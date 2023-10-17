https://ria.ru/20231017/rossiya-1903303807.html

Определены страны, где иностранцы смогут получить доступ на финрынок России

Определены страны, где иностранцы смогут получить доступ на финрынок России - РИА Новости, 17.10.2023

Определены страны, где иностранцы смогут получить доступ на финрынок России

Правительство утвердило список стран, где граждане могут пройти идентификацию, чтобы проводить финансовые операции в России, документ, подписанный премьером... РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T13:07

2023-10-17T13:07

2023-10-17T16:25

россия

азербайджан

алжир (провинция)

экономика

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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Правительство утвердило список стран, где граждане могут пройти идентификацию, чтобы проводить финансовые операции в России, документ, подписанный премьером Михаилом Мишустиным, есть в распоряжении РИА Новости.В перечень включены 25 государств: Азербайджан, Алжир, Армения, Бахрейн, Белоруссия, Бразилия, Египет, Индия, Индонезия, Казахстан, Катар, Киргизия, Китай, Кувейт, Малайзия, Монголия, ОАЭ, Оман, Пакистан, Саудовская Аравия, Таджикистан, Таиланд, Туркменистан, Турция и Узбекистан."Утвердить прилагаемый перечень иностранных государств (территорий), в которых зарегистрированы иностранные банки и иные иностранные финансовые организации, которым кредитные организации, профессиональные участники рынка ценных бумаг <…> вправе поручать проведение идентификации клиента", — говорится в распоряжении.Отмечается, что решение необходимо для исполнения закона, который упростил иностранцам доступ к финуслугам в России.

https://ria.ru/20231013/evropa-1902370013.html

россия

азербайджан

алжир (провинция)

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, азербайджан, алжир (провинция), экономика