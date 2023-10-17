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Канада ввела санкции против шести СМИ, работающих в Молдавии - РИА Новости, 17.10.2023
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Медиавойны
 
16:20 17.10.2023 (обновлено: 16:35 17.10.2023)
https://ria.ru/20231017/sanktsii-1903370316.html
Канада ввела санкции против шести СМИ, работающих в Молдавии
Канада ввела санкции против шести СМИ, работающих в Молдавии - РИА Новости, 17.10.2023
Канада ввела санкции против шести СМИ, работающих в Молдавии
Правительство Канады ввело санкции против шести средств массовой информации в Молдавии, включая "Первый канал в Молдове", "РТР Молдова" и "НТВ Молдова", следует РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T16:20
2023-10-17T16:35
медиавойны
в мире
канада
молдавия
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ВАШИНГТОН, 17 окт - РИА Новости. Правительство Канады ввело санкции против шести средств массовой информации в Молдавии, включая "Первый канал в Молдове", "РТР Молдова" и "НТВ Молдова", следует из опубликованного заявления на сайте правительства страны."Канада вводит санкции против 6 телевизионных станций, чьи лицензии на деятельность на были отозваны Комиссией Молдовы по исключительным ситуациям: "Первый канал в Молдове", "РТР Молдова", Accent TV, "НТВ Молдова", "ТВ6", Orhei TV", - указано в сообщении канадских властей.
https://ria.ru/20230831/moldaviya-1893202760.html
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в мире, канада, молдавия
Медиавойны, В мире, Канада, Молдавия
Канада ввела санкции против шести СМИ, работающих в Молдавии

Канада ввела санкции против "РТР-Молдова", "НТВ-Молдова" и четырех других СМИ

© Depositphotos.com / IrynaTolmФлаги Канады в Оттаве
Флаги Канады в Оттаве - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© Depositphotos.com / IrynaTolm
Флаги Канады в Оттаве. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 окт - РИА Новости. Правительство Канады ввело санкции против шести средств массовой информации в Молдавии, включая "Первый канал в Молдове", "РТР Молдова" и "НТВ Молдова", следует из опубликованного заявления на сайте правительства страны.
"Канада вводит санкции против 6 телевизионных станций, чьи лицензии на деятельность на были отозваны Комиссией Молдовы по исключительным ситуациям: "Первый канал в Молдове", "РТР Молдова", Accent TV, "НТВ Молдова", "ТВ6", Orhei TV", - указано в сообщении канадских властей.
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