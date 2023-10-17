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Песков заявил, что конкурентов в России у Путина нет - РИА Новости, 17.10.2023
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09:54 17.10.2023 (обновлено: 10:57 17.10.2023)
https://ria.ru/20231017/putin-1903250268.html
Песков заявил, что конкурентов в России у Путина нет
Песков заявил, что конкурентов в России у Путина нет - РИА Новости, 17.10.2023
Песков заявил, что конкурентов в России у Путина нет
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что в настоящий момент конкурентов у главы государства Владимира Путина в России "нет и быть не может". РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T09:54
2023-10-17T10:57
россия
политика
владимир путин
дмитрий песков
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ПЕКИН, 17 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что в настоящий момент конкурентов у главы государства Владимира Путина в России "нет и быть не может"."Мы неоднократно говорили, что президент Путин, безусловно, является политиком, государственным деятелем номер один у нас в стране. И мое личное мнение - хотя я вряд ли имею право его говорить - но, нарушая правила, могу сказать, что у него конкурентов в настоящий момент нет и быть не может в Российской Федерации", - сказал Песков журналистам.
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россия, политика, владимир путин, дмитрий песков
Россия, Политика, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Песков заявил, что конкурентов в России у Путина нет

Песков: конкурентов в России у Путина нет, он государственный деятель номер один

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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ПЕКИН, 17 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что в настоящий момент конкурентов у главы государства Владимира Путина в России "нет и быть не может".
"Мы неоднократно говорили, что президент Путин, безусловно, является политиком, государственным деятелем номер один у нас в стране. И мое личное мнение - хотя я вряд ли имею право его говорить - но, нарушая правила, могу сказать, что у него конкурентов в настоящий момент нет и быть не может в Российской Федерации", - сказал Песков журналистам.
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