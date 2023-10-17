https://ria.ru/20231017/putin-1903249089.html
Путин в Китае встретится с премьер-министром Пакистана
Путин в Китае встретится с премьер-министром Пакистана - РИА Новости, 17.10.2023
Путин в Китае встретится с премьер-министром Пакистана
Президент РФ Владимир Путин в рамках форума "Один пояс - один путь" встретится с главой переходного правительства, премьер-министром Пакистана Анваар-уль-Хак... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T09:49
2023-10-17T09:49
2023-10-17T10:11
пакистан
китай
владимир путин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732956513_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_214150372f7791c448d08959def21dbe.jpg
ПЕКИН, 17 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в рамках форума "Один пояс - один путь" встретится с главой переходного правительства, премьер-министром Пакистана Анваар-уль-Хак Какаром, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."На сегодняшний день заключительная встреча будет с Пакистаном. Это то, что сегодня рано утром удалось согласовать. Остальное все будет по плану", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20231017/putin-1903250268.html
пакистан
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732956513_170:176:2666:2048_1920x0_80_0_0_8d88e9980250a592ef7c05a5aeefd205.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пакистан, китай, владимир путин, в мире
Пакистан, Китай, Владимир Путин, В мире
Путин в Китае встретится с премьер-министром Пакистана
Путин в рамках форума "Один пояс, один путь" встретится с премьером Пакистана