Рейтинг@Mail.ru
Пекин выразил сожаление из-за отклонения ближневосточной резолюции России - РИА Новости, 17.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:58 17.10.2023
https://ria.ru/20231017/rezolyutsiya-1903220704.html
Пекин выразил сожаление из-за отклонения ближневосточной резолюции России
Пекин выразил сожаление из-за отклонения ближневосточной резолюции России - РИА Новости, 17.10.2023
Пекин выразил сожаление из-за отклонения ближневосточной резолюции России
Китай глубоко сожалеет, что СБ ООН не принял проект гуманитарной резолюции России с призывом к немедленному прекращению огня в зоне палестино-израильского... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T03:58
2023-10-17T03:58
россия
китай
пекин
чжан цзюнь
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867712233_0:380:2966:2048_1920x0_80_0_0_d595140d9f5197e0da1e055ce088b097.jpg
ООН, 17 окт – РИА Новости. Китай глубоко сожалеет, что СБ ООН не принял проект гуманитарной резолюции России с призывом к немедленному прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта, заявил на заседании СБ ООН постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь. "Мы глубоко сожалеем в связи с тем, что Совет не смог достичь согласия по проекту этой резолюции. Гуманитарные вопросы не должны политизироваться. Защита мирных граждан должна быть приоритетом для всех сторон", - сказал Чжан Цзюнь. СБ ООН не принял в понедельник проект гуманитарной резолюции России по Газе и Израилю о прекращении огня. В документе говорилось, что "Совет Безопасности ООН призывает к немедленному, устойчивому и полностью соблюдаемому гуманитарному прекращению огня". Резолюция не набрала необходимых девяти голосов. За документ проголосовали пять стран, четыре были против, шесть воздержались.
https://ria.ru/20231017/rezolyutsiya-1903217396.html
россия
китай
пекин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867712233_132:0:2863:2048_1920x0_80_0_0_7b1f14be495644a18aed135a86c4848c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, китай, пекин, чжан цзюнь, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Россия, Китай, Пекин, Чжан Цзюнь, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
Пекин выразил сожаление из-за отклонения ближневосточной резолюции России

Китай сожалеет, что СБ ООН не принял проект ближневосточной резолюции России

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкЗаседание СБ ООН
Заседание СБ ООН - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© РИА Новости / МИД РФ
Перейти в медиабанк
Заседание СБ ООН. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 17 окт – РИА Новости. Китай глубоко сожалеет, что СБ ООН не принял проект гуманитарной резолюции России с призывом к немедленному прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта, заявил на заседании СБ ООН постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь.
"Мы глубоко сожалеем в связи с тем, что Совет не смог достичь согласия по проекту этой резолюции. Гуманитарные вопросы не должны политизироваться. Защита мирных граждан должна быть приоритетом для всех сторон", - сказал Чжан Цзюнь.
Флаг ООН - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
Против проекта резолюции России по Газе проголосовали четыре страны
Вчера, 02:50
СБ ООН не принял в понедельник проект гуманитарной резолюции России по Газе и Израилю о прекращении огня. В документе говорилось, что "Совет Безопасности ООН призывает к немедленному, устойчивому и полностью соблюдаемому гуманитарному прекращению огня". Резолюция не набрала необходимых девяти голосов. За документ проголосовали пять стран, четыре были против, шесть воздержались.
 
РоссияКитайПекинЧжан ЦзюньООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала