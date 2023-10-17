https://ria.ru/20231017/putin-1903265414.html
В Кремле прокомментировали слова Байдена о "подавлении" Путина
В Кремле прокомментировали слова Байдена о "подавлении" Путина - РИА Новости, 17.10.2023
В Кремле прокомментировали слова Байдена о "подавлении" Путина
Попытки США подавить Россию обречены на провал, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя соответствующее заявление американского лидера Джо РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T10:52
2023-10-17T10:52
2023-10-17T16:13
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ПЕКИН, 17 окт — РИА Новости. Попытки США подавить Россию обречены на провал, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя соответствующее заявление американского лидера Джо Байдена. "Пока у них ничего не получается и дальше тоже не получится", — подчеркнул он.Песков подчеркнул, что это не новые идеи, об этом говорит и Байден, и европейские лидеры."Они все хотят подавлять Россию, все хотят подавлять Путина. Они с трудом могут объяснить, зачем им это нужно, они с трудом могут объяснить результативность своих усилий в этом направлении до сих пор", — указал представитель Кремля. При этом он отметил, что западным политикам рано или поздно "придется объяснять своим налогоплательщикам", почему они впустую тратили деньги на антироссийские действия.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, сша, джо байден, дмитрий песков, владимир путин
В мире, Россия, США, Джо Байден, Дмитрий Песков, Владимир Путин
В Кремле прокомментировали слова Байдена о "подавлении" Путина
Песков: Запад хочет подавить Россию и Путина, это не новая идея
ПЕКИН, 17 окт — РИА Новости. Попытки США подавить Россию обречены на провал, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя соответствующее заявление американского лидера Джо Байдена.
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"Пока у них ничего не получается и дальше тоже не получится", — подчеркнул он.
Накануне Байден, рассказывая о своих целях при возможном переизбрании на второй срок, заявил, что он планирует объединить Европу для "подавления" президента России Владимира Путина.
Песков подчеркнул, что это не новые идеи, об этом говорит и Байден, и европейские лидеры.
"Они все хотят подавлять Россию, все хотят подавлять Путина. Они с трудом могут объяснить, зачем им это нужно, они с трудом могут объяснить результативность своих усилий в этом направлении до сих пор", — указал представитель Кремля.
При этом он отметил, что западным политикам рано или поздно "придется объяснять своим налогоплательщикам", почему они впустую тратили деньги на антироссийские действия.
Медведев прокомментировал слова Байдена о подавлении российских властей