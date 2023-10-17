https://ria.ru/20231017/rezolyutsiya-1903217396.html
Против проекта резолюции России по Газе проголосовали четыре страны
Против проекта резолюции России по Газе проголосовали четыре страны - РИА Новости, 17.10.2023
Против проекта резолюции России по Газе проголосовали четыре страны
США, Великобритания, Франция и Япония проголосовали против проекта гуманитарной резолюции России с призывом немедленно прекратить огонь в зоне... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T02:50
2023-10-17T02:50
2023-10-17T03:53
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ООН, 17 окт – РИА Новости. США, Великобритания, Франция и Япония проголосовали против проекта гуманитарной резолюции России с призывом немедленно прекратить огонь в зоне палестино-израильского конфликта, передает корреспондент РИА Новости.Документ поддержали Россия, Китай, ОАЭ, Габон и Мозамбик. Воздержались Албания, Бразилия, Гана, Мальта, Швейцария и Эквадор. Таким образом, резолюция не набрала необходимые девять голосов "за".В проекте российской резолюции, соавторами которой выступили 25 стран, включая Белоруссию, Египет, Пакистан, Саудовскую Аравию и Турцию, содержался призыв от имени Совбеза ООН к немедленному, устойчивому и полностью соблюдаемому гуманитарному прекращению огня на Ближнем Востоке.Резолюция строго осуждала насилие и боевые действия в отношении мирных граждан, а также все акты терроризма и призывала к безопасному освобождению всех заложников. Кроме того, авторы документа выступали за беспрепятственное обеспечение и распространению гуманитарной помощи, создание условий для эвакуации гражданских лиц.Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд пояснила позицию США тем, что в российском проекте якобы отсутствует осуждения действий ХАМАС.Российский постпред Василий Небензя, со своей стороны, отметил, что голосование по резолюции показало, кто на самом деле выступает за перемирие и прекращение бомбежек сектора Газа, а кто преследует узкокорыстные политические цели. Совет в очередной раз оказался заложником эгоистических устремлений блока западных делегаций", которые поставили крест на ожиданиях всего мира, что Совбез ООН остановит кровопролитие, констатировал дипломат.Обострение конфликта на Ближнем ВостокеУтром 7 октября Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге еврейского государства.В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде территории: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу. Несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о 16 погибших и восьми пропавших без вести россиянах, а также о многих гражданах других стран.Москва призвала стороны прекратить боевые действия. По словам Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН двугосударственной формулы, которая предусматривает создание независимого Палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20231017/rezolyutsiya-1903212739.html
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россия, израиль, сша, в мире, линда томас-гринфилд, владимир путин, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Россия, Израиль, США, В мире, Линда Томас-Гринфилд, Владимир Путин, ООН, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ООН, 17 окт – РИА Новости. США, Великобритания, Франция и Япония проголосовали против проекта гуманитарной резолюции России с призывом немедленно прекратить огонь в зоне палестино-израильского конфликта, передает корреспондент РИА Новости.
Документ поддержали Россия, Китай
, ОАЭ
, Габон
и Мозамбик
. Воздержались Албания
, Бразилия
, Гана
, Мальта
, Швейцария
и Эквадор
. Таким образом, резолюция не набрала необходимые девять голосов "за".
Арабские страны поддержали проект резолюции России по Газе
В проекте российской резолюции, соавторами которой выступили 25 стран, включая Белоруссию, Египет, Пакистан, Саудовскую Аравию и Турцию, содержался призыв от имени Совбеза ООН к немедленному, устойчивому и полностью соблюдаемому гуманитарному прекращению огня на Ближнем Востоке.
Резолюция строго осуждала насилие и боевые действия в отношении мирных граждан, а также все акты терроризма и призывала к безопасному освобождению всех заложников. Кроме того, авторы документа выступали за беспрепятственное обеспечение и распространению гуманитарной помощи, создание условий для эвакуации гражданских лиц.
Постпред США
при ООН Линда Томас-Гринфилд
пояснила позицию США тем, что в российском проекте якобы отсутствует осуждения действий ХАМАС
.
Российский постпред Василий Небензя, со своей стороны, отметил, что голосование по резолюции показало, кто на самом деле выступает за перемирие и прекращение бомбежек сектора Газа, а кто преследует узкокорыстные политические цели. Совет в очередной раз оказался заложником эгоистических устремлений блока западных делегаций", которые поставили крест на ожиданиях всего мира, что Совбез ООН остановит кровопролитие, констатировал дипломат.
Обострение конфликта на Ближнем Востоке
Утром 7 октября Израиль
подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге еврейского государства.
В Израиле заявили, что режима прекращения огня на данный момент нет
В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде территории: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу. Несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о 16 погибших и восьми пропавших без вести россиянах, а также о многих гражданах других стран.
Москва
призвала стороны прекратить боевые действия. По словам Владимира Путина
, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН
двугосударственной формулы, которая предусматривает создание независимого Палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
.
Арабские страны попросят ООН добиться прекращения огня, заявили в Палестине