https://ria.ru/20231017/sammit-1903305760.html

СМИ: Египет, США и Иордания проведут трехсторонний саммит в Аммане

СМИ: Египет, США и Иордания проведут трехсторонний саммит в Аммане - РИА Новости, 17.10.2023

СМИ: Египет, США и Иордания проведут трехсторонний саммит в Аммане

Египет, США и Иордания проведут в среду трехсторонний саммит в иорданской столице Аммане, сообщает египетский телеканал Al-Qahera News. РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T13:12

2023-10-17T13:12

2023-10-17T14:17

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КАИР, 17 окт - РИА Новости. Египет, США и Иордания проведут в среду трехсторонний саммит в иорданской столице Аммане, сообщает египетский телеканал Al-Qahera News."Завтра в Аммане состоится саммит с участием США, Египта и Иордании", - говорится в сообщении телеканала.Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что президент США Джо Байден после визита в Израиль 18 октября в этот же день посетит Иорданию, где встретится с лидером государства, а также с главами Египта и Палестины.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 2 тысячи человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231017/bezhentsy-1903301040.html

https://ria.ru/20231014/stsenariy-1902640530.html

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