https://ria.ru/20231017/rezolyutsiya-1903220704.html

Пекин выразил сожаление из-за отклонения ближневосточной резолюции России

Пекин выразил сожаление из-за отклонения ближневосточной резолюции России - РИА Новости, 17.10.2023

Пекин выразил сожаление из-за отклонения ближневосточной резолюции России

Китай глубоко сожалеет, что СБ ООН не принял проект гуманитарной резолюции России с призывом к немедленному прекращению огня в зоне палестино-израильского... РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T03:58

2023-10-17T03:58

2023-10-17T03:58

россия

китай

пекин

чжан цзюнь

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

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ООН, 17 окт – РИА Новости. Китай глубоко сожалеет, что СБ ООН не принял проект гуманитарной резолюции России с призывом к немедленному прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта, заявил на заседании СБ ООН постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь. "Мы глубоко сожалеем в связи с тем, что Совет не смог достичь согласия по проекту этой резолюции. Гуманитарные вопросы не должны политизироваться. Защита мирных граждан должна быть приоритетом для всех сторон", - сказал Чжан Цзюнь. СБ ООН не принял в понедельник проект гуманитарной резолюции России по Газе и Израилю о прекращении огня. В документе говорилось, что "Совет Безопасности ООН призывает к немедленному, устойчивому и полностью соблюдаемому гуманитарному прекращению огня". Резолюция не набрала необходимых девяти голосов. За документ проголосовали пять стран, четыре были против, шесть воздержались.

https://ria.ru/20231017/rezolyutsiya-1903217396.html

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россия, китай, пекин, чжан цзюнь, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире