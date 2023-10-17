https://ria.ru/20231017/putin-1903449487.html

Путин назвал Байдена одним из наиболее опытных политиков в мире

Путин назвал Байдена одним из наиболее опытных политиков в мире - РИА Новости, 17.10.2023

Путин назвал Байдена одним из наиболее опытных политиков в мире

Президент США Джо Байден один наиболее опытных политиков в мире по пребыванию в высших эшелонах власти, если у них нет других задач как строить отношения... РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T19:56

2023-10-17T19:56

2023-10-17T20:13

россия

сша

джо байден

владимир путин

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден один наиболее опытных политиков в мире по пребыванию в высших эшелонах власти, если у них нет других задач как строить отношения Россией, это уже неплохо, заявил российский лидер Владимир Путин в эфире "Россия 24"."Я считаю, что Байден, безусловно, является одним из наиболее опытных политиков в мире в целом - по времени пребывания в так называемых высших эшелонах власти. Он давно в политике. Конечно, человек опытный и знает какие задачи перед собой ставить, как их добиваться. Если у них других задач нет, кроме как строить отношения с Россией, то это в известном смысле неплохо", - сказал он в эфире "Россия 24", комментируя слова президента США как одной из задачи на следующий срок - подавление лидера РФ.

https://ria.ru/20231017/putin-1903265414.html

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россия, сша, джо байден, владимир путин