https://ria.ru/20231017/putin-1903249089.html

Путин в Китае встретится с премьер-министром Пакистана

Путин в Китае встретится с премьер-министром Пакистана - РИА Новости, 17.10.2023

Путин в Китае встретится с премьер-министром Пакистана

Президент РФ Владимир Путин в рамках форума "Один пояс - один путь" встретится с главой переходного правительства, премьер-министром Пакистана Анваар-уль-Хак... РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T09:49

2023-10-17T09:49

2023-10-17T10:11

пакистан

китай

владимир путин

в мире

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ПЕКИН, 17 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в рамках форума "Один пояс - один путь" встретится с главой переходного правительства, премьер-министром Пакистана Анваар-уль-Хак Какаром, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."На сегодняшний день заключительная встреча будет с Пакистаном. Это то, что сегодня рано утром удалось согласовать. Остальное все будет по плану", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20231017/putin-1903250268.html

пакистан

китай

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

пакистан, китай, владимир путин, в мире