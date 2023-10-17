https://ria.ru/20231017/rezolyutsiya-1903220704.html
Пекин выразил сожаление из-за отклонения ближневосточной резолюции России
Пекин выразил сожаление из-за отклонения ближневосточной резолюции России - РИА Новости, 17.10.2023
Пекин выразил сожаление из-за отклонения ближневосточной резолюции России
Китай глубоко сожалеет, что СБ ООН не принял проект гуманитарной резолюции России с призывом к немедленному прекращению огня в зоне палестино-израильского... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T03:58
2023-10-17T03:58
2023-10-17T03:58
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чжан цзюнь
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
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ООН, 17 окт – РИА Новости. Китай глубоко сожалеет, что СБ ООН не принял проект гуманитарной резолюции России с призывом к немедленному прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта, заявил на заседании СБ ООН постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь. "Мы глубоко сожалеем в связи с тем, что Совет не смог достичь согласия по проекту этой резолюции. Гуманитарные вопросы не должны политизироваться. Защита мирных граждан должна быть приоритетом для всех сторон", - сказал Чжан Цзюнь. СБ ООН не принял в понедельник проект гуманитарной резолюции России по Газе и Израилю о прекращении огня. В документе говорилось, что "Совет Безопасности ООН призывает к немедленному, устойчивому и полностью соблюдаемому гуманитарному прекращению огня". Резолюция не набрала необходимых девяти голосов. За документ проголосовали пять стран, четыре были против, шесть воздержались.
https://ria.ru/20231017/rezolyutsiya-1903217396.html
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россия, китай, пекин, чжан цзюнь, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Россия, Китай, Пекин, Чжан Цзюнь, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
Пекин выразил сожаление из-за отклонения ближневосточной резолюции России
Китай сожалеет, что СБ ООН не принял проект ближневосточной резолюции России