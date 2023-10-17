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Определены страны, где иностранцы смогут получить доступ на финрынок России - РИА Новости, 17.10.2023
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13:07 17.10.2023 (обновлено: 16:25 17.10.2023)
https://ria.ru/20231017/rossiya-1903303807.html
Определены страны, где иностранцы смогут получить доступ на финрынок России
Определены страны, где иностранцы смогут получить доступ на финрынок России - РИА Новости, 17.10.2023
Определены страны, где иностранцы смогут получить доступ на финрынок России
Правительство утвердило список стран, где граждане могут пройти идентификацию, чтобы проводить финансовые операции в России, документ, подписанный премьером... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T13:07
2023-10-17T16:25
россия
азербайджан
алжир (провинция)
экономика
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Правительство утвердило список стран, где граждане могут пройти идентификацию, чтобы проводить финансовые операции в России, документ, подписанный премьером Михаилом Мишустиным, есть в распоряжении РИА Новости.В перечень включены 25 государств: Азербайджан, Алжир, Армения, Бахрейн, Белоруссия, Бразилия, Египет, Индия, Индонезия, Казахстан, Катар, Киргизия, Китай, Кувейт, Малайзия, Монголия, ОАЭ, Оман, Пакистан, Саудовская Аравия, Таджикистан, Таиланд, Туркменистан, Турция и Узбекистан."Утвердить прилагаемый перечень иностранных государств (территорий), в которых зарегистрированы иностранные банки и иные иностранные финансовые организации, которым кредитные организации, профессиональные участники рынка ценных бумаг &lt;…&gt; вправе поручать проведение идентификации клиента", — говорится в распоряжении.Отмечается, что решение необходимо для исполнения закона, который упростил иностранцам доступ к финуслугам в России.
https://ria.ru/20231013/evropa-1902370013.html
россия
азербайджан
алжир (провинция)
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россия, азербайджан, алжир (провинция), экономика
Россия, Азербайджан, Алжир (провинция), Экономика
Определены страны, где иностранцы смогут получить доступ на финрынок России

Мишустин определил 25 стран, где иностранцы могут получить доступ на финрынок РФ

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Правительство утвердило список стран, где граждане могут пройти идентификацию, чтобы проводить финансовые операции в России, документ, подписанный премьером Михаилом Мишустиным, есть в распоряжении РИА Новости.
В перечень включены 25 государств: Азербайджан, Алжир, Армения, Бахрейн, Белоруссия, Бразилия, Египет, Индия, Индонезия, Казахстан, Катар, Киргизия, Китай, Кувейт, Малайзия, Монголия, ОАЭ, Оман, Пакистан, Саудовская Аравия, Таджикистан, Таиланд, Туркменистан, Турция и Узбекистан.
"Утвердить прилагаемый перечень иностранных государств (территорий), в которых зарегистрированы иностранные банки и иные иностранные финансовые организации, которым кредитные организации, профессиональные участники рынка ценных бумаг <…> вправе поручать проведение идентификации клиента", — говорится в распоряжении.
Отмечается, что решение необходимо для исполнения закона, который упростил иностранцам доступ к финуслугам в России.
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