https://ria.ru/20231017/reklama-1903233994.html
В Японии впервые использовали в рекламе девушку, сгенерированную ИИ
В Японии впервые использовали в рекламе девушку, сгенерированную ИИ - РИА Новости, 17.10.2023
В Японии впервые использовали в рекламе девушку, сгенерированную ИИ
В Японии впервые использовали в рекламе популярного зеленого чая в качестве модели образ девушки, сгенерированный при помощи искусственного интеллекта, сообщила РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T08:38
2023-10-17T08:38
2023-10-17T09:57
технологии
в мире
япония
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/11/1903249927_0:0:1091:614_1920x0_80_0_0_f6aaf30347db390d0fe0a1532475978a.png
ТОКИО, 17 окт — РИА Новости. В Японии впервые использовали в рекламе популярного зеленого чая в качестве модели образ девушки, сгенерированный при помощи искусственного интеллекта, сообщила компания AI-model "Компания AI-model и компания Itoen впервые в Японии использовали в телерекламе зеленого чая "Oi-ocha ketekin-cha" модель, созданную искусственным интеллектом", — говорится в пресс-релизе.Утверждение, что такая реклама является первой в Японии, сделано на основании исследования НИИ общих вопросов телерекламы, объектом которого стали 1,017 миллиона рекламных роликов на пяти крупнейших телеканалах Японии, выпущенных с 20 ноября 2016 года по 7 августа 2023 года. Компания сообщает, что модель была создана искусственным интеллектом, участие дизайнера в последующей корректировке фона было крайне незначительным.
https://ria.ru/20230928/ii-1899123189.html
https://ria.ru/20230921/tekhnologii-1897888485.html
япония
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/11/1903249927_226:0:1045:614_1920x0_80_0_0_8ce0134eb1bc03f57c344da0437c1512.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, в мире, япония
Технологии, В мире, Япония
В Японии впервые использовали в рекламе девушку, сгенерированную ИИ
В Японии впервые использовали в рекламе зеленого чая модель, созданную ИИ
ТОКИО, 17 окт — РИА Новости. В Японии впервые использовали в рекламе популярного зеленого чая в качестве модели образ девушки, сгенерированный при помощи искусственного интеллекта, сообщила компания AI-model
"Компания AI-model и компания Itoen впервые в Японии использовали в телерекламе зеленого чая "Oi-ocha ketekin-cha" модель, созданную искусственным интеллектом", — говорится в пресс-релизе.
Исследование показало, что большинство россиян пользуются сервисами с ИИ
Утверждение, что такая реклама является первой в Японии, сделано на основании исследования НИИ общих вопросов телерекламы, объектом которого стали 1,017 миллиона рекламных роликов на пяти крупнейших телеканалах Японии, выпущенных с 20 ноября 2016 года по 7 августа 2023 года.
Компания сообщает, что модель была создана искусственным интеллектом, участие дизайнера в последующей корректировке фона было крайне незначительным.
Путин призвал расширять изучение ИИ в образовательных программах