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В Японии впервые использовали в рекламе девушку, сгенерированную ИИ - РИА Новости, 17.10.2023
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08:38 17.10.2023 (обновлено: 09:57 17.10.2023)
https://ria.ru/20231017/reklama-1903233994.html
В Японии впервые использовали в рекламе девушку, сгенерированную ИИ
В Японии впервые использовали в рекламе девушку, сгенерированную ИИ - РИА Новости, 17.10.2023
В Японии впервые использовали в рекламе девушку, сгенерированную ИИ
В Японии впервые использовали в рекламе популярного зеленого чая в качестве модели образ девушки, сгенерированный при помощи искусственного интеллекта, сообщила РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T08:38
2023-10-17T09:57
технологии
в мире
япония
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ТОКИО, 17 окт — РИА Новости. В Японии впервые использовали в рекламе популярного зеленого чая в качестве модели образ девушки, сгенерированный при помощи искусственного интеллекта, сообщила компания AI-model "Компания AI-model и компания Itoen впервые в Японии использовали в телерекламе зеленого чая "Oi-ocha ketekin-cha" модель, созданную искусственным интеллектом", — говорится в пресс-релизе.Утверждение, что такая реклама является первой в Японии, сделано на основании исследования НИИ общих вопросов телерекламы, объектом которого стали 1,017 миллиона рекламных роликов на пяти крупнейших телеканалах Японии, выпущенных с 20 ноября 2016 года по 7 августа 2023 года. Компания сообщает, что модель была создана искусственным интеллектом, участие дизайнера в последующей корректировке фона было крайне незначительным.
https://ria.ru/20230928/ii-1899123189.html
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Дарья Буймова
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60
353
60
технологии, в мире, япония
Технологии, В мире, Япония
В Японии впервые использовали в рекламе девушку, сгенерированную ИИ

В Японии впервые использовали в рекламе зеленого чая модель, созданную ИИ

© ItoenРеклама зеленого чая "Oi-ocha ketekin-cha"
Реклама зеленого чая Oi-ocha ketekin-cha
© Itoen
Реклама зеленого чая "Oi-ocha ketekin-cha"
Читать ria.ru в
ТОКИО, 17 окт — РИА Новости. В Японии впервые использовали в рекламе популярного зеленого чая в качестве модели образ девушки, сгенерированный при помощи искусственного интеллекта, сообщила компания AI-model
"Компания AI-model и компания Itoen впервые в Японии использовали в телерекламе зеленого чая "Oi-ocha ketekin-cha" модель, созданную искусственным интеллектом", — говорится в пресс-релизе.
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28 сентября, 11:08
Утверждение, что такая реклама является первой в Японии, сделано на основании исследования НИИ общих вопросов телерекламы, объектом которого стали 1,017 миллиона рекламных роликов на пяти крупнейших телеканалах Японии, выпущенных с 20 ноября 2016 года по 7 августа 2023 года.
Компания сообщает, что модель была создана искусственным интеллектом, участие дизайнера в последующей корректировке фона было крайне незначительным.
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