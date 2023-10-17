https://ria.ru/20231017/pushkov-1903225062.html
Пушков ответил на слова "самонадеянного" Байдена о двух войнах
Пушков ответил на слова "самонадеянного" Байдена о двух войнах - РИА Новости, 17.10.2023
Пушков ответил на слова "самонадеянного" Байдена о двух войнах
Ряд факторов может серьезно повлиять на возможности США одновременно справляться с кризисами в Израиле и на Украине, такое мнение высказал сенатор Алексей... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T05:48
2023-10-17T05:48
2023-10-17T05:48
в мире
сша
израиль
украина
джо байден
алексей пушков
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/04/1595997907_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0422c847c5c80830c5ddafef2bb6a2c4.jpg
МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Ряд факторов может серьезно повлиять на возможности США одновременно справляться с кризисами в Израиле и на Украине, такое мнение высказал сенатор Алексей Пушков, комментируя слова президента Джо Байдена о способности Штатов поддерживать обе страны.Как ранее заявил Байден, США располагают достаточными ресурсами, чтобы одновременно оказывать поддержку как Украине, так и Израилю в свете нынешнего обострения конфликта в Газе."Байден самонадеянно заявил, что США могут справляться одновременно и с ближневосточным, и с украинским кризисами. Посмотрим, куда это заведет его и США вместе с ним в предвыборный год", - написал Пушков в своем Telegram-канале.Он напомнил, что общественное мнение в США расколото, "как никогда ранее", а республиканцы в конгрессе требуют перенаправить средства с помощи Украине на поддержку Израиля. Кроме того, Израилю не хватает боеприпасов для объявленной им "затяжной военной кампании" против ХАМАС, их могут поставить только США, но снарядов не хватает и Украине."Все это может серьезно повлиять на возможности США справляться с двумя кризисами одновременно", - резюмировал сенатор.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства.Военное крыло палестинского движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы". Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов.
https://ria.ru/20231017/bayden-1903224351.html
https://ria.ru/20231017/mask-1903215335.html
сша
израиль
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/04/1595997907_104:0:2835:2048_1920x0_80_0_0_1b32e3b1b8c0358a4561821f0b5197e9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, израиль, украина, джо байден, алексей пушков, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, США, Израиль, Украина, Джо Байден, Алексей Пушков, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Пушков ответил на слова "самонадеянного" Байдена о двух войнах
Пушков: США могут столкнуться с проблемами при поддержке Украины и Израиля
МОСКВА, 17 окт – РИА Новости.
Ряд факторов может серьезно повлиять на возможности США одновременно справляться с кризисами в Израиле и на Украине, такое мнение высказал
сенатор Алексей Пушков, комментируя слова президента Джо Байдена о способности Штатов поддерживать обе страны.
Как ранее заявил Байден, США располагают достаточными ресурсами, чтобы одновременно оказывать поддержку как Украине, так и Израилю в свете нынешнего обострения конфликта в Газе.
В США заметили тревожную деталь в состоянии Байдена
"Байден самонадеянно заявил, что США могут справляться одновременно и с ближневосточным, и с украинским кризисами. Посмотрим, куда это заведет его и США вместе с ним в предвыборный год", - написал Пушков в своем Telegram-канале.
Он напомнил, что общественное мнение в США расколото, "как никогда ранее", а республиканцы в конгрессе требуют перенаправить средства с помощи Украине на поддержку Израиля. Кроме того, Израилю не хватает боеприпасов для объявленной им "затяжной военной кампании" против ХАМАС
, их могут поставить только США, но снарядов не хватает и Украине.
"Все это может серьезно повлиять на возможности США справляться с двумя кризисами одновременно", - резюмировал сенатор.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства.
Военное крыло палестинского движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы". Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов.
Маск одним знаком отреагировал на слова Йеллен о борьбе с Россией