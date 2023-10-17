https://ria.ru/20231017/sanktsii-1903370316.html

Канада ввела санкции против шести СМИ, работающих в Молдавии

Канада ввела санкции против шести СМИ, работающих в Молдавии - РИА Новости, 17.10.2023

Канада ввела санкции против шести СМИ, работающих в Молдавии

Правительство Канады ввело санкции против шести средств массовой информации в Молдавии, включая "Первый канал в Молдове", "РТР Молдова" и "НТВ Молдова", следует РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T16:20

2023-10-17T16:20

2023-10-17T16:35

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ВАШИНГТОН, 17 окт - РИА Новости. Правительство Канады ввело санкции против шести средств массовой информации в Молдавии, включая "Первый канал в Молдове", "РТР Молдова" и "НТВ Молдова", следует из опубликованного заявления на сайте правительства страны."Канада вводит санкции против 6 телевизионных станций, чьи лицензии на деятельность на были отозваны Комиссией Молдовы по исключительным ситуациям: "Первый канал в Молдове", "РТР Молдова", Accent TV, "НТВ Молдова", "ТВ6", Orhei TV", - указано в сообщении канадских властей.

https://ria.ru/20230831/moldaviya-1893202760.html

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Кирилл Волков

в мире, канада, молдавия