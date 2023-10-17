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Путин назвал Байдена одним из наиболее опытных политиков в мире - РИА Новости, 17.10.2023
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19:56 17.10.2023 (обновлено: 20:13 17.10.2023)
https://ria.ru/20231017/putin-1903449487.html
Путин назвал Байдена одним из наиболее опытных политиков в мире
Путин назвал Байдена одним из наиболее опытных политиков в мире - РИА Новости, 17.10.2023
Путин назвал Байдена одним из наиболее опытных политиков в мире
Президент США Джо Байден один наиболее опытных политиков в мире по пребыванию в высших эшелонах власти, если у них нет других задач как строить отношения... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T19:56
2023-10-17T20:13
россия
сша
джо байден
владимир путин
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден один наиболее опытных политиков в мире по пребыванию в высших эшелонах власти, если у них нет других задач как строить отношения Россией, это уже неплохо, заявил российский лидер Владимир Путин в эфире "Россия 24"."Я считаю, что Байден, безусловно, является одним из наиболее опытных политиков в мире в целом - по времени пребывания в так называемых высших эшелонах власти. Он давно в политике. Конечно, человек опытный и знает какие задачи перед собой ставить, как их добиваться. Если у них других задач нет, кроме как строить отношения с Россией, то это в известном смысле неплохо", - сказал он в эфире "Россия 24", комментируя слова президента США как одной из задачи на следующий срок - подавление лидера РФ.
https://ria.ru/20231017/putin-1903265414.html
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россия, сша, джо байден, владимир путин
Россия, США, Джо Байден, Владимир Путин
Путин назвал Байдена одним из наиболее опытных политиков в мире

Путин назвал Байдена одним из наиболее опытных политиков в мире

© РИА Новости / Сергей Бобылев / POOLПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© РИА Новости / Сергей Бобылев / POOL
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден один наиболее опытных политиков в мире по пребыванию в высших эшелонах власти, если у них нет других задач как строить отношения Россией, это уже неплохо, заявил российский лидер Владимир Путин в эфире "Россия 24".
"Я считаю, что Байден, безусловно, является одним из наиболее опытных политиков в мире в целом - по времени пребывания в так называемых высших эшелонах власти. Он давно в политике. Конечно, человек опытный и знает какие задачи перед собой ставить, как их добиваться. Если у них других задач нет, кроме как строить отношения с Россией, то это в известном смысле неплохо", - сказал он в эфире "Россия 24", комментируя слова президента США как одной из задачи на следующий срок - подавление лидера РФ.
Москва-река и Кремль - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
В Кремле прокомментировали слова Байдена о "подавлении" Путина
Вчера, 10:52
 
РоссияСШАДжо БайденВладимир Путин
 
 
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