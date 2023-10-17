https://ria.ru/20231017/putin-1903250268.html

Песков заявил, что конкурентов в России у Путина нет

Песков заявил, что конкурентов в России у Путина нет - РИА Новости, 17.10.2023

Песков заявил, что конкурентов в России у Путина нет

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что в настоящий момент конкурентов у главы государства Владимира Путина в России "нет и быть не может". РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T09:54

2023-10-17T09:54

2023-10-17T10:57

россия

политика

владимир путин

дмитрий песков

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ПЕКИН, 17 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что в настоящий момент конкурентов у главы государства Владимира Путина в России "нет и быть не может"."Мы неоднократно говорили, что президент Путин, безусловно, является политиком, государственным деятелем номер один у нас в стране. И мое личное мнение - хотя я вряд ли имею право его говорить - но, нарушая правила, могу сказать, что у него конкурентов в настоящий момент нет и быть не может в Российской Федерации", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20230912/vybory-1895772110.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, политика, владимир путин, дмитрий песков