https://ria.ru/20231017/putin-1903449487.html
Путин назвал Байдена одним из наиболее опытных политиков в мире
Путин назвал Байдена одним из наиболее опытных политиков в мире - РИА Новости, 17.10.2023
Путин назвал Байдена одним из наиболее опытных политиков в мире
Президент США Джо Байден один наиболее опытных политиков в мире по пребыванию в высших эшелонах власти, если у них нет других задач как строить отношения... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T19:56
2023-10-17T19:56
2023-10-17T20:13
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владимир путин
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден один наиболее опытных политиков в мире по пребыванию в высших эшелонах власти, если у них нет других задач как строить отношения Россией, это уже неплохо, заявил российский лидер Владимир Путин в эфире "Россия 24"."Я считаю, что Байден, безусловно, является одним из наиболее опытных политиков в мире в целом - по времени пребывания в так называемых высших эшелонах власти. Он давно в политике. Конечно, человек опытный и знает какие задачи перед собой ставить, как их добиваться. Если у них других задач нет, кроме как строить отношения с Россией, то это в известном смысле неплохо", - сказал он в эфире "Россия 24", комментируя слова президента США как одной из задачи на следующий срок - подавление лидера РФ.
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россия, сша, джо байден, владимир путин
Россия, США, Джо Байден, Владимир Путин
Путин назвал Байдена одним из наиболее опытных политиков в мире
Путин назвал Байдена одним из наиболее опытных политиков в мире