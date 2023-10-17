https://ria.ru/20231017/putin-1903258645.html
Путин заявил о росте товарооборота России и Вьетнама
Путин заявил о росте товарооборота России и Вьетнама - РИА Новости, 17.10.2023
Путин заявил о росте товарооборота России и Вьетнама
Президент РФ Владимир Путин заявил, что в прошлом году наблюдался спад торгово-экономического взаимодействия РФ и Вьетнама, но за первые 6 месяцев текущего года РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T10:26
2023-10-17T10:26
2023-10-17T12:04
вьетнам
россия
в мире
владимир путин
экономика
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ПЕКИН, 17 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в прошлом году наблюдался спад торгово-экономического взаимодействия РФ и Вьетнама, но за первые 6 месяцев текущего года ситуация скорректировалась, товарооборот вырос более чем на шесть процентов."К сожалению, в прошлом году мы наблюдали некоторый спад торгово-экономического взаимодействия, но в этом году наблюдаем определённую корректировку в сторону повышения. Рост составил за первые 6 месяцев текущего года 6 с лишним процентов", - сказал Путин на встрече с президентом Вьетнама Во Ван Тхыонгом на полях форума "Один пояс - один путь".По его словам, для развития торговых связей нужными темпами работает смешанная правительственная комиссия двух стран.
https://ria.ru/20231015/rf-1902916430.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вьетнам, россия, в мире, владимир путин, экономика
Вьетнам, Россия, В мире, Владимир Путин, Экономика
Путин заявил о росте товарооборота России и Вьетнама
Путин заявил о росте товарооборота России и Вьетнама на шесть процентов
ПЕКИН, 17 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в прошлом году наблюдался спад торгово-экономического взаимодействия РФ и Вьетнама, но за первые 6 месяцев текущего года ситуация скорректировалась, товарооборот вырос более чем на шесть процентов.
"К сожалению, в прошлом году мы наблюдали некоторый спад торгово-экономического взаимодействия, но в этом году наблюдаем определённую корректировку в сторону повышения. Рост составил за первые 6 месяцев текущего года 6 с лишним процентов", - сказал Путин на встрече с президентом Вьетнама Во Ван Тхыонгом на полях форума "Один пояс - один путь".
По его словам, для развития торговых связей нужными темпами работает смешанная правительственная комиссия двух стран.
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