https://ria.ru/20231017/reb-1903230525.html

На российских танках появились новые системы РЭБ для защиты от FPV-дронов

На российских танках появились новые системы РЭБ для защиты от FPV-дронов - РИА Новости, 17.10.2023

На российских танках появились новые системы РЭБ для защиты от FPV-дронов

В российской армии появились новые системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые устанавливаются непосредственно на танк и не подпускают FPV-дроны противника... РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T07:51

2023-10-17T07:51

2023-10-17T07:51

вооруженные силы рф

безопасность

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МЕЛИТОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости. В российской армии появились новые системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые устанавливаются непосредственно на танк и не подпускают FPV-дроны противника ближе чем на 10 метров к защищенной таким устройством боевой машине, сообщил журналистам командир танкового взвода ВС РФ с позывным "Сова". "Появились новые системы РЭБ, которые устанавливаются прямо на танк. И, в принципе, они очень-очень хорошо себя показывают. Потому что беспилотники, ну любой беспилотник, падают в 10 метрах от танка. То есть любой FPV-дрон", - рассказал журналистам командир танкового взвода ВС РФ.По словам офицера, если обычный разведывательный дрон подлетит слишком близко к защищенной новым российским средством РЭБ боевой машине, он зависнет на месте и лишится связи со спутниками и своим оператором. Офицер отметил, что в последние несколько дней на линии фронта со стороны украинской армии в районе Работино и Вербового наблюдается затишье, но до этого был мощный натиск.

https://ria.ru/20231006/reb-1900840766.html

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2023

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вооруженные силы рф, безопасность