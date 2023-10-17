https://ria.ru/20231017/reklama-1903233994.html

В Японии впервые использовали в рекламе девушку, сгенерированную ИИ

В Японии впервые использовали в рекламе девушку, сгенерированную ИИ - РИА Новости, 17.10.2023

В Японии впервые использовали в рекламе девушку, сгенерированную ИИ

В Японии впервые использовали в рекламе популярного зеленого чая в качестве модели образ девушки, сгенерированный при помощи искусственного интеллекта, сообщила РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T08:38

2023-10-17T08:38

2023-10-17T09:57

технологии

в мире

япония

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ТОКИО, 17 окт — РИА Новости. В Японии впервые использовали в рекламе популярного зеленого чая в качестве модели образ девушки, сгенерированный при помощи искусственного интеллекта, сообщила компания AI-model "Компания AI-model и компания Itoen впервые в Японии использовали в телерекламе зеленого чая "Oi-ocha ketekin-cha" модель, созданную искусственным интеллектом", — говорится в пресс-релизе.Утверждение, что такая реклама является первой в Японии, сделано на основании исследования НИИ общих вопросов телерекламы, объектом которого стали 1,017 миллиона рекламных роликов на пяти крупнейших телеканалах Японии, выпущенных с 20 ноября 2016 года по 7 августа 2023 года. Компания сообщает, что модель была создана искусственным интеллектом, участие дизайнера в последующей корректировке фона было крайне незначительным.

https://ria.ru/20230928/ii-1899123189.html

https://ria.ru/20230921/tekhnologii-1897888485.html

япония

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, в мире, япония