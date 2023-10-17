https://ria.ru/20231017/putin-1903449698.html
Подавить Россию невозможно, заявил Путин
Подавить Россию невозможно, заявил Путин - РИА Новости, 17.10.2023
Подавить Россию невозможно, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин, комментируя слова президента США Джо Байдена о желании подавить российского лидера, заявил в интервью "России 24", что дело в... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T19:56
2023-10-17T19:56
2023-10-17T20:19
россия
владимир путин
в мире
сша
европа
джо байден
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, комментируя слова президента США Джо Байдена о желании подавить российского лидера, заявил в интервью "России 24", что дело в интересах страны, и подавить интересы РФ невозможно.Ранее Байден, рассказывая о своих целях при возможном переизбрании на второй срок, заявил, что он планирует объединить Европу для "подавления" президента России."Я думаю, что дело же не во мне лично. Дело в интересах страны. И подавить интересы России невозможно, их придется учитывать", - сказал Путин.
https://ria.ru/20231017/putin-1903449487.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, в мире, сша, европа, джо байден
Россия, Владимир Путин, В мире, США, Европа, Джо Байден
Подавить Россию невозможно, заявил Путин
Путин заявил, что подавить интересы России невозможно, их придется учитывать