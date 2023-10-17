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Киев получил менее дюжины дальнобойных ракет ATACMS, пишут СМИ - РИА Новости, 17.10.2023
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23:18 17.10.2023
https://ria.ru/20231017/rakety-1903478661.html
Киев получил менее дюжины дальнобойных ракет ATACMS, пишут СМИ
Киев получил менее дюжины дальнобойных ракет ATACMS, пишут СМИ - РИА Новости, 17.10.2023
Киев получил менее дюжины дальнобойных ракет ATACMS, пишут СМИ
США передали Украине менее дюжины дальнобойных ракет ATACMS, сообщает во вторник агентство Associated Press. РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T23:18
2023-10-17T23:18
в мире
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россия
сша
сергей лавров
владимир зеленский
джо байден
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ВАШИНГТОН, 17 окт - РИА Новости. США передали Украине менее дюжины дальнобойных ракет ATACMS, сообщает во вторник агентство Associated Press. Газета New York Times со ссылкой на информированные источники во вторник сообщала, что президент США Джо Байден пообещал Владимиру Зеленскому дальнобойные ракеты ATACMS еще в сентябре, но только с ограниченным радиусом действия. Wall Street Journal во вторник писала, что небольшое количество ATACMS было тайно доставлено на Украину в последние дни. Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко заявил, что ATACMS уже на Украине, их использовали при ударе по городу Бердянску в Запорожской области. Как сообщил телеканал CNN со ссылкой на чиновника, США решили передать дальнобойные ракеты ATACMS Украине тайно, чтобы Россия не успела переместить оборудование и вооружения за пределы их радиуса действия. Как пишет агентство со ссылкой на неназванных чиновников, за последние несколько дней Украина получила "менее дюжины ракет". Ранее в октябре шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что США пока нечего объявить о возможности передать Киеву ракеты ATACMS. Официально о поставках комплексов дальностью порядка 300 километров американцы пока не объявляли, а сам Байден на соответствующий вопрос сказал, что в Белом доме "проработали" все просьбы Зеленского. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20231017/udary-1903376979.html
https://ria.ru/20231017/atacms-1903423042.html
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в мире, украина, россия, сша, сергей лавров, владимир зеленский, джо байден, нато, верховная рада украины, министерство обороны сша
В мире, Украина, Россия, США, Сергей Лавров, Владимир Зеленский, Джо Байден, НАТО, Верховная Рада Украины, Министерство обороны США
Киев получил менее дюжины дальнобойных ракет ATACMS, пишут СМИ

AP News: США передали Украине менее дюжины дальнобойных ракет ATACMS

© AP Photo / South Korea Defense MinistryЗапуск ракеты ATACMS
Запуск ракеты ATACMS - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© AP Photo / South Korea Defense Ministry
Запуск ракеты ATACMS. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 окт - РИА Новости. США передали Украине менее дюжины дальнобойных ракет ATACMS, сообщает во вторник агентство Associated Press.
Газета New York Times со ссылкой на информированные источники во вторник сообщала, что президент США Джо Байден пообещал Владимиру Зеленскому дальнобойные ракеты ATACMS еще в сентябре, но только с ограниченным радиусом действия. Wall Street Journal во вторник писала, что небольшое количество ATACMS было тайно доставлено на Украину в последние дни. Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко заявил, что ATACMS уже на Украине, их использовали при ударе по городу Бердянску в Запорожской области. Как сообщил телеканал CNN со ссылкой на чиновника, США решили передать дальнобойные ракеты ATACMS Украине тайно, чтобы Россия не успела переместить оборудование и вооружения за пределы их радиуса действия.
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Как пишет агентство со ссылкой на неназванных чиновников, за последние несколько дней Украина получила "менее дюжины ракет".
Ранее в октябре шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что США пока нечего объявить о возможности передать Киеву ракеты ATACMS. Официально о поставках комплексов дальностью порядка 300 километров американцы пока не объявляли, а сам Байден на соответствующий вопрос сказал, что в Белом доме "проработали" все просьбы Зеленского.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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В миреУкраинаРоссияСШАСергей ЛавровВладимир ЗеленскийДжо БайденНАТОВерховная Рада УкраиныМинистерство обороны США
 
 
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