваем дефицит бюджета (на уровне - ред.) порядка 1 с небольшим процента (ВВП - ред.), что ниже запланированных 2%. Ожидания по динамике экономического роста - выше, чем это делал Международный валютный фонд: на текущий год наши планы - 2,8% роста", - рассказал он. По предварительной оценке Минфина, дефицит бюджета РФ за январь-сентябрь составил 1,699 триллиона рублей, или 1% ВВП. При этом в действующем законе о бюджете дефицит на конец 2023 года прогнозируется в объеме 2% ВВП, или 2,925 триллиона рублей. Силуанов также прокомментировал ситуацию с инфляцией. "Растут реальные доходы населения, и мы видим, что динамика инфляционных показателей снижается. В следующем году мы ожидаем к концу года выход на наш целевой уровень - 4%", - сказал он. При этом в текущем году инфляция пока остается на повышенном уровне, отметил Силуанов. "Мы ожидаем чуть больше 7% в год. Центральный банк поднял ставку с тем, чтобы сбить этот инфляционный тренд, и с инфляцией мы справимся", - заявил он. На прошлой неделе в материалах ЦБ сообщалось, что инфляция в России в этом году складывается около верхней границы прогноза регулятора в 6-7% и в ближайшие месяцы продолжит повышаться. ЦБ при этом сохраняет прогноз, что с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к 4% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем. Последний прогноз Минэкономразвития по инфляции на 2023 год составляет 7,5%.
https://ria.ru/20230927/sanktsii-1899073862.html
https://ria.ru/20230906/sanktsii-1894582933.html
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Антон Силуанов, Министерство финансов РФ (Минфин России), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Силуанов заявил, что Россия адаптировалась к санкциям
Силуанов: РФ адаптировалась к санкциям, но в планах работа по их преодолению
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости.
Россия в целом адаптировалась к санкциям, но в планах большая работа по их преодолению, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью
телеканалу Asharq News Bloomberg.
"В целом Россия адаптировалась, можно сказать так, к санкциям, но у нас в планах большая работа по преодолению этих санкций, с тем чтобы развивать свои технологии, с тем чтобы меньше зависеть от тех ограничений, которые вводят наши недружественные страны, - быть более независимыми", - сказал он.
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По словам министра, несмотря на все ограничения, вызовы и нестабильность мировой экономики, "финансы Российской Федерации чувствуют себя устойчиво".
"Показатели дефицита бюджета ниже, чем мы ожидали, и в этом году мы оцениваем дефицит бюджета (на уровне - ред.) порядка 1 с небольшим процента (ВВП - ред.), что ниже запланированных 2%. Ожидания по динамике экономического роста - выше, чем это делал Международный валютный фонд: на текущий год наши планы - 2,8% роста", - рассказал он.
По предварительной оценке Минфина,
дефицит бюджета РФ за январь-сентябрь составил 1,699 триллиона рублей, или 1% ВВП. При этом в действующем законе о бюджете дефицит на конец 2023 года прогнозируется в объеме 2% ВВП, или 2,925 триллиона рублей.
Силуанов также прокомментировал ситуацию с инфляцией. "Растут реальные доходы населения, и мы видим, что динамика инфляционных показателей снижается. В следующем году мы ожидаем к концу года выход на наш целевой уровень - 4%", - сказал он.
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При этом в текущем году инфляция пока остается на повышенном уровне, отметил Силуанов. "Мы ожидаем чуть больше 7% в год. Центральный банк поднял ставку с тем, чтобы сбить этот инфляционный тренд, и с инфляцией мы справимся", - заявил он.
На прошлой неделе в материалах ЦБ
сообщалось, что инфляция в России в этом году складывается около верхней границы прогноза регулятора в 6-7% и в ближайшие месяцы продолжит повышаться. ЦБ при этом сохраняет прогноз, что с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к 4% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем. Последний прогноз Минэкономразвития
по инфляции на 2023 год составляет 7,5%.
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