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Путин провел переговоры с президентом Монголии - РИА Новости, 17.10.2023
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16:33 17.10.2023 (обновлено: 17:21 17.10.2023)
https://ria.ru/20231017/putin-1903381207.html
Путин провел переговоры с президентом Монголии
Путин провел переговоры с президентом Монголии - РИА Новости, 17.10.2023
Путин провел переговоры с президентом Монголии
Товарооборот России и Монголии в прошлом году вырос на 40%, заявил президент Владимир Путин на встрече со своим монгольским коллегой Ухнагийном Хурэлсухом в... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T16:33
2023-10-17T17:21
экономика
монголия
россия
китай
владимир путин
ухнагийн хурэлсух
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ПЕКИН, 17 окт — РИА Новости. Товарооборот России и Монголии в прошлом году вырос на 40%, заявил президент Владимир Путин на встрече со своим монгольским коллегой Ухнагийном Хурэлсухом в Пекине.&quot;В прошлом году у нас был значительный рост товарооборота, 40%, в этом году он скорректировался немного. Ну зато у нас есть о чем поговорить, и наши межправкомиссии должны уделять этому соответствующее внимание&quot;, — сказал он.Путин отметил, что у Москвы и Улан-Батора есть значимые многоплановые проекты, в том числе реализуемые совместно с Пекином. В качестве примера глава государства указал на строительство газопроводной системы через Монголию в Китай.По его словам, все участники согласны с проектом и хотят работать для его запуска. Как уточнил российский лидер, он думает, что реализация строительства будет продвигаться "хорошими темпами".Он предложил президенту Монголии подробно поговорить и о других проектах."У нас есть очень большой интерес сотрудничества с Россией по всем крупным проектам, которые мы планируем реализовать в ближайшие годы", — заявил Хурэлсух.В частности, политик перечислил энергетику, железные дороги и автомагистрали.Он также отметил, что приоритетом внешней политики Улан-Батора всегда было развитие отношений с Москвой, а монгольский народ на протяжении многих веков с теплотой и дружбой относился к российскому народу.Политик напомнил, что в следующем году исполняется 85 лет с совместной победы СССР и Монголии в боях на Халхин-Голе.&quot;Я еще раз подтверждаю свое приглашение вам посетить нашу прекрасную страну с государственным визитом во время празднования этого юбилея&quot;, — сказал Хурэлсух Путину.Президент России находится с официальным визитом в Китае, где принимает участие в форуме "Один пояс, один путь".
https://ria.ru/20230927/mchs-1898877789.html
https://ria.ru/20230924/sotrudnichestvo-1898282452.html
https://ria.ru/20231017/diplomatiya-1903189568.html
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экономика, монголия, россия, китай, владимир путин, ухнагийн хурэлсух
Экономика, Монголия, Россия, Китай, Владимир Путин, Ухнагийн Хурэлсух
Путин провел переговоры с президентом Монголии

Путин: товарооборот России и Монголии вырос на 40 процентов

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух во время встречи в Пекине. 17 октября 2023 года
Президент РФ Владимир Путин и президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух во время встречи в Пекине. 17 октября 2023 года - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин и президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух во время встречи в Пекине. 17 октября 2023 года
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ПЕКИН, 17 окт — РИА Новости. Товарооборот России и Монголии в прошлом году вырос на 40%, заявил президент Владимир Путин на встрече со своим монгольским коллегой Ухнагийном Хурэлсухом в Пекине.
«

"В прошлом году у нас был значительный рост товарооборота, 40%, в этом году он скорректировался немного. Ну зато у нас есть о чем поговорить, и наши межправкомиссии должны уделять этому соответствующее внимание", — сказал он.

Путин отметил, что у Москвы и Улан-Батора есть значимые многоплановые проекты, в том числе реализуемые совместно с Пекином. В качестве примера глава государства указал на строительство газопроводной системы через Монголию в Китай.
По его словам, все участники согласны с проектом и хотят работать для его запуска. Как уточнил российский лидер, он думает, что реализация строительства будет продвигаться "хорошими темпами".
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Он предложил президенту Монголии подробно поговорить и о других проектах.
"У нас есть очень большой интерес сотрудничества с Россией по всем крупным проектам, которые мы планируем реализовать в ближайшие годы", — заявил Хурэлсух.
В частности, политик перечислил энергетику, железные дороги и автомагистрали.
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Он также отметил, что приоритетом внешней политики Улан-Батора всегда было развитие отношений с Москвой, а монгольский народ на протяжении многих веков с теплотой и дружбой относился к российскому народу.
Политик напомнил, что в следующем году исполняется 85 лет с совместной победы СССР и Монголии в боях на Халхин-Голе.
«

"Я еще раз подтверждаю свое приглашение вам посетить нашу прекрасную страну с государственным визитом во время празднования этого юбилея", — сказал Хурэлсух Путину.

Президент России находится с официальным визитом в Китае, где принимает участие в форуме "Один пояс, один путь".
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