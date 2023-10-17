https://ria.ru/20231017/putin-1903265414.html

В Кремле прокомментировали слова Байдена о "подавлении" Путина

В Кремле прокомментировали слова Байдена о "подавлении" Путина - РИА Новости, 17.10.2023

В Кремле прокомментировали слова Байдена о "подавлении" Путина

Попытки США подавить Россию обречены на провал, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя соответствующее заявление американского лидера Джо РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T10:52

2023-10-17T10:52

2023-10-17T16:13

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ПЕКИН, 17 окт — РИА Новости. Попытки США подавить Россию обречены на провал, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя соответствующее заявление американского лидера Джо Байдена. "Пока у них ничего не получается и дальше тоже не получится", — подчеркнул он.Песков подчеркнул, что это не новые идеи, об этом говорит и Байден, и европейские лидеры."Они все хотят подавлять Россию, все хотят подавлять Путина. Они с трудом могут объяснить, зачем им это нужно, они с трудом могут объяснить результативность своих усилий в этом направлении до сих пор", — указал представитель Кремля. При этом он отметил, что западным политикам рано или поздно "придется объяснять своим налогоплательщикам", почему они впустую тратили деньги на антироссийские действия.

https://ria.ru/20231016/bayden-1903064110.html

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

в мире, россия, сша, джо байден, дмитрий песков, владимир путин