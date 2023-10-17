https://ria.ru/20231017/putin-1903449698.html

Подавить Россию невозможно, заявил Путин

Подавить Россию невозможно, заявил Путин - РИА Новости, 17.10.2023

Подавить Россию невозможно, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин, комментируя слова президента США Джо Байдена о желании подавить российского лидера, заявил в интервью "России 24", что дело в... РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T19:56

2023-10-17T19:56

2023-10-17T20:19

россия

владимир путин

в мире

сша

европа

джо байден

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, комментируя слова президента США Джо Байдена о желании подавить российского лидера, заявил в интервью "России 24", что дело в интересах страны, и подавить интересы РФ невозможно.Ранее Байден, рассказывая о своих целях при возможном переизбрании на второй срок, заявил, что он планирует объединить Европу для "подавления" президента России."Я думаю, что дело же не во мне лично. Дело в интересах страны. И подавить интересы России невозможно, их придется учитывать", - сказал Путин.

https://ria.ru/20231017/putin-1903449487.html

россия

сша

европа

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, в мире, сша, европа, джо байден