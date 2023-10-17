https://ria.ru/20231017/putin-1903381207.html

Путин провел переговоры с президентом Монголии

Путин провел переговоры с президентом Монголии - РИА Новости, 17.10.2023

Путин провел переговоры с президентом Монголии

Товарооборот России и Монголии в прошлом году вырос на 40%, заявил президент Владимир Путин на встрече со своим монгольским коллегой Ухнагийном Хурэлсухом в... РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T16:33

2023-10-17T16:33

2023-10-17T17:21

экономика

монголия

россия

китай

владимир путин

ухнагийн хурэлсух

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ПЕКИН, 17 окт — РИА Новости. Товарооборот России и Монголии в прошлом году вырос на 40%, заявил президент Владимир Путин на встрече со своим монгольским коллегой Ухнагийном Хурэлсухом в Пекине."В прошлом году у нас был значительный рост товарооборота, 40%, в этом году он скорректировался немного. Ну зато у нас есть о чем поговорить, и наши межправкомиссии должны уделять этому соответствующее внимание", — сказал он.Путин отметил, что у Москвы и Улан-Батора есть значимые многоплановые проекты, в том числе реализуемые совместно с Пекином. В качестве примера глава государства указал на строительство газопроводной системы через Монголию в Китай.По его словам, все участники согласны с проектом и хотят работать для его запуска. Как уточнил российский лидер, он думает, что реализация строительства будет продвигаться "хорошими темпами".Он предложил президенту Монголии подробно поговорить и о других проектах."У нас есть очень большой интерес сотрудничества с Россией по всем крупным проектам, которые мы планируем реализовать в ближайшие годы", — заявил Хурэлсух.В частности, политик перечислил энергетику, железные дороги и автомагистрали.Он также отметил, что приоритетом внешней политики Улан-Батора всегда было развитие отношений с Москвой, а монгольский народ на протяжении многих веков с теплотой и дружбой относился к российскому народу.Политик напомнил, что в следующем году исполняется 85 лет с совместной победы СССР и Монголии в боях на Халхин-Голе."Я еще раз подтверждаю свое приглашение вам посетить нашу прекрасную страну с государственным визитом во время празднования этого юбилея", — сказал Хурэлсух Путину.Президент России находится с официальным визитом в Китае, где принимает участие в форуме "Один пояс, один путь".

https://ria.ru/20230927/mchs-1898877789.html

https://ria.ru/20230924/sotrudnichestvo-1898282452.html

https://ria.ru/20231017/diplomatiya-1903189568.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, монголия, россия, китай, владимир путин, ухнагийн хурэлсух