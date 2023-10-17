https://ria.ru/20231017/rossiya-1903303807.html
Определены страны, где иностранцы смогут получить доступ на финрынок России
Определены страны, где иностранцы смогут получить доступ на финрынок России - РИА Новости, 17.10.2023
Определены страны, где иностранцы смогут получить доступ на финрынок России
Правительство утвердило список стран, где граждане могут пройти идентификацию, чтобы проводить финансовые операции в России, документ, подписанный премьером... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T13:07
2023-10-17T13:07
2023-10-17T16:25
россия
азербайджан
алжир (провинция)
экономика
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Правительство утвердило список стран, где граждане могут пройти идентификацию, чтобы проводить финансовые операции в России, документ, подписанный премьером Михаилом Мишустиным, есть в распоряжении РИА Новости.В перечень включены 25 государств: Азербайджан, Алжир, Армения, Бахрейн, Белоруссия, Бразилия, Египет, Индия, Индонезия, Казахстан, Катар, Киргизия, Китай, Кувейт, Малайзия, Монголия, ОАЭ, Оман, Пакистан, Саудовская Аравия, Таджикистан, Таиланд, Туркменистан, Турция и Узбекистан."Утвердить прилагаемый перечень иностранных государств (территорий), в которых зарегистрированы иностранные банки и иные иностранные финансовые организации, которым кредитные организации, профессиональные участники рынка ценных бумаг <…> вправе поручать проведение идентификации клиента", — говорится в распоряжении.Отмечается, что решение необходимо для исполнения закона, который упростил иностранцам доступ к финуслугам в России.
https://ria.ru/20231013/evropa-1902370013.html
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азербайджан
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, азербайджан, алжир (провинция), экономика
Россия, Азербайджан, Алжир (провинция), Экономика
Определены страны, где иностранцы смогут получить доступ на финрынок России
Мишустин определил 25 стран, где иностранцы могут получить доступ на финрынок РФ
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Правительство утвердило список стран, где граждане могут пройти идентификацию, чтобы проводить финансовые операции в России, документ, подписанный премьером Михаилом Мишустиным, есть в распоряжении РИА Новости.
В перечень включены 25 государств: Азербайджан, Алжир, Армения, Бахрейн, Белоруссия, Бразилия, Египет, Индия, Индонезия, Казахстан, Катар, Киргизия, Китай, Кувейт, Малайзия, Монголия, ОАЭ, Оман, Пакистан, Саудовская Аравия, Таджикистан, Таиланд, Туркменистан, Турция и Узбекистан.
"Утвердить прилагаемый перечень иностранных государств (территорий), в которых зарегистрированы иностранные банки и иные иностранные финансовые организации, которым кредитные организации, профессиональные участники рынка ценных бумаг <…> вправе поручать проведение идентификации клиента", — говорится в распоряжении.
Отмечается, что решение необходимо для исполнения закона, который упростил иностранцам доступ к финуслугам в России.
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