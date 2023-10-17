Рейтинг@Mail.ru
В Кремле прокомментировали слова Байдена о "подавлении" Путина - РИА Новости, 17.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:52 17.10.2023 (обновлено: 16:13 17.10.2023)
https://ria.ru/20231017/putin-1903265414.html
В Кремле прокомментировали слова Байдена о "подавлении" Путина
В Кремле прокомментировали слова Байдена о "подавлении" Путина - РИА Новости, 17.10.2023
В Кремле прокомментировали слова Байдена о "подавлении" Путина
Попытки США подавить Россию обречены на провал, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя соответствующее заявление американского лидера Джо РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T10:52
2023-10-17T16:13
в мире
россия
сша
джо байден
дмитрий песков
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889503138_0:151:3104:1897_1920x0_80_0_0_4b48e5f9a9b17eeac3608b9ae19523d3.jpg
ПЕКИН, 17 окт — РИА Новости. Попытки США подавить Россию обречены на провал, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя соответствующее заявление американского лидера Джо Байдена. &quot;Пока у них ничего не получается и дальше тоже не получится&quot;, — подчеркнул он.Песков подчеркнул, что это не новые идеи, об этом говорит и Байден, и европейские лидеры."Они все хотят подавлять Россию, все хотят подавлять Путина. Они с трудом могут объяснить, зачем им это нужно, они с трудом могут объяснить результативность своих усилий в этом направлении до сих пор", — указал представитель Кремля. При этом он отметил, что западным политикам рано или поздно "придется объяснять своим налогоплательщикам", почему они впустую тратили деньги на антироссийские действия.
https://ria.ru/20231016/bayden-1903064110.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889503138_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_f7a99da54193cf6c79d3d482c17f83be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, джо байден, дмитрий песков, владимир путин
В мире, Россия, США, Джо Байден, Дмитрий Песков, Владимир Путин
В Кремле прокомментировали слова Байдена о "подавлении" Путина

Песков: Запад хочет подавить Россию и Путина, это не новая идея

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМосква-река и Кремль
Москва-река и Кремль - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Москва-река и Кремль. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 17 окт — РИА Новости. Попытки США подавить Россию обречены на провал, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя соответствующее заявление американского лидера Джо Байдена.
«

"Пока у них ничего не получается и дальше тоже не получится", — подчеркнул он.

Накануне Байден, рассказывая о своих целях при возможном переизбрании на второй срок, заявил, что он планирует объединить Европу для "подавления" президента России Владимира Путина.

Песков подчеркнул, что это не новые идеи, об этом говорит и Байден, и европейские лидеры.
"Они все хотят подавлять Россию, все хотят подавлять Путина. Они с трудом могут объяснить, зачем им это нужно, они с трудом могут объяснить результативность своих усилий в этом направлении до сих пор", — указал представитель Кремля.
При этом он отметил, что западным политикам рано или поздно "придется объяснять своим налогоплательщикам", почему они впустую тратили деньги на антироссийские действия.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
Медведев прокомментировал слова Байдена о подавлении российских властей
16 октября, 14:38
 
В миреРоссияСШАДжо БайденДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала