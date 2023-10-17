https://ria.ru/20231017/sanktsii-1903392938.html

Силуанов заявил, что Россия адаптировалась к санкциям

Силуанов заявил, что Россия адаптировалась к санкциям - РИА Новости, 17.10.2023

Силуанов заявил, что Россия адаптировалась к санкциям

Россия в целом адаптировалась к санкциям, но в планах большая работа по их преодолению, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью телеканалу Asharq... РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T16:56

2023-10-17T16:56

2023-10-17T16:56

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

антон силуанов

министерство финансов рф (минфин россии)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Россия в целом адаптировалась к санкциям, но в планах большая работа по их преодолению, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью телеканалу Asharq News Bloomberg."В целом Россия адаптировалась, можно сказать так, к санкциям, но у нас в планах большая работа по преодолению этих санкций, с тем чтобы развивать свои технологии, с тем чтобы меньше зависеть от тех ограничений, которые вводят наши недружественные страны, - быть более независимыми", - сказал он.По словам министра, несмотря на все ограничения, вызовы и нестабильность мировой экономики, "финансы Российской Федерации чувствуют себя устойчиво". "Показатели дефицита бюджета ниже, чем мы ожидали, и в этом году мы оцениваем дефицит бюджета (на уровне - ред.) порядка 1 с небольшим процента (ВВП - ред.), что ниже запланированных 2%. Ожидания по динамике экономического роста - выше, чем это делал Международный валютный фонд: на текущий год наши планы - 2,8% роста", - рассказал он. По предварительной оценке Минфина, дефицит бюджета РФ за январь-сентябрь составил 1,699 триллиона рублей, или 1% ВВП. При этом в действующем законе о бюджете дефицит на конец 2023 года прогнозируется в объеме 2% ВВП, или 2,925 триллиона рублей. Силуанов также прокомментировал ситуацию с инфляцией. "Растут реальные доходы населения, и мы видим, что динамика инфляционных показателей снижается. В следующем году мы ожидаем к концу года выход на наш целевой уровень - 4%", - сказал он. При этом в текущем году инфляция пока остается на повышенном уровне, отметил Силуанов. "Мы ожидаем чуть больше 7% в год. Центральный банк поднял ставку с тем, чтобы сбить этот инфляционный тренд, и с инфляцией мы справимся", - заявил он. На прошлой неделе в материалах ЦБ сообщалось, что инфляция в России в этом году складывается около верхней границы прогноза регулятора в 6-7% и в ближайшие месяцы продолжит повышаться. ЦБ при этом сохраняет прогноз, что с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к 4% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем. Последний прогноз Минэкономразвития по инфляции на 2023 год составляет 7,5%.

https://ria.ru/20230927/sanktsii-1899073862.html

https://ria.ru/20230906/sanktsii-1894582933.html

https://ria.ru/20230503/sanktsii-1869394096.html

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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)