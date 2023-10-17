https://ria.ru/20231017/putin-1903381207.html
Путин провел переговоры с президентом Монголии
Путин провел переговоры с президентом Монголии - РИА Новости, 17.10.2023
Путин провел переговоры с президентом Монголии
Товарооборот России и Монголии в прошлом году вырос на 40%, заявил президент Владимир Путин на встрече со своим монгольским коллегой Ухнагийном Хурэлсухом в... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T16:33
2023-10-17T16:33
2023-10-17T17:21
экономика
монголия
россия
китай
владимир путин
ухнагийн хурэлсух
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/11/1903401146_0:136:3046:1850_1920x0_80_0_0_167b88b2d168f6cd1ef2f88005571a81.jpg
ПЕКИН, 17 окт — РИА Новости. Товарооборот России и Монголии в прошлом году вырос на 40%, заявил президент Владимир Путин на встрече со своим монгольским коллегой Ухнагийном Хурэлсухом в Пекине."В прошлом году у нас был значительный рост товарооборота, 40%, в этом году он скорректировался немного. Ну зато у нас есть о чем поговорить, и наши межправкомиссии должны уделять этому соответствующее внимание", — сказал он.Путин отметил, что у Москвы и Улан-Батора есть значимые многоплановые проекты, в том числе реализуемые совместно с Пекином. В качестве примера глава государства указал на строительство газопроводной системы через Монголию в Китай.По его словам, все участники согласны с проектом и хотят работать для его запуска. Как уточнил российский лидер, он думает, что реализация строительства будет продвигаться "хорошими темпами".Он предложил президенту Монголии подробно поговорить и о других проектах."У нас есть очень большой интерес сотрудничества с Россией по всем крупным проектам, которые мы планируем реализовать в ближайшие годы", — заявил Хурэлсух.В частности, политик перечислил энергетику, железные дороги и автомагистрали.Он также отметил, что приоритетом внешней политики Улан-Батора всегда было развитие отношений с Москвой, а монгольский народ на протяжении многих веков с теплотой и дружбой относился к российскому народу.Политик напомнил, что в следующем году исполняется 85 лет с совместной победы СССР и Монголии в боях на Халхин-Голе."Я еще раз подтверждаю свое приглашение вам посетить нашу прекрасную страну с государственным визитом во время празднования этого юбилея", — сказал Хурэлсух Путину.Президент России находится с официальным визитом в Китае, где принимает участие в форуме "Один пояс, один путь".
https://ria.ru/20230927/mchs-1898877789.html
https://ria.ru/20230924/sotrudnichestvo-1898282452.html
https://ria.ru/20231017/diplomatiya-1903189568.html
монголия
россия
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/11/1903401146_59:0:2790:2048_1920x0_80_0_0_b489c929822bf096931c58a3b20c84b1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, монголия, россия, китай, владимир путин, ухнагийн хурэлсух
Экономика, Монголия, Россия, Китай, Владимир Путин, Ухнагийн Хурэлсух
Путин провел переговоры с президентом Монголии
Путин: товарооборот России и Монголии вырос на 40 процентов
ПЕКИН, 17 окт — РИА Новости. Товарооборот России и Монголии в прошлом году вырос на 40%, заявил президент Владимир Путин на встрече со своим монгольским коллегой Ухнагийном Хурэлсухом в Пекине.
«
"В прошлом году у нас был значительный рост товарооборота, 40%, в этом году он скорректировался немного. Ну зато у нас есть о чем поговорить, и наши межправкомиссии должны уделять этому соответствующее внимание", — сказал он.
Путин отметил, что у Москвы и Улан-Батора есть значимые многоплановые проекты, в том числе реализуемые совместно с Пекином. В качестве примера глава государства указал на строительство газопроводной системы через Монголию в Китай.
По его словам, все участники согласны с проектом и хотят работать для его запуска. Как уточнил российский лидер, он думает, что реализация строительства будет продвигаться "хорошими темпами".
Вице-премьер Монголии заявил о решении закупить российскую пожарную технику
Он предложил президенту Монголии подробно поговорить и о других проектах.
"У нас есть очень большой интерес сотрудничества с Россией по всем крупным проектам, которые мы планируем реализовать в ближайшие годы", — заявил Хурэлсух.
В частности, политик перечислил энергетику, железные дороги и автомагистрали.
Володин выступил за многоформатное развитие сотрудничества с Монголией
Он также отметил, что приоритетом внешней политики Улан-Батора всегда было развитие отношений с Москвой, а монгольский народ на протяжении многих веков с теплотой и дружбой относился к российскому народу.
Политик напомнил, что в следующем году исполняется 85 лет с совместной победы СССР и Монголии в боях на Халхин-Голе.
«
"Я еще раз подтверждаю свое приглашение вам посетить нашу прекрасную страну с государственным визитом во время празднования этого юбилея", — сказал Хурэлсух Путину.
Президент России находится с официальным визитом в Китае, где принимает участие в форуме "Один пояс, один путь".
Межгосударственные отношения РФ и Монголии