https://ria.ru/20231017/rakety-1903478661.html

Киев получил менее дюжины дальнобойных ракет ATACMS, пишут СМИ

Киев получил менее дюжины дальнобойных ракет ATACMS, пишут СМИ - РИА Новости, 17.10.2023

Киев получил менее дюжины дальнобойных ракет ATACMS, пишут СМИ

США передали Украине менее дюжины дальнобойных ракет ATACMS, сообщает во вторник агентство Associated Press. РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T23:18

2023-10-17T23:18

2023-10-17T23:18

в мире

украина

россия

сша

сергей лавров

владимир зеленский

джо байден

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/05/1821700240_0:258:3072:1986_1920x0_80_0_0_258349e63544b56c97dbe156073767ac.jpg

ВАШИНГТОН, 17 окт - РИА Новости. США передали Украине менее дюжины дальнобойных ракет ATACMS, сообщает во вторник агентство Associated Press. Газета New York Times со ссылкой на информированные источники во вторник сообщала, что президент США Джо Байден пообещал Владимиру Зеленскому дальнобойные ракеты ATACMS еще в сентябре, но только с ограниченным радиусом действия. Wall Street Journal во вторник писала, что небольшое количество ATACMS было тайно доставлено на Украину в последние дни. Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко заявил, что ATACMS уже на Украине, их использовали при ударе по городу Бердянску в Запорожской области. Как сообщил телеканал CNN со ссылкой на чиновника, США решили передать дальнобойные ракеты ATACMS Украине тайно, чтобы Россия не успела переместить оборудование и вооружения за пределы их радиуса действия. Как пишет агентство со ссылкой на неназванных чиновников, за последние несколько дней Украина получила "менее дюжины ракет". Ранее в октябре шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что США пока нечего объявить о возможности передать Киеву ракеты ATACMS. Официально о поставках комплексов дальностью порядка 300 километров американцы пока не объявляли, а сам Байден на соответствующий вопрос сказал, что в Белом доме "проработали" все просьбы Зеленского. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20231017/udary-1903376979.html

https://ria.ru/20231017/atacms-1903423042.html

украина

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, сша, сергей лавров, владимир зеленский, джо байден, нато, верховная рада украины, министерство обороны сша