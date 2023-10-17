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Путин в Китае встретится с премьер-министром Пакистана - РИА Новости, 17.10.2023
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09:49 17.10.2023 (обновлено: 10:11 17.10.2023)
https://ria.ru/20231017/putin-1903249089.html
Путин в Китае встретится с премьер-министром Пакистана
Путин в Китае встретится с премьер-министром Пакистана - РИА Новости, 17.10.2023
Путин в Китае встретится с премьер-министром Пакистана
Президент РФ Владимир Путин в рамках форума "Один пояс - один путь" встретится с главой переходного правительства, премьер-министром Пакистана Анваар-уль-Хак... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T09:49
2023-10-17T10:11
пакистан
китай
владимир путин
в мире
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ПЕКИН, 17 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в рамках форума "Один пояс - один путь" встретится с главой переходного правительства, премьер-министром Пакистана Анваар-уль-Хак Какаром, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."На сегодняшний день заключительная встреча будет с Пакистаном. Это то, что сегодня рано утром удалось согласовать. Остальное все будет по плану", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20231017/putin-1903250268.html
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пакистан, китай, владимир путин, в мире
Пакистан, Китай, Владимир Путин, В мире
Путин в Китае встретится с премьер-министром Пакистана

Путин в рамках форума "Один пояс, один путь" встретится с премьером Пакистана

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© РИА Новости / Сергей Ильин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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ПЕКИН, 17 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в рамках форума "Один пояс - один путь" встретится с главой переходного правительства, премьер-министром Пакистана Анваар-уль-Хак Какаром, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"На сегодняшний день заключительная встреча будет с Пакистаном. Это то, что сегодня рано утром удалось согласовать. Остальное все будет по плану", - сказал Песков журналистам.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
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