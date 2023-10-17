https://ria.ru/20231017/rekord-1903426476.html
В Британии кошка установила рекорд Гиннесса по самому громкому мурлыканью
В Британии кошка установила рекорд Гиннесса по самому громкому мурлыканью - РИА Новости, 17.10.2023
В Британии кошка установила рекорд Гиннесса по самому громкому мурлыканью
Кошка в Великобритании попала в Книгу рекордов Гиннесса за самое громкое мурлыканье среди ныне живущих домашних кошек, говорится в сообщении, опубликованном во... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T18:06
2023-10-17T18:06
2023-10-17T21:11
великобритания
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Кошка в Великобритании попала в Книгу рекордов Гиннесса за самое громкое мурлыканье среди ныне живущих домашних кошек, говорится в сообщении, опубликованном во вторник на сайте Книги. "Четырнадцатилетняя домашняя короткошерстная кошка Белла из (города) Хантингдон, графство Кембриджшир в Великобритании, знает способ, чтобы ее услышали. С мурлыканьем громкостью в 54,59 децибела она установила шумный рекорд по самому громкому мурлыканью среди домашних кошек (живущих)", — говорится в сообщении. Отмечается, что такую громкость можно сравнить со звуком кипящего чайника, этот показатель также близок к громкости стиральной машинки. Абсолютный рекорд по громкости мурлыканья, установленный в 2011 и 2015 годах, принадлежит двум другим кошкам из Британии. Громкость их мурлыканья составляет 67,8 децибела, отмечается в сообщении.
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великобритания, кембриджшир
Великобритания, Кембриджшир
В Британии кошка установила рекорд Гиннесса по самому громкому мурлыканью
В Британии кошка установила рекорд по мурлыканью громкостью в 54,59 децибела
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости.
Кошка в Великобритании попала в Книгу рекордов Гиннесса за самое громкое мурлыканье среди ныне живущих домашних кошек, говорится в сообщении, опубликованном во вторник на сайте
Книги.
"Четырнадцатилетняя домашняя короткошерстная кошка Белла из (города) Хантингдон, графство Кембриджшир в Великобритании, знает способ, чтобы ее услышали. С мурлыканьем громкостью в 54,59 децибела она установила шумный рекорд по самому громкому мурлыканью среди домашних кошек (живущих)", — говорится в сообщении.
Отмечается, что такую громкость можно сравнить со звуком кипящего чайника, этот показатель также близок к громкости стиральной машинки.
Абсолютный рекорд по громкости мурлыканья, установленный в 2011 и 2015 годах, принадлежит двум другим кошкам из Британии. Громкость их мурлыканья составляет 67,8 децибела, отмечается в сообщении.
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